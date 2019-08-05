Уволенные работники аэропорта Сочи рассказали о дискриминации кавказцев

05 августа 2019, 21:48

Армянская диаспора готовит жалобы в прокуратуру от имени работников сочинского аэропорта, которые заявили об увольнении по национальному признаку. Руководство аэропорта исключило национальный мотив увольнений сотрудников, однако уроженцы Кавказа настаивают, что их уволили избирательно.

2 августа в Сочи прошли собрания работников аэропорта и армянской диаспоры "Севан", в которых приняли участие более 30 человек. Сотрудники аэропорта решили создать "альтернативный профсоюз" уволенных работников аэропорта, а участники собрания диаспоры приняли решение обратиться в прокуратуру с коллективными жалобами на дискриминацию работников аэропорта по национальному признаку, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" лидер движения "Сочинская коммуна" Вахтанг Езугбая. "Под согласием на создание альтернативного профсоюза подписались 32 человека. Продолжается сбор подписей", - сказал он.

Обращение сотрудников АО "Международный аэропорт Сочи" опубликовало 31 июля армянское издание Lragir.am. "Всеми возможными способами увольняют сотрудников с армянскими фамилиями. [...] На общих собраниях служб при всем коллективе объявляют, что работникам с армянскими корнями (даже с русскими фамилиями) необходимо добровольно уволиться по собственному желанию до 1 сентября 2019 года, в случае несогласия запугивают дисциплинарными взысканиями и увольнением по статье", - говорится в опубликованном обращении.

По словам Езугбаи, "Сочинская коммуна" откликнулась на обращение работников аэропорта. "Лично я абхаз, но мои предки жили в Сочи. Я женат на русской. Мой ребенок метис... Я очень болезненно отношусь к национальному вопросу, так как на себе лично испытываю негатив. Даже в социальных сетях сейчас очень оскорбительно отзываются о моей национальности и обо мне, о том, что я делаю. Но я понимаю, что это провокаторы, и не реагирую на их выпады. Для меня важно, чтобы все было в рамках закона, и никаких национальных вопросов на территории Сочи не возникало", - пояснил лидер "Сочинской коммуны". Активист добавил, что намерен "оказывать консультативную помощь" членам нового профсоюза.

Информация об увольнениях сотрудников по национальному признаку не соответствует действительности, сообщила пресс-служба аэропорта Сочи. "Состав сотрудников аэропорта многонационален, и мы считаем это нашим неоспоримым преимуществом, принимаемые кадровые решения всегда основываются на корпоративных стандартах и положениях, этических нормах, существующих в многонациональном коллективе. Однако небольшая группа сотрудников, недавно расторгнувших трудовые отношения с аэропортом, намеренно использует национальный мотив в своих личных интересах, требуя для себя особых условий. Мы считаем, что действия этой группы лиц неправомерны и ведут к разжиганию межнациональной розни, что недопустимо", - процитировало 1 августа сообщение аэропорта ТАСС.

Однако сами сотрудники аэропорта настаивают, что их увольняют именно по национальному признаку, так как на их место принимают новых сотрудников с русскими фамилиями. Один из уволенных сотрудников с армянской фамилией на условиях анонимности представил корреспонденту "Кавказского узла" список из 44 славянских фамилий. По его версии, людьми из этого списка планировалось заменить уволенных армян. "Здесь нет ни печатей, ни подписей. Но это подтверждение тому, что людей со стажем, но с армянскими фамилиями, всех заменили на русских", - сказал он.

Бывший сотрудник аэропорта также представил аудиозапись, на которой женский голос говорит: "Внимание, всем постам и всем сотрудникам! Если вас будут спрашивать по поводу увольнения в аэропорту, никаких комментариев никому не давать!". По словам бывшего сотрудника аэропорта, это сообщение получили в WhatsApp некоторые работники. Они не знают, кому принадлежит этот голос, однако обратили внимание, что автору рассылки были известны их номера в мессенджере, и намерены представить аудиозапись в прокуратуру.

Бывший сотрудник аэропорта Руслан рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что работникам с нерусскими фамилиями предлагали подписать соглашение об увольнении в обмен на выплату двойного оклада. "Люди подписывают это соглашение на получение двойного оклада после увольнения - и до свидания. Они [представители работодателя] не говорят о причине. Они говорят, что вы не подходите компании, и все", - рассказал Руслан, который проработал в службе безопасности аэропорта девять лет.

Бывший сотрудник аэропорта Леван Дарзания согласился войти в правление вновь созданного профсоюза для защиты своих трудовых прав. "Я буду координировать нарушенные права уволенных людей. Я уволен с 1 августа. Я сам ушел, но уйти меня вынудили своим отношением. Мне предложили такие условия, что невозможно было согласиться. Была дискриминация по зарплате. Новым сотрудникам с русскими фамилиями дают оклад в 23 000 рублей, а те, кто долго работает, как я, получают 20 000 рублей", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Леван Дарзания.

Он уточнил, что проработал в подразделении приема-сдачи багажа более четырех лет и занимался также обучением новых сотрудников. "Так как я занимался обучением людей, я видел их анкеты, и хочу отметить, что ни один человек с нерусской фамилией на работу в аэропорт с февраля 2019 года не был принят, хотя поступало много заявок", - сказал Дарзания.

Артем Кейдунов связал давление на работе с армянским происхождением. "Я взял фамилию моей русской мамы, так многие делают в Сочи, чтобы избежать дискриминации по национальному признаку. Но меня вычислили по моему армянскому отчеству - Ованесович. Мой отец армянин. Я сам метис. Но мне тоже было предложено уволиться. Я был бригадиром в багажном отделении, и моим коллегам постоянно выписывали выговоры. Это все равно, что их выписывали мне. Я просто не выдержал этого психологического давления. Меня никто не выгонял, я сам ушел. Но я не мог уже работать с февраля, хотя все было хорошо все три года, что я работал", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Кейдунов.

Андрей Даракчян, который работает в аэропорту три года, подтвердил, что проблемы начались в феврале после кадровых решений в руководстве компании. "Я не знаю, сократят меня или оставят. Мы ходим на работу со страхом. Мы думаем каждый раз, выходя на работу, как нас будут наказывать: лишать премии либо выносить выговоры. Это очень тяжело психологически", - пожаловался корреспонденту "Кавказского узла" Андрей Даракчян.

Вместо работников со стажем набирают людей без опыта

Тамара Касумян 18 лет проработала в аэропорту Сочи на мойке самолетов и получила от руководства предложение уволиться добровольно "по соглашению сторон". Такое же предложение получили супруг и дочь Тамары, которые также работают в аэропорту.

"Всей нашей семье четко дали понять, что если мы не подпишем соглашения добровольно, нас все равно уволят. И я подписала, и моя семья тоже. Меня увольняют 30 августа. Моя зарплата 15 500 рублей, с премиальными 19 500 рублей. Я не могу доказать присутствие национального вопроса, но когда увольняют людей только с неславянскими фамилиями, становится понятно, что это не просто так. Меня увольняют, а в это же время идет набор других сотрудников, ведь мойка самолетов должна быть всегда", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Сергей Касумян, проработавший в аэропорту пять лет, должен уволиться до 22 августа. Он также видит национальную подоплеку в своем увольнении, увольнении супруги и дочери. "Прямо никто не говорит об этом, но создают такие условия, что людям лучше сейчас увольняться добровольно, чем потом недобровольно. Вся моя семья работает в аэропорту, и нам всем предложили уволиться. То, что присутствует национальный вопрос, чувствуется - тебе дают понять, что ты лишний, что тебе лучше уйти, что ты не нужен. Хочу подчеркнуть, что раньше такого не было. Началось это в последний год: стали кавказцев увольнять, а набирать людей со славянскими фамилиями", - сказал он.

Сотрудник багажной службы аэропорта Левон Варваштян отказался подписывать предложенное ему соглашение о расторжении трудового договора. Мужчина отметил, что проработал на своей должности четыре года.

"Я буду бороться за свои права до последнего. Национальный вопрос при увольнении присутствует, это чувствуется, хотя открыто об этом никто не говорит. При этом работодатель создает условия, когда у людей нет выбора - им говорят, что все равно они попадут под сокращение по причине "реструктуризации и оптимизации предприятия". Но вместо нас все равно набирают людей: работодатель дает объявления о наборе новых людей на те же должности. Увольняют людей со стажем, у которых есть опыт работы в аэропорту, а набирают новичков, которые вообще вблизи никогда не видели самолетов. А ставят этих новичков [в смены] к нам для того, чтобы мы же их и обучали", - сказал Варваштян корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель армянской диаспоры "Севан" сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в организации "работают над заявлением в прокуратуру".

Адвокат рекомендовал не подписывать соглашения с работодателем

Типовое соглашение между АО "Международный аэропорт Сочи" и увольняемым сотрудником предполагает, что работодатель выплачивает работнику при увольнении "дополнительную денежную компенсацию в размере двух должностных окладов" помимо расчета. "Размер компенсационной выплаты, установленный соглашением, является окончательным и изменению не подлежит. Стороны претензий друг к другу не имеют", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении "Кавказского узла".

Согласно п.1 статьи 77 ТК России, соглашение сторон является основанием для прекращения трудового договора. Если работник не согласен со своим увольнением, подписывать соглашение не нужно, подчеркнул адвокат краевой коллегии адвокатов Михаил Охрименко.

"А те, кто подписал соглашение под давлением, должны обратиться в прокуратуру с просьбой разобраться в трудовом споре, изложить обстоятельства, при которых соглашения были подписаны. Если сотрудники считают, что в их профессиональных отношениях присутствует дискриминация по национальному признаку, то они вправе обратиться в Следственный комитет по факту нарушения равенства прав и свобод человека и гражданина и попросить провести проверку кадровой политики руководства аэропорта", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Председатель профсоюзной организации авиаработников "Международный аэропорт Сочи" и МОО "Профсоюз авиаработников юга России" Александр Гончаров отказался прокомментировать корреспонденту "Кавказского узла" ситуацию в аэропорту и рекомендовал обратиться в пресс-службу аэропорта. Сотрудник пресс-службы аэропорта Анна Шалимова, в свою очередь, рекомендовала "писать официальный запрос".