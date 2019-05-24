НАК опубликовал видео спецоперации в Дагестане

24 мая 2019, 15:46

На видео, опубликованном Национальным антитеррористическим комитетом, показано оружие, найденное в обломках здания, а также обстрел одноэтажного полуразрушенного дома в селе Султан-Янги-Юрт Кизилюртовского района.

"Кавказский узел" писал, что сегодня Национальный антитеррористический комитет сообщил об убийстве трех человека в ходе перестрелки с силовиками в Кизилюртовском районе Дагестана. По данным ведомства, силовики подверглись нападению при осмотре в рамках режима КТО нежилого частного дома в селении Султан-Янги-Юрт. На месте боестолкновения обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы

В сети появилось видео Национального антитеррористического комитета (НАК), на котором показана спецоперация в селе Султан-Янги-Юрт. На первых кадрах виден бронетранспортер, который стоит между частными одноэтажными домами. Далее показывается кирпичный одноэтажный дом с обрушенной крышей и без окон. Слышна стрельба, виден дым от взрыва в доме. После на кадрах появляется тот же дом, но с сильно обрушившейся крышей, полностью разрушенной лестницей на входе и вывалившимися кирпичами на фасаде. Не менее пяти силовиков стоят у входа в дом, один из них что-то бросает и в доме происходит взрыв. Несколько силовиков заходят в дом, прикрываясь штурмовым щитом. Далее камера фиксируется на разбросанных среди обломков кирпичей оружии. После этого на кадрах показывают, как один из силовиков наблюдает из-за угла, как двое других проверяют стоящий рядом с домом автомобиль ВАЗ, на заднем стекле которого видны дыры от обстрела.

Видео НАК был опубликовано в официальной группе социальной сети "ВКонтакте" и к 14.35 мск сегодня набрало 588 просмотров.

По подсчетам "Кавказского узла", сегодняшняя перестрелка стала первым вооруженным инцидентом в районе с начала года. Предыдущее нападение на силовиков в районе произошло в июле 2018 года.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих в регионе спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей. Об ограничениях, предусмотренных режимом контртеррористической операции, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Режим контртеррористической операции (КТО)".