ЕСПЧ принял жалобу на приговор Руслану Рахаеву

24 июля 2019, 15:38

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу на приговор начальнику уголовного розыска Черкесска Руслану Рахаеву, осужденному на девять лет по делу об избиении задержанного до смерти, сообщили сегодня в фонде "Общественный вердикт". Как информировал "Кавказский узел", 15 июня 2018 года Черкесский городской суд признал Руслана Рахаева виновным в смерти задержанного и назначил ему девять лет колонии строгого режима. Также суд лишил Рахаева звания капитана полиции и постановил взыскать с него миллион рублей в пользу потерпевших. Верховный суд республики утвердил этот приговор. По версии обвинения, Рахаев 7 октября 2011 года избил до смерти задержанного Дахира Джанкезова. Он был обвинен в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Потерпевший по делу Хаджи Джадтоев заявил, что Рахаев избил и его, но сам подсудимый сказал, что впервые увидел Джадтоева в зале суда. Защита Рахаева утверждает, что Джанкезов был избит до того, как попал в кабинет к подсудимому.

Фонд "Общественный вердикт", который ведет дело Рахаева, получил из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) уведомление о регистрации жалобы на приговор, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь фонда Олег Новиков. "Правозащитники оспаривают приговор и в России, и международных органах. В Европейский суд сейчас направлено две жалобы Рахаева. В жалобе на приговор правозащитники обращают внимание, что в деле Рахаева следствие и суд нарушили право на презумпцию невиновности и эффективные средства правовой защиты. Защитники Рахаева были лишены возможности предоставить суду доказательства невиновности полицейского", - рассказал он.

По словам Олега Новикова, во время рассмотрения дела суд в Черкесске отказался принять результаты экспертиз, которые доказывают невиновность обвиняемого. "По мнению суда, поскольку экспертизы проводились «негосударственными учреждениями на платной основе», то это говорит об их необъективности. Суд не стал вызывать для допроса ключевого свидетеля, а просто зачитал его показания, устраивающие обвинение. У защитников Рахаева не было возможности во время допроса в суде доказать, что свидетель лжет", - заявил Новиков.

Обвинение было построено только на показаниях полицейских, которые задержали Джанкезова, а затем всю ночь необоснованно продержали в опорном пункте полиции на окраине города, утверждает представитель "Общественного вердикта". "Настоящие виновники преступления так и не понесли наказания", - указал Новиков.

Он также сообщил, что сейчас Руслан Рахаев находится в колонии строгого режима №3 для бывших сотрудников полиции в городе Скопине Рязанской области.

На сайте ЕСПЧ по состоянию на 15:15 мск 24 июля нет информации о регистрации жалобы представителей Рахаева.