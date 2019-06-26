Михаил Савостин получил условный срок

26 июня 2019, 14:24

Суд назначил руководителю "Народного веча Минеральных Вод" Михаилу Савостину 3,5 года условно по делу о наркотиках.

Как писал "Кавказский узел", Михаил Савостин был задержан 5 апреля 2018 года и арестован по обвинению в хранении наркотиков. На прениях в Минераловодском горсуде 14 июня обвинитель запросил для Савостина четыре года заключения. Выступая с последним словом, активист назвал себя невиновным.

Михаил Савостин утверждает, что наркотики ему подброшены. Экспертиза не нашла наркотиков в крови Савостина. Также судмедэксперты подтвердили, что при задержании активисту были нанесены телесные повреждения, когда ему связали руки проволокой, уложив на пол автобуса. Правозащитный центр "Мемориал" признал Савостина политзаключенным.

Сегодня Минераловодский городской суд огласил обвинительный приговор Михаилу Савостину по делу о приобретении и хранении наркотиков (статья 228 УК РФ) и приговорил его к 3,5 года условно, сообщил адвокат Международной правозащитной группы Агора Виталий Зубенко, представляющий интересы Савостина.

«Государственный обвинитель просил 4 года реального лишения свободы. Мы настаивали на полной невиновности Савостина, который провел под стражей 14 месяцев. Сегодня его отпустили в зале суда. Он принципиально не признавал вину все это время и так и не признал, утверждая, что наркотики ему были подброшены. Кстати, двое из оперативников, которые проводили операцию в отношении Савостина, сейчас являются фигурантами другого дела и содержаться под стражей», - рассказал «Кавказскому узлу» адвокат Зубенко.

Отметим, что Савостин систематически принимал участие в акциях против коррупции и системы «Платон», был создателем ставропольского регионального отделения Независимого профсоюза "Солидарность", является одним из учредителей "Фонда защиты прав и интересов бизнеса". В 2013 году он баллотировался на пост мэра Железноводска от "Парнаса", его лично поддержал Борис Немцов, отмечается в публикации ПЦ "Мемориал".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и странах Южного Кавказа, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".