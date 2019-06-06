Следком озвучил детали дела о причастности силовиков к убийству в Калмыкии

06 июня 2019, 11:18

Участковые элистинской полиции подозреваются в том, что один из них убил женщину, а двое других помогли спрятать ее тело. Один из подозреваемых объявлен в розыск, сообщили сегодня следователи.

Как писал "Кавказский узел", по данным МВД, трое полицейских в Калмыкии были заподозрены в причастности к гибели пенсионерки, двое из них задержаны.

По версии следствия, вечером 30 мая между участковым управления МВД по Элисте и женщиной произошел конфликт, и полицейский задушил ее. После он вызвал на подмогу еще двоих участковых, они вывезли тело убитой и оставили его в бетонированной трубе в Кетченеровском районе. Двое подозреваемых были задержаны, третий объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. "Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщается сегодня на сайте следственного управления Следственного комитета России по Калмыкии.

Часть 1 статьи 105 УК РФ (убийство) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

По информации пресс-службы МВД региона, сотрудники полиции, причастные к совершению преступления, уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, пишет "Интерфакс".