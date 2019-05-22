Президент Абхазии Рауль Хаджимба на площади перед парламентом. Сухум, 22 мая 2019 года. Фото Дмитрия Статейнова для "Кавказского узла"

22 мая 2019, 03:35

Хаджимба после переговоров с оппозицией появился на площади

Президент Абхазии Рауль Хаджимба сегодня ночью вышел на площадь к парламенту после того, как ее покинули сторонники оппозиции, и поблагодарил силовиков за службу.

Как информировал  "Кавказский узел", 20 мая участники митинга оппозиции в Абхазии объявили о начале акции общегражданского неповиновения и введении в республике чрезвычайного положения. Акция протеста началась после того, как 20 мая парламент отказался перенести президентские выборы на осень. О переносе выборов оппозиционеры просили депутатов в связи с болезнью кандидата в президенты Аслана Бжании. Сторонники оппозиции перекрывали республиканскую трассу в районе села Тамыш и мост в поселке Бзыпта. Жители Сухума пожаловались, что забастовка водителей маршруток нарушила их привычный график. Хаджимба обвинял оппозицию в попытке захвата власти. Но вечером 21 мая оппозиции удалось договориться с президентом о переносе выборов на 25 августа.

Сегодня ночью на площадь перед парламентом Абхазии, которую после переговоров с президентом покинули протестующие, вышел Рауль Хаджимба и выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов, которые двое суток несли службу, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствующий на месте.

"Спасибо всем за ваше терпение и профессиональное отношение к тому, что происходило. Я горд, что у нас есть люди, которые достойно несут службу, профессионалы", - сказал Хаджимба, обращаясь к силовикам.

Напомним, что опрошенные "Кавказским узлом" политологи отметили, что Москва заинтересована в сохранении стабильности в Абхазии, однако не поддерживает ни одного из кандидатов в президенты республики, поскольку и Бжания, и Хаджимба являются приемлемыми для Кремля фигурами.

Бжания в 2014 году уже баллотировался на пост президента Абхазии и получил  тогда 35,91% голосов избирателей, говорится в биографии политика, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле". Также на "Кавказском узле" подготовлена биографическая справка президента Абхазии Рауля Хаджимбы.

Примечание:

"Спикер парламента Абхазии отверг версию об отравлении Бжании", "Хаджимба обвинил оппозицию в попытке захвата власти", "Забастовка водителей создала проблемы жителям Сухума".

Автор: Дмитрий Статейнов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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