Совет тейпов Ингушетии дистанцировался от акции на въезде в Назрань

28 марта 2019, 10:18

Федеральная трасса была заблокирована после завершения митинга в Магасе и без ведома Совета тейпов Ингушетии, заявили старейшины в своем видеообращении на YouTube. Они также подчеркнули, что среди тех, кто перекрыл трассу, практически не было участников протестов в Магасе.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта жители Ингушетии, требующие отставки Юнус-Бека Евкурова, без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. После того как власти пообещали разрешить новый митинг через пять дней, лидеры протеста убедили своих сторонников покинуть площадь.

При этом протестующие 27 марта собрались на въезде в Назрань, заблокировав федеральную трассу "Кавказ" около "Экажевского круга". Сопредседатель Совета тейпов Ахмед Барахоев и сопредседатель Конгресса ингушского народа Ахмет Погоров призвали собравшихся разойтись, но они воздвигли импровизированные баррикады, перекрыв движение. Вечером протестующие согласились разблокировать трассу и направились к мечети.

Сложившуюся в ходе акции протеста ситуацию прокомментировал в своем обращении, размещенном 27 марта на канале в YouTube, Совет тейпов Ингушетии. К 10.00 мск 28 марта видеозапись набрала 8 700 просмотров и более 200 комментариев.

"Вчера (26 марта. - Прим. "Кавказского узла") прошел общенациональный митинг ингушского народа, который был согласован с властями. В митинге, по нашим расчетам, приняли участие около 50 тысяч человек. Но в течение дня все участники покинули территорию, где проводился митинг. Осталось две-три сотни [человек]. В 04.00 утра место проведения митинга было блокировано войсками национальной гвардии, которые потребовали незамедлительно покинуть указанную территорию", - говорится в обращении.



В обращении отмечается, что "не все участники митинга с этим согласились, в результате чего произошло небольшое столкновение между бойцами национальной гвардии и участниками митинга". "К счастью, все завершилось без кровопролития и нанесения тяжких телесных повреждений", - говорится в видеозаписи.



По данным Совета тейпов Ингушетии, после 08.00 утра 27 марта "было найдено взаимопонимание". "Войска национальной гвардии отошли на некоторое оговоренное расстояние, участники спокойно покинули место митинга, забрав при этом все свое имущество. Была достигнута договоренность, что митинг разрешат продолжить в ближайшее время. Таким образом, около 09.00 утра митинг в городе Магасе был завершен. Все до единого участники митинга разошлись", - подчеркивается в обращении.



При этом члены Совета тейпов отметили, что "о перекрытии Экажевского перекрестка бакинской трассы узнали из Интернета около 13.00", пришли "на место скопления людей" и попросили незамедлительно освободить трассу, однако "не достигли успеха".

По данным Совета тейпов Ингушетии, "на перекрестке стояли совершенно другие люди, там практически не было участников утренних событий в Магасе". "Несколько десятков старейшин в течение определенного времени упрашивали молодежь освободить перекресток так же, как и представители других общественных и религиозных движений. Итоги - проезжая часть была освобождена", - подчеркивается в обращении.

Члены Совета тейпов также отметили, что "молодежь пользуется их уважением и поддержкой".

Напомним, что Telegram-канал "Фортанга ORG" 27 марта опубликовал видео, на котором видны сотни собравшихся на дороге людей, и сопредседатель Конгресса ингушского народа Ахмет Погоров убеждает их пойти в мечеть. "Сегодня против нас два штурма сделали... Эти штурмы показали, кто хозяин в этой республике - мы, народ!.. Мы сделаем намаз, там, в Назрани, уже обсудим", - сказал Погоров, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла". "Правильно Ахмет говорит! Пойдёмте в мечеть!" – отреагировали в толпе. Однако после намаза несколько сотен участников акции, преимущественно молодых людей, вернулись на трассу и вновь перегородили дорогу, в том числе собрав из камней и веток импровизированные баррикады. После чего Погоров вновь попросил собравшихся разойтись. "Судимость для вас будет бичом, не сможете на работу устроиться", - привел слова Ахмета Погорова корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на акции.

В комментариях к записи развернулась острая дискуссия по поводу обращения Совета тейпов Ингушетии. Часть пользователей упрекнула старейшин за их действия.

"Один момент мне очень интересен, вы же сами объявили, что митинг бессрочен. Молодежь поддержала вас. Потом вы уговариваете молодежь разойтись, а сейчас вы пишете кому-то, что вас молодежь слушает", - отметил участник дискуссии орцхой Справедливый.

"Если это протестный митинг, то причем тут согласование и разрешение? Народ решает, когда ему выйти, а когда разойтись", - уверен пользователь с ником raptor.

"Собрались в ...., разошлись во столько-то .... Пресс-релиз администрации какой-то", - перечислил Абдулмукмин Гаджимагомедов.

Однако другие участники дискуссии поддержали действия старейшин. "Старики все говорят правильно и [их цель] не пролить кровь молодёжи", - уверен Пеп Гений.

Отметим, что участник акции протеста, правозащитник Магомед Муцольгов 27 марта в своем блоге на "Кавказском узле" отметил мирный характер протестов. "Но провокация со стороны власти и силовиков привела к тому, что стихийно собравшиеся жители республики без какого-либо управления и руководства процессом заблокировали федеральную трассу", - написал Муцольгов в записи "Федеральная трасса в Ингушетии разблокирована". Не мешать движению протестующих убедили именно лидеры протестов, добавил он.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".