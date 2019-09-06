Улучшилось состояние госпитализированных с отравлением детей из Калмыкии

06 сентября 2019, 16:29

Двое детей, которые попали в больницу с отравлением химикатами в Калмыкии, переведены из реанимации в педиатрическое отделение, сообщили сегодня в Минздраве.

Как писал "Кавказский узел", трое детей в Калмыкии отравились химикатами. Один из них умер в больнице, двое были помещены в реанимацию, сообщил Следком 1 сентября. По предварительной версии ведомства, дети могли отравиться ядохимикатами, которыми их родители обработали хранящееся в подвале дома зерно.

"Дети находятся сейчас уже в педиатрическом отделении младшего возраста, состояние у них средней степени тяжести, но чувствуют они себя хорошо, у них есть аппетит, они бодры. Дети получают все необходимое лечение. На следующей неделе, возможно, их выпишут", - цитирует представителя республиканского министерства здравоохранения ТАСС.

В ведомстве отметили, что с детьми находится их мать, которая также отравилась химикатами, пишет "Интерфакс".