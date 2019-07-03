Калиматов уволил семь работавших при Евкурове советников главы Ингушетии

03 июля 2019, 22:36

Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов уволил семь советников бывшего главы республики Юнус-Бека Евкурова, работу сохранили лишь двое, сообщили сегодня источники в ингушском правительстве и администрации руководителя региона.

Как писал "Кавказский узел", 26 июня Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который руководил республикой с 2008 года. Врио главы Ингушетии был назначен Махмуд-Али Калиматов. Депутаты Народного собрания Ингушетии назначили выборы главы региона на 8 сентября.

В структуре администрации главы Ингушетии девять помощников-советников, курирующих различные направления. Семеро из них, по словам источника в ингушском правительстве, лишились своих должностей. "Семь советников, назначенных при Юнус-Беке Евкурове, освобождены от занимаемых должностей. Двое переназначены", - рассказал источник, слова которого приводит ТАСС. При этом имен уволенных и переназначенных советников агентство не приводит.

Эту же информацию приводит «Интерфакс», также ссылающийся на свой источник в правительстве Ингушетии. "Калиматов своим указом освободил от занимаемых должностей семь помощников-советников главы республики. При Юнус-Беке Евкурове они курировали в администрации руководителя Ингушетии различные направления: от социального до экономического блока", - рассказал этот источник, также не уточнив, о ком именно идет речь.

В свою очередь, РИА Новости передает об увольнении работавших при Евкурове советников главы республике со ссылкой на информацию из администрации главы Ингушетии. При этом собеседник не смог уточнить, останутся ли должности уволенных в штате администрации руководителя региона, отмечает агентство.

Среди уволенных Улан Евлоев, Мухажир Евлоев, Исса Цолоев, Мухамед Гагиев и Шарпудин Мамилов, передает Telegram-канал «Фортанга», не указывая свои источники.

Улан Евлоев приходится родственником предпринимателю Михаилу Гуцериеву, а Мухажир Евлоев – бизнесмену Мусе Келигову, передает Telegram-канал kavkaz_leakbez, отмечая, что уволенные советники были «непростые». «Советников непростых. Каждый из которых имел свое место и играл свою роль в непростой политической жизни Ингушетии при Евкурове», - говорится в сообщении канала.

«Кавказский узел» пока не может проверить информацию, озвученную Telegram-каналами.

Информации о кадровых решениях Калиматова на сайте главы Ингушетии, по данным на 22.35 мск 3 июля, нет.

Примечательно, что 27 июня Махмуд-Али Калиматов, выступая перед депутатами Народного собрания региона, заявил об отсутствии намерений на «серьезные кадровые перестановки в правительстве республики в ближайшее время». «Надо сперва изучить ситуацию - насколько ответственно работник подходит к исполнению своих обязанностей. Резких движений кадровых не будет», - заявил тогда Махмуд-Али Калиматов.

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликованы биографии Махмуд-Али Калиматова и Юнус-Бека Евкурова.