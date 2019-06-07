Двое полицейских признались в причастности к убийству жительницы Элисты

07 июня 2019, 21:39

Суд в Элисте вынес сегодня решение об аресте двух участковых, заподозренных в соучастии в убийстве местной жительницы. Подозреваемые дали признательные показания, заявило следствие.

Как писал "Кавказский узел", двое полицейских были задержаны 6 июня. Еще один подозреваемый объявлен в розыск.

По версии следствия, вечером 30 мая между участковым 65-летней жительницей Элисты произошел конфликт, в результате полицейский задушил женщину. После он и еще двое участковых вывезли тело убитой и оставили его в бетонированной трубе в Кетченеровском районе, полагают следователи.

Суд постановил заключить обоих задержанных под стражу, третий объявлен в федеральный розыск, сообщило следствие.

"Под гнетом неопровержимых улик подозреваемые дали признательные показания, рассказали о месте сокрытия тела потерпевшей и мотивах преступления. В ближайшее время им планируется предъявить обвинение", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления СКР по Калмыкии.

После служебной проверки оба задержанных полицейских были уволены из МВД. Кроме того, лишились должностей начальники республиканского отдела организации деятельности участковых, замначальника УМВД Элисты, начальник городского отделения участковых и старший участковый этого отделения. Ряд высокопоставленных сотрудников МВД Калмыкии привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, со ссылкой на официального представителя МВД России сообщила 6 июня на своем сайте республиканская полиция.