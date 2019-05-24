Спецоперация в Кизилюртовском районе Дагестана. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=5ooxcGqcFoQ

24 мая 2019, 16:38

Коллективные ифтары отменены в Кизилюртовском районе после спецоперации

Власти и имамы Кизилюрта и Кизилюртовского района Дагестана после боестолкновения в селении Султан-Янги-Юрт решили временно не проводить коллективное разговение верующих, соблюдающих пост месяца Рамадан.

"Кавказский узел" сообщал, что сегодня Национальный антитеррористический комитет отчитался об убийстве трех человек в ходе перестрелки с силовиками в Кизилюртовском районе Дагестана. По данным ведомства, силовики, задействованные в контртеррористической операции, подверглись нападению при осмотре нежилого частного дома в селении Султан-Янги-Юрт. НАК опубликовал видео, на котором запечатлен взрыв в доме во время штурма силовиками и оружие, найденное на обломках здания.

"Запланированные коллективные ифтары на территории Кизилюртовского района и города Кизилюрта будут временно перенесены, в связи с неспокойной обстановкой в республике", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте районной администрации.

Первый день поста священного для мусульман месяца Рамадана в 2019 году выпал на 6 мая. В этот день в республиках Северного Кавказа прошли различные благотворительные акции, коллективные ифтары. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка о Рамадане.

Убитые сегодня в Султан-Янги-Юрте трое мужчин не были местными жителями, отметил корреспонденту "Кавказского узла" глава села Арзулум Шамхалов. "Спецоперация проходила за селом. Дом был нежилой, в нем никто не жил", - рассказал он, не уточнив, кому принадлежит строение.

Другой житель села подтвердил, что дом находится за пределами села. "В селе спецоперации не было. Школы работали, просто был усиленный режим", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По подсчетам "Кавказского узла", сегодняшняя перестрелка стала первым вооруженным инцидентом в районе с начала года. Предыдущее нападение на силовиков в районе произошло в июле 2018 года.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и регулярно обновляет хронику происходящих в республике спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей. Об ограничениях, предусмотренных режимом контртеррористической операции, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Режим контртеррористической операции (КТО)".

Примечание:

"Силовики заявили о причастности убитого в Дагестане к обстрелу полицейских", "Житель Дагестана получил 15 лет за покушение на силовиков", "Житель Дагестана осужден за убийство сотрудника МВД". 

Автор: Расул Магомедов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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