Перевозчики в Кабардино-Балкарии констатировали неэффективность "Платона"

29 марта 2019, 00:12

Большинство дальнобойщиков в Кабардино-Балкарии вынуждены были присоединиться к системе "Платон", чтобы избежать штрафов. Введение "Платона" не привело к улучшению дорог и транспортной инфраструктуры, часть дальнобойщиков из-за поборов сменила профессию, а многие научились обманывать систему, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" перевозчики.

"Кавказский узел" писал, что 27 марта, во вторую годовщину начала массовых протестов дальнобойщиков против "Платона", прошли акции во многих городах России. Однако власти Прохладного в Кабардино-Балкарии митинг не согласовали, а в Майском перевозчикам позволили собраться лишь в помещении. Участники собрания рассказали, что водители, не желающие регистрироваться в системе "Платон", получают огромные штрафы и лишаются машин, а Госдума рассматривает законопроект о реестре перевозчиков, который помешает их работе.

С ноября 2015 года в России заработала система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам федерального значения транспортными средствами, которые имеют разрешенную максимальную массу более 12 тонн. Система получила название "Платон". Перевозчики выступили против нее, а также тахографов - приборов учета количества рабочего времени и отдыха, которыми власти обязали оснастить автомобили. Всероссийские акции протеста проходили в марте-апреле и декабре 2017 года. Добиться отмены "Платона" протестующим не удалось.

Почти все дальнобойщики Кабардино-Балкарии присоединились к "Платону"

В России около 30% водителей отказались регистрироваться в системе "Платон", сообщил руководитель общественной организации "Объединение перевозчиков России" Сергей Владимиров. К ним приходят штрафы, однако водители их не платят, а судебные приставы не могут эти штрафы взыскать, так как нет оснований. "Не зарегистрированы в системе «Платон», не заключили договор – приставам подобраться не к чему", - объяснил Владимиров.

По его словам, один штраф составляет 10 тысяч рублей. "У меня лично таких штрафов собралось на 190 тысяч рублей. Я их не плачу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Грузоперевозчики Кабардино-Балкарии в большинстве своем вынуждены были зарегистрироваться в системе "Платон", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Объединения грузоперевозчиков республики Николай Наумов. Рамки "Платона" установлены повсюду, и незарегистрированным водителям грозят большие штрафы, пояснил он. "Везде рамки «Платона» - в сторону Владикавказа, в сторону Эльбруса, возле Чегема. Даже самосвалы следует регистрировать", - сказал он.

Тем не менее, штрафуют и зарегистрированных дальнобойщиков. Так, один из них был остановлен на пункте пропуска близ селения Прогресс в Кабардино-Балкарии, к нему придрались за неоплату "Платона" и выписали пять тысяч рублей штрафа, рассказал Наумов. "Потом мы начали судиться, подключили депутата Госдумы. В результате водителю эти деньги вернули", - сообщил глава Объединения грузоперевозчиков Кабардино-Балкарии.

Нововведения не привели к улучшению дорог и условий труда, заявили перевозчики

Качество дорог нисколько не улучшилось, а сообщения о том, что на деньги "Платона" открываются мосты, сомнительны, считает Сергей Владимиров. "Мы все перевозчики, и нас трудно надуть. Мы прекрасно знаем, что эти мосты открывались задолго до системы «Платон», и финансы «Платона» там никак не могут быть использованы", - пояснил он.

По его мнению, система была придумана для того, чтобы выдавить из рынка грузовых перевозок малый бизнес и монополизировать его, точно так же, как ранее крупные торговые сети поглотили мелких торговцев.

По словам Владимирова, те, кто зарегистрировался в "Платоне" отдают системе от 250 до 300 тысяч рублей в год, в зависимости от расстояний.

Не изменились и условия труда водителей, утверждает он. Тахографы, которые пытаются внедрить в России для контроля за работой и отдыхом водителя, по мнению Владимирова, не приспособлены к местным условиям. "Тахограф пришел к нам из Европы. Там его вводили профсоюзы в защиту интересов водителя. Но в Европе водитель может соблюдать режим труда и отдыха, для этого там созданы условия – стоянки, кафе, гостиницы. В России этого нет. Кроме того, у нас огромная страна, и перевозить с соблюдением режима труда и отдыха невозможно", - пояснил Сергей Владимиров.

С тем, что "Платон" не решил проблем в сфере грузоперевозок, согласен и Николай Наумов.

Тем, кто ездит на дальние расстояния - например, из Кабардино-Балкарии в Москву и Санкт-Петербург, - приходиться отдавать "Платону" около ста тысяч рублей, сказал он.

Единственным результатом протестов дальнобойщиков в Прохладном в 2017 году стало то, что им выделили место под стоянку недалеко от автодороги в сторону Моздока, где будет осуществляться ремонт и техническое обслуживание большегрузных машин, сообщил Наумов. В настоящее время территория огораживается и благоустраивается силами самих автовладельцев, отметил он.

По словам Наумова, в результате часть дальнобойщиков бросили заниматься перевозками. "Машины стареют. Чтобы обновить автопарк, нужно зарабатывать. А заработать сейчас нереально, потому что ставки на перевозки низкие, а налоги добавились, цена на топливо растет - зимой доходило до 50 рублей за литр горючего", - пояснил Николай Наумов. Он считает, что государство давит малый бизнес в сфере перевозок, чтобы создать крупные предприятия.

Бывший водитель-дальнобойщик Вячеслав Гринько из Прохладного рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что вынужден был продать свои машины и устроиться работать на завод железобетонных изделий. "Содержать транспортные средства стало нерентабельным из-за налоговой нагрузки – транспортный налог, акциз на топливо, «Платон», платные дороги, плата за стоянку. Кроме того, работы стало меньше – нет производств, заводы и фабрики развалены и обанкрочены. Пока ждешь загрузки, машина стоит, а за стоянку надо платить. А если и сделал рейс, неделями ждешь оплаты. В итоге постоянно в долгах. Смысла не вижу в содержании грузовых машин", - рассказал Вячеслав Гринько.

Водители научились обманывать систему "Платон", включая прибор только при приближении к рамкам, сообщил дальнобойщик из Нальчика Андрей. По его словам, с водителей берут по 2,9 рубля за километр, так что дорога от Нальчика до Москвы будет стоить пять тысяч рублей. "Мы за 10 километров платим, остальное не платим. Если бы мы работали по «Платону», нам бы это в год обходилось в 290 тысяч рублей (за 100 тысяч километров пробега), плюс платные дороги около 20 тысяч рублей. Это больше трехсот тысяч рублей. Откуда такие доходы? Мы не живем, а выживаем", - объяснил водитель.

Он подчеркнул, что система "Платон" ничуть не отразилась ни на качестве дорог, ни на придорожной инфраструктуре. Единственное новшество на дорогах, которое появилось в связи с "Платоном" - это, по его словам, рамки.

Материалы об акциях протеста водителей и владельцев большегрузов "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Дальнобойщики против "Платона". "Кавказский узел" также подготовил хронику протестов дальнобойщиков юга России.