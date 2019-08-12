Сотрудник "Ахмат Арены" уволен после оскорблений арбитра на матче в Чечне

12 августа 2019, 10:09

За оскорбление судьи по громкой связи во время матча между "Ахматом" и "Спартаком" уволен сотрудник грозненского стадиона "Ахмат Арена". Перед инцидентом на поле был замечен высокопоставленный чеченский чиновник, уточнили очевидцы.

Как писал "Кавказский узел", 11 августа на "Ахмат Арене" в Грозном футболисты "Ахмата" проиграли московскому "Спартаку" со счетом 3:1 в матче пятого тура Российской премьер-лиги. Забивший гол игрок "Ахмата" Аблай Мбенге, который в течение двух минут получил две желтые карточки, был удален с поля на 77-й минуте.

После удаления Мбенге по громкой связи стадиона прозвучала оскорбительная фраза в адрес главного арбитра матча Алексея Сухого, пишет сегодня "Чемпионат".

Оскорбление выкрикнул сотрудник пресс-службы стадиона "Ахмат Арена", сообщили в пресс-службе клуба. "Это сделал сотрудник пресс-службы стадиона, находившийся в дикторской. Дирекция стадиона выяснила обстоятельства. Нам сообщили, что сотрудник уволен", - приводит сегодня слова представителя пресс-службы "Ахмата" ТАСС.

Сотрудник пресс-службы стадиона во время матча находился рядом с дикторской, уточнил представитель "Ахмата". "Когда Мбенге удалили, он вошел в дикторскую, взял микрофон и крикнул на эмоциях", - цитирует представителя "Ахмата" "Спорт-Экспресс".

При этом, по словам комментаторов матча Нобеля Арустамяна и Романа Трушечкина, "за пару минут" до выкрика по громкой связи на боковом краю поля появился высокопоставленный чеченский чиновник и показал "какой-то жест", пишет Sports.ru. Издание опубликовало в Twitter фрагмент видео, на котором слышен выкрик в адрес судьи. "Кто-то дорвался до микрофона", - отреагировал на выкрик комментатор матча.

Болельщики, посетившие игру, высказали предположение, что оскорбление выкрикнул не работник стадиона. "Это был не комментатор, а кто-то посторонний. На матче и [высокопоставленный чиновник] присутствовал. Он, как мне показалось, явно был недоволен", - сказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" болельщик "Ахмата" Умар. "Кто это был, неясно", - подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" другой болельщик Ислам.

Громкие слова по громкой связи: история скандалов на стадионе в Грозном

Микрофон на стадионе "Ахмат Арена", "кроме дикторской, установлен лишь в одной ложе", написал в своем Telegram-канале блогер Тумсо Абдурахманов. "Кавказский узел" не может проверить это утверждение, однако скандал с оскорблениями футбольного судьи не был уникальным для стадиона в Грозном.

17 марта 2013 года во время матча чемпионата России между "Тереком" и "Рубином" по громкой связи прозвучало в адрес судьи оскорбительное ругательство. После матча Рамзан Кадыров признался, что слова в адрес судьи произнес именно он. "Извиняюсь перед всем футбольным миром за то, что сказал сгоряча. Но не перед арбитром: он заслужил имя "продажный", - заявил тогда глава Чечни.

Рамзан Кадыров объяснил свое высказывание тем, что футбольный арбитр требовал у него деньги за предвзятое судейство. "Судья перед матчем говорит: "Дайте денег, и все будет нормально". Я ему говорю: "Не дам". И он начинает специально судить против – все это знают. Это уже не первый случай. Пусть знает, что грозненский "Терек" за честный, а не продажный футбол!" - написал тогда в Instagram глава Чечни. После инцидента "Терек" был оштрафован на 200 тысяч рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал о штрафах, полученных грозненским клубом за использование громкой связи стадиона. Так, в июле 2017 года клуб был оштрафован за использование громкой связи во время матча с "Амкаром". В ноябре того же года "Ахмат" был оштрафован за скандирование зрителями оскорбительных выражений во время матча с "Ростовом". В декабре 2017 года "Ахмат" был также оштрафован на 40 тысяч рублей за поддержку болельщиков по громкой связи во время матча с "Зенитом".

На "Кавказском узле" опубликована справка о футбольном клубе "Ахмат", ранее носившем название "Терек" и в 2017 году переименованном в честь отца Рамзана Кадырова. Подробнее о переименовании клуба можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек".

Отметим, что инциденты с оскорблениями из уст представителей власти и окружения Кадырова на спортивных турнирах не ограничиваются футболом. Так, 17 марта было опубликовано видео, на котором начальник охраны главы Чечни Абузайд Висмурадов после боя за титул лиги Absolute Championship Akhmat что-то выкрикнул в то время, как боец из Дагестана Рустам Керимов произносил благодарственные слова, в том числе в адрес руководства Чечни. В описании к ролику утверждалось, что Висмурадов выкрикнул вульгаризм, обозначающий представителя нетрадиционной сексуальной ориентации. Сам Висмурадов, который также является президентом БК "Ахмат", объяснил, что его эмоциональное высказывание было адресовано не Керимову, а рефери.