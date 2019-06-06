06 июня 2019, 08:10

Элистинские полицейские задержаны после смерти пенсионерки

Трое полицейских в Калмыкии подозреваются в причастности к гибели пенсионерки, двое из них задержаны, сообщило МВД.

По данным ведомства, 31 мая житель Элисты сообщил в полицию, что его 65-летняя родственница накануне ушла из дома и не вернулась. Позднее тело женщины с признаками насильственной смерти было найдено в районе населенного пункта Кегульта Кетченеровского района. При этом полицейские получили информацию о причастности их коллег к гибели женщины, сообщило МВД России.

"Получена информация о возможной причастности троих участковых уполномоченных полиции Управления МВД России по городу Элисте к тяжкому преступлению в отношении потерпевшей. В настоящее время сотрудниками уголовного розыска и службы собственной безопасности двое из них задержаны и доставлены в следственные органы, приняты меры к розыску и задержанию третьего", - приводится сообщение официального представителя МВД России Ирины Волк на сайте ведомства.

По словам Ирины Волк, помощь правоохранительным органам в Калмыкии оказывает группа сотрудников Главного управления собственной безопасности МВД, пишет сегодня РИА "Новости".

МВД не уточнило, возбуждено ли дело в отношении подозреваемых.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в январе 2013 года в Калмыкии сотрудник полиции был задержан по подозрению в убийстве 36-летнего местного жителя. 

Примечание:

"СКР поручил перевести избитого заключенного элистинской колонии в СИЗО", "Замначальника полиции Элисты осужден за взяточничество", "Инспектор колонии в Элисте обвинен в избиении заключенных".

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