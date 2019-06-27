Правозащитники раскритиковали обвинительный приговор Савостину

27 июня 2019, 01:55

Суд должен был оправдать главу "Народного веча Минеральных Вод" Михаила Савостина, так как доказательств его вины не было, обвинительный приговор политически мотивирован, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Адвокат назвал победой защиты освобождение Савостина.

Как писал "Кавказский узел", 26 июня суд в Минводах огласил обвинительный приговор Михаилу Савостину по делу о приобретении и хранении наркотиков и назначил ему 3,5 года условно. На прениях обвинитель запросил для активиста четыре года заключения. Выступая с последним словом, сам Савостин назвал себя невиновным. Защита Савостина назвала решение суда компромиссным.

Михаил Савостин был задержан 5 апреля 2018 года и арестован по обвинению в хранении наркотиков. Он утверждает, что наркотики подброшены. Экспертиза не нашла наркотиков в крови Савостина. Также судмедэксперты подтвердили, что при задержании активисту были нанесены телесные повреждения, когда ему связали руки проволокой, уложив на пол автобуса.

Условный приговор Михаилу Савостину - победа защиты, заявил адвокат осужденного Алексей Стрюк корреспонденту "Кавказского узла".

"Данная статья предусматривает срок лишения свободы от трех до 10 лет, прокурор требовал четыре года лишения свободы. Конечно, это не стопроцентная победа, потому что приговор не оправдательный. Но этот приговор говорит о том, что у суда огромные сомнения в законности предъявленных обвинений. Доказательная база была крайне неубедительной", - сказал он.

Стрюк отметил, что "суд не разбирается, сфальсифицированы ли доказательства или нет". "Это работа правоохранительных органов. Михаил имеет право обращаться в правоохранительные органы, в прокуратуру и настаивать на том, что материалы [дела против него] были сфальсифицированы, а прокурор пропустил дело в суд, не рассмотрев нарушения, допущенные на этапе следствия", - заключил защитник активиста.

Приговор главе "Народного веча Минеральных Вод" оказался неожиданным и продемонстрировал готовность власти к компромиссу, считает руководитель группы поддержки политзаключенного Михаила Савостина, председатель профсоюза предпринимателей "Солидарность" Алексей Курсиш.

"Полагаю, были консультации с представителями власти на краевом уровне и решили предложить такой вариант, надеясь на то, что Михаил дальше бороться не будет. Силовые органы и власти в этом деле проиграли, доказательная база стороны обвинения провальная, Савостина обвинили в том, чего он не делал", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Решение суда политическое, как и само дело, в ином случае Михаила Савостина оправдали бы, убежден Курсиш.

"Его отпустили на свободу, хотя мой прогноз был более пессимистичный. На вынесение такого приговора повлияло несколько факторов. Это и общая атмосфера после "дела Голунова", и работа адвокатов, и поддержка, оказанная на краевом, общероссийском и международном уровнях. Савостина признали политзаключенным и форум "Свободная Россия", и Правозащитный центр "Мемориал", - сказал Курсиш.

Он также напомнил, что после задержания активиста был создан Комитет поддержки политзаключенного Михаила Савостина, который возглавила ныне покойная Людмила Алексеева.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Михаила Савостина политзаключенным. Активист систематически принимал участие в акциях против коррупции и системы "Платон", был создателем ставропольского регионального отделения Независимого профсоюза "Солидарность", является одним из учредителей "Фонда защиты прав и интересов бизнеса". В 2013 году он баллотировался на пост мэра Железноводска от "Парнаса", его лично поддержал Борис Немцов, говорится в публикации ПЦ "Мемориал".

Приговор Михаилу Савостину должен был быть оправдательным, заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава Ставропольской краевой общественной организации по защите прав человека Виктор Круглов.

"Да, его осудили условно, но этот приговор необоснованный. Нет доказательств его вины, а он отсидел больше года в изоляторе", - подчеркнул правозащитник.

Оправдательный приговор по делу Савостина повлек бы серьезные последствия для правоохранительной системы, считает представитель Независимого общественного совета Минеральных вод Герман Хлебников.

"С одной стороны хорошо, что его выпустили, с другой стороны приговор обвинительный. Если бы судья вынесла оправдательный приговор, то было бы много последствий - тогда ответственность должны были понести сотрудники правоохранительных органов, которые занимались этим делом", - сказал Хлебников корреспонденту "Кавказского узла".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и странах Южного Кавказа, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".