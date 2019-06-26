Михаил Савостин выходит из СИЗО. Пятигорск, 26 июня 2019 г. Фото Вероники Широковой

26 июня 2019, 16:26

Защита Савостина назвала компромиссным решение суда по его делу

Руководитель "Народного веча Минеральных Вод" Михаил Савостин, осужденный сегодня по делу о наркотиках, уже находится дома. Условный срок стал результатом стойкости активиста, прокомментировал приговор адвокат Виталий Зубенко.

Как писал "Кавказский узел", сегодня суд в Минводах огласил обвинительный приговор Михаилу Савостину по делу о приобретении и хранении наркотиков и назначил ему 3,5 года условно. На прениях обвинитель запрашивал для активиста четыре года заключения. Выступая с последним словом, сам Савостин назвал себя невиновным.

Михаил Савостин был задержан 5 апреля 2018 года и арестован по обвинению в хранении наркотиков. Он утверждает, что наркотики подброшены. Экспертиза не нашла наркотиков в крови Савостина. Также судмедэксперты подтвердили, что при задержании активисту были нанесены телесные повреждения, когда ему связали руки проволокой, уложив на пол автобуса.

Михаил Савостин после оглашения приговора был освобожден и уже находится дома, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» его супруга и общественный защитник Вероника Широкова.

«Суд был назначен на сегодня в 10.00, судья вышла из совещательной позже и огласила приговор. Сейчас Михаил дома. Он находился за решеткой год и 2 месяца. Где-то в 13.10 он вышел из изолятора. Конечно, устал. Надо отдохнуть, поправить здоровье. Вопрос о том, будет ли обжалован приговор, он намерен обсуждать и решать с адвокатами попозже», - добавила Вероника Широкова.

Вынесенный приговор – следствие того, что доказательная база стороны обвинения слабая, сказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Виталий Зубенко.

«Поэтому гособвинение и в целом система нашли некий компромисс. Человек безвинно просидел за решеткой 14 месяцев. Будет ли  обжалован данный судебный акт, решать самому Михаилу. Приниматься решение будет исходя из ситуации в стране и самого дела», - добавил Зубенко.

Доказательства вины Савостина были очень непонятные, отметил адвокат. «Нами была проделана серьезная работа в суде. Это позволило подвергнуть эти доказательства сомнению. Это также позволило представить суду ряд серьезных доказательств невиновности. Важную роль сыграла моральная позиция самого Савостина и членов его семьи. Он принципиально не соглашался признавать себя виновным. Он сохранил человеческое достоинство и показал, что стоит все-таки бороться», - подчеркнул Виталий Зубенко. 

Сразу после вынесения приговора он заявил «Кавказскому узлу», что двое из оперативников, которые проводили задержание Савостина, сейчас являются фигурантами другого уголовного дела и содержатся под стражей.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Михаила Савостина политзаключенным. Активист систематически принимал участие в акциях против коррупции и системы «Платон», был создателем ставропольского регионального отделения Независимого профсоюза "Солидарность", является одним из учредителей "Фонда защиты прав и интересов бизнеса". В 2013 году он баллотировался на пост мэра Железноводска от "Парнаса", его лично поддержал Борис Немцов, отмечается в публикации ПЦ "Мемориал".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и странах Южного Кавказа, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Михаил Савостин третьи сутки голодает в СИЗО на Ставрополье", "Адвокат связал преследование ставропольского активиста Савостина с его деятельностью", "Оставлен в силе арест ставропольского активиста Савостина".

Автор: Ася Капаева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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