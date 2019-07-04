Активисты выступили против строительства нефтебазы в порту Сочи

04 июля 2019, 05:22

Организация погрузочно-разгрузочной базы нефтепродуктов в морском порту Сочи нанесет вред экологии города-курорта и отпугнет туристов, заявили участники "круглого стола". Законность размещения такого объекта в курортном городе должна установить прокуратура, считают активисты.

"Круглый стол" по вопросу размещения перевалочной базы для нефетпродуктов в Сочи прошел 3 июля в Доме архитектора. На нем присутствовали 15 сотрудников общественных организаций, четыре представителя сочинского морпорта, представители коммерческой организации, которая планирует реализовать проект, а также чиновники мэрии, передает корреспондент "Кавказского узла".

18 июня в администрации Центрального района Сочи состоялись "общественные слушания материалов проектной документации, включающей материалы оценки воздействия на окружающую среду проекта... перегрузки в районе порта Сочи нефтепродуктов", - сообщается на сайте "Привет.Сочи.ру". Представители общественных организаций выступили против реализации проекта.

Разработчика оборудования погрузочно-разгрузочной базы нефтепродуктов в морпорту Сочи не устроил результат общественных слушаний ион инициировал проведение "круглого стола", 3 июля компания представила экологическое обоснование погрузочно-разгрузочной деятельности. Представитель коммерческой организации рассказал, что погрузку и разгрузку нефтепродуктов планируется проводить на двух причалах в Сочи. Он попытался убедить собравшихся, что это не нанесет вреда экологии.

Участники слушаний сочли недопустимыми реализацию проекта в Сочи.

"Я против, потому что Сочи имеет статус курорта, где возможна только курортная и оздоровительная, но не промышленная деятельность", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" координатор движения обманутых дольщиков в Сочи Мария Никифорова.

По ее словам, реализация проекта может привести к экологическим проблемам. "Во время заправки некоторая часть топлива автоматически попадает в море... Так что Сочи либо курорт, либо промышленный центр", - сказала Никифорова.

«Несмотря на то, что все высказались против (проекта) как на общественных обсуждениях, так и за "круглым столом", все равно они (компания) будут делать свое дело, губительное для курорта. Поэтому необходимо, чтобы прокуратура вмешалась и рассмотрела вопрос о законности размещения таких объектов в курортном городе", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" член географического общества Алла Юсупова.

Эта деятельность негативно отразится на флоре и фауне курорта, считает лидер Общественного экологического совета Сочи Владимир Остапук.

«Курорт испытывает экологические проблемы после Олимпиады... а развитие тут промышленных видов деятельности может усугубить экологическую ситуацию на курорте», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Олимпиада оказала разрушительное влияние на экологию курорта Сочи, считает профессор, доктор биологических наук Анатолий Кудактин. "Мы потеряли не только пальмы, тисо-самшитовую рощу, чистое море, мы теряем самое главное богатство, без которого город не может существовать, - чистую питьевую воду", - заявил он в мае 2018 года на собрании сочинского отделения Русского географического общества, где обсуждалось состояние экологии города после застройки олимпийскими объектами.

"Промышленная деятельность отпугнет туристов от города и еще больше загрязнит окружающую среду", - считает лидер Краснодарского отделения партии "Яблоко" Ирэн Ильенкова.

По ее словам, город страдает от самовольной и олимпийской застройки, если еще добавить опасные нефтяные перегрузочные базы на причалах № 407 и 419, то на курорте можно ставить крест.

Она считает, что если организовать здесь базу для нефтепродуктов, что "увеличится количество морских судов, опасность экологического вреда взрастет". Бюджету Сочи работа компании не принесет никакой пользы, так как она не местная, а, значит, и налоги будет платить по месту своей регистрации.

"Торговый налог будет поступать порту и небольшая часть в виде налогов попадет в бюджет. Зато вред от близости к пляжам, флоре и фауне может быть нанесен значительный", - считает Ильенкова.

Причалы, на которых планируется осуществлять разгрузку нефти, находятся в районе Морского вокзала Сочи, отметила лидер общественного движения «За Сочи» Елена Негоруца.

«Причалы порта Сочи находятся в центре исторического поселения города-курорта Сочи в непосредственной близости от объекта историко-культурного наследия регионального значения", - выразила активистка свое мнение в ходе "круглого стола".

Морской вокзал Сочи — памятник архитектуры федерального значения, говорится в справке на сайте "Архитектура Сочи".

Она считает, что коммерческая деятельность по перегрузке опасных грузов может привести к утрате историко-архитектурного облика исторического поселения города Сочи, к повреждению памятника архитектуры и изменению исторического ландшафта.

Негоруца также подчеркнула, что работа с опасными грузами намечается в наиболее густонаселенном Центральном районе Сочи, вблизи находятся пляжи, поэтому организация базы "несет угрозу утраты лучших курортных пляжей России, расположенных в уникальном субтропическом климате». Она попросила чиновников мэрии отказать компании в согласовании погрузочно-разгрузочной деятельности.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями мэрии Сочи относительно планов по реализации этого проекта.

"Кавказский узел" также писал, что в июне жители Сочи потребовали наказать виновных в уничтожении восьми пицундских сосен на Приморской набережной.