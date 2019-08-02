02 августа 2019, 23:43

Защита кубанского поэта назвала запоздалыми извинения прокуратуры

Прокуратура не привыкла извиняться за необоснованное уголовное преследование, в случае краснодарским поэтом Максимом Дроздовым этого пришлось добиваться полтора года, отметили сегодня его адвокаты Алексей Аванесян и Андрей Сабинин.

Как писал "Кавказский узел", 24 июля Краснодарский краевой суд решил, что районному прокурору необходимо извиниться перед Максимом Дроздовым за уголовное преследование. Прокуратура не стала обжаловать это решение.

Краснодарец Максим Дроздов стал фигурантом первого в России уголовного дела о возбуждении ненависти к атеистам. Поводом для возбуждения дела стало ироническое стихотворение, которое Дроздов - поэт-любитель, работающий токарем, опубликовал на своей странице "ВКонтакте". В нем в ироничной форме рассказывалось про деревню, где возмущенная общественность сжигает учительницу, отрицающую Бога. Дело было прекращено, однако следователь отказал поэту в реабилитации.

"От имени государства приношу Вам официальное извинение в связи с необоснованным уголовным преследованием", - говорится в письме прокурора Прикубанского административного округа Краснодара Игоря Бондара Максиму Дроздову, опубликованном сегодня в Facebook адвокатом Алексеем Аванесяном.

Скриншот комментариев в Facebook к извинениям прокурора перед Дроздовым, https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1256755434503341&set=a.598496720329219&type=3&theaterПрокурор отметил, что Дроздов вправе потребовать возмещения имущественного и материального вреда. Оригинал письма датирован 29 июля.

"Да неужели?! Прокурор наконец-таки извинился перед краснодарскими поэтом <...> На то, чтобы добиться извинения, предусмотренного законом, у нас с Андреем Сабининым ("Агора") ушло 1,5 года и несколько судов. Теперь идем за кэшем в суд", - написал Алексей Аванесян на своей странице в Facebook. В комментариях он отметил, что не ожидает справедливой компенсации. "Все равно это не компенсирует расходов и нервов и на треть", - указал Аванесян.

Скриншот комментария Андрея Сабинина к извинениям прокурора, https://t.me/ASAndreySabinin/168С извинениями тянули, потому что прокуратура не привыкла приносить их, считает адвокат Андрей Сабинин. "На самом деле ничего удивительного в такой забывчивости прокуроров нет. Просто для них это исключение из ряда вон", - написал он сегодня в своем Telegram-канале.

Прокурор извинился "через губу", отметил пользователь Facebook Сергей Купко на странице Аванесяна. "Даже по имени-отчеству персонально не обратился", - отметил он. "Именно так. Ему еще и представление летит. Ведь в суде первой инстанции его представитель был категорически против", - ответил на это Аванесян.

На странице самого Максима Дроздова в Facebook по состоянию на 23.43 мск 2 августа нет комментариев относительно извинений прокурора. Отметим, что ранее он заявил, что ждет от прокуратуры публичных извинений - аналогично тому, как Дроздова обвиняли в участии в нежелательной организации, испортив ему репутацию среди знакомых и коллег.

На сайте прокуратуры Краснодарского края к 23.43 мск 2 августа не появилось текста извинений перед Максимом Дроздовым.

Против Дроздова в ноябре 2018 года возбудили административное дело после участия в поэтических чтениях, организованных "Открытой Россией"*. Сам Дроздов рассказал, что участвовал в поэтическом вечере "Открытая капуста", "чтобы почитать свои стихи и послушать чужие". По мнению Дроздова, дело было возбуждено из-за логотипа "Открытой России"*, наложенного на видеозапись с поэтического вечера.  В мае дело было закрыто за истечением срока давности.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

* - деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, которые содержат в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генеральной прокуратурой России нежелательной на территории страны.

Примечание:

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