Бакинский активист отказался идти в полицию без повестки

25 июля 2019, 02:16

Активиста движения Nida Байрама Мамедова вызвали по телефону в Главное управление полиции Баку в связи с его жалобой на пытки во время административного ареста. Расследовать пытки должна прокуратура, отметил правозащитник Огтай Гюльалыев.

Как писал "Кавказский узел", 30 марта 2019 года активист Байрам Мамедов был задержан в Баку и арестован на 30 суток по обвинению в неподчинении полиции. Апелляционный суд оставил решение об аресте в силе. При этом суд обязал прокуратуру расследовать жалобы активиста на пытки. После освобождения из тюрьмы активистам было отказано в возможности продолжить обучение в Бакинском славянском университете.

В октябре 2016 года Байрам Мамедов и Гияс Ибрагимов были приговорены к 10 годам тюрьмы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Активисты сочли приговор местью за граффити на постаменте памятника бывшему президенту Азербайджану Гейдару Алиеву. Надписи, оставленные на постаменте, в переводе на русский язык гласили: "Поздравляем с праздником рабов!" и "Долой систему!". 16 марта 2019 года Байрам Мамедов и Гияс Ибрагимов были помилованы.

Человек, назвавшийся сотрудником отдела расследований Главного управления полиции Баку, позвонил на мобильный отцу Байрама Мамедова 24 июля, рассказал активист корреспонденту «Кавказского узла».

«Он сказал отцу, что мне необходимо прийти в это ведомство. Когда отец поинтересовался причинами, звонивший объяснил, что поступило письмо от генерального прокурора о необходимости расследования по жалобе на пытки во время моего административного ареста в марте-апреле этого года. Мой отец сказал, что жалобу писал адвокат и сын может пойти в полицию с ним. В ответ сотрудник полиции возразил: «Зачем адвокат? Пусть сын сам приходит»», - сообщил Мамедов.

Мамедов выразил сомнение, что полиция ведет расследование по его жалобе, так как по закону это расследование должна вести прокуратура.

«Полиция является заинтересованной стороной, ведь Бинагадинский пункт содержания арестованных в административном порядке, где меня пытали, подведомственен бакинской полиции. Направление жалобы из прокуратуры в полицию незаконно», - сказал активист.

Байрам Мамедов отказался идти в полицию по устному вызову. «Если пришлют повестку, то пойду вместе с адвокатом. В марте также меня обманным путем вызвали в полицию, задержали там и дали 30 суток, тогда и подвергли пыткам», - заявил он.

Активист отметил, что чувствовал слежку за собой в последние недели. «А на днях молодых людей после встречи со мной остановили и проверили их сумки», - сказал Мамедов.

Представители Главного управления полиции Баку оказались недоступны для комментариев.

Гражданин не обязан явиться в правоохранительные органы по устному уведомлению, отметил глава Комитета против репрессий и пыток Огтай Гюльалыев, комментируя слова Мамедова о вызове в полицию по телефону.

«Согласно закону, гражданина должны заранее проинформировать о причинах вызова и представить ему письменную повестку. Очень странно, что Мамедова вызывают для расследования пыток спустя четыре месяца, да еще при этом в полицию. Прокуратура, как надзорный орган, должна самостоятельно расследовать жалобу, полиция в данном случае является заинтересованной стороной. Органы полиции у нас еще никогда не признавали факты пыток», - сказал правозащитник корреспонденту «Кавказского узла».

Жалоба на пытки может использоваться как повод для вызова активиста в полицию, и в этом случае Байрам Мамедов рискует снова подвергнуться давлению в связи со своей общественной деятельностью и публикациями в соцсетях, предположил Гюльалыев.

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