Элистинские полицейские задержаны после смерти пенсионерки

06 июня 2019, 08:10

Трое полицейских в Калмыкии подозреваются в причастности к гибели пенсионерки, двое из них задержаны, сообщило МВД.

По данным ведомства, 31 мая житель Элисты сообщил в полицию, что его 65-летняя родственница накануне ушла из дома и не вернулась. Позднее тело женщины с признаками насильственной смерти было найдено в районе населенного пункта Кегульта Кетченеровского района. При этом полицейские получили информацию о причастности их коллег к гибели женщины, сообщило МВД России.

"Получена информация о возможной причастности троих участковых уполномоченных полиции Управления МВД России по городу Элисте к тяжкому преступлению в отношении потерпевшей. В настоящее время сотрудниками уголовного розыска и службы собственной безопасности двое из них задержаны и доставлены в следственные органы, приняты меры к розыску и задержанию третьего", - приводится сообщение официального представителя МВД России Ирины Волк на сайте ведомства.

По словам Ирины Волк, помощь правоохранительным органам в Калмыкии оказывает группа сотрудников Главного управления собственной безопасности МВД, пишет сегодня РИА "Новости".

МВД не уточнило, возбуждено ли дело в отношении подозреваемых.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в январе 2013 года в Калмыкии сотрудник полиции был задержан по подозрению в убийстве 36-летнего местного жителя.