Житель Дагестана задержан по делу об угрозах организаторам концерта Крида

06 марта 2019, 19:50

Ведущий страницы "Имамат Дагестана" в Instagram заподозрен в экстремизме за записи, призывавшие к срыву аниме-фестиваля и концерта Егора Крида в Махачкале, сообщили сегодня источники в силовых структурах региона.

Как писал "Кавказский узел", российский поп-исполнитель Егор Крид отменил концерты в Махачкале в сентябре 2018 года после того, как получил в Instagram большое количество комментариев с угрозами и рекомендациями не приезжать в Дагестан. Аниме-фестиваль AniDag, который должен был состояться в Аварском театре в Махачкале 25 ноября 2018 года, был сорван. Дирекцию театра и организаторов засыпали угрозами.

Дагестанские журналисты признали реальность угроз артистам в сети.

Сотрудники спецслужб возбудили уголовное дело в отношении жителя Дагестана Ахмеда Исрафилова по статье 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) УК РФ, сообщил информированный источник, слова которого приводит агентство "Интерфакс-Юг".

"Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Он, по предварительным данным, является одним из авторов постов, призывавших к срыву фестиваля аниме и концерта Егора Крида в Махачкале", - рассказал источник.

По его словам, Исрафилов помещен в изолятор временного содержания, его допрашивают правоохранительные органы.

Ахмед Исрафилов был администратором группы "Имамат Дагестана" в Instagram, помимо него, силовики проверяют и другие известные паблики на предмет призывов к экстремизму, пишет, не указывая свой источник, "Черновик".

В Дагестане неоднократно распространялись призывы оградить жителей республики от культурных явлений и событий. В качестве обоснований звучали обвинения в отходе от традиционных ценностей дагестанского общества. Отменить выступления в Махачкале были вынуждены также рэперы MC Doni, Элджей, поп-певец Стас Михайлов, сообщается в материале "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

В рамках уголовного дела, по которому задержан Исрафилов, идут оперативно-следственные мероприятия и по другим активным участникам его интернет-сообщества, сообщил источник в силовых структурах Дагестана, на который ссылается ТАСС (агентство фамилию задержанного приводит несколько иначе – Исрапилов).

По словам этого источника, возбуждение уголовного дела связано с систематическими публикациями на странице "Имамат Дагестана" угроз в отношении организаторов и участников концертов, фестивалей, спектаклей, планируемых и проводимых в Дагестане.

"Эта группа привлекла внимание силовиков еще до отмены из-за угроз концерта Егора Крида в Махачкале. Поэтапно проводилась работа по установлению администратора и наиболее активных участников группы", - пояснил источник.

В Центре по противодействию экстремизма МВД Дагестана подтвердили задержание Исрафилова, но не уточнили, связано ли оно с угрозами в адрес организаторов культурных мероприятий, отмечает агентство.

На сайте МВД Дагестана информации о задержании Исрафилова, по данным на 19.50 мск 6 марта, нет.

Отметим, что страница "Имамат Дагестана" в Instagram - закрытый аккаунт, в котором размещено 96 публикаций. Паблик имеет 17,5 тысячи подписчиков.

Напомним, 27 февраля популярный в Дагестане актер-комик и блогер Эльдар Иразиев заявил в видеообращении, что силовики поставили его на профучет как экстремиста после высказываний о ночных клубах.