Главред сайта Bastainfo отказался признать вину в суде

23 января 2019, 05:40

Обвинительный акт по делу главного редактора оппозиционного сайта Bastainfo.com Мустафы Гаджибейли оглашен на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям. Журналист заявил, что считает себя невиновным, адвокат посчитал необоснованным предъявленное обвинение.

Как писал "Кавказский узел", сайт Мустафы Гаджибейли Bastainfo.com был заблокирован властями после публикаций о покушении на главу Гянджи, а 30 ноября 2018 года ему предъявили обвинения в публичных призывах, направленных против государства, превышении должностных полномочий и должностном подлоге. 11 января Бакинский суд по тяжким преступлениям оставил без удовлетворения ходатайство о прекращении дела в отношении него, сам Гаджибейли заявил, что обвинения надуманны.

После аварии на электростанции в Мингячевире в ночь на 3 июля без света остались Баку и Сумгаит, а также Ширван, Гянджа, Агдаш и другие районы Азербайджана. В тот же день произошло покушение на главу Гянджи Эльмара Велиева. За публикации в социальных сетях о сбоях в подаче электроэнергии и покушении на главу Гянджи в административном порядке были арестованы 14 пользователей социальных сетей. Генпрокуратура потребовала закрыть ряд сайтов, в том числе Bastainfo.com.

Бакинский суд по тяжким преступлениям продолжил рассмотрение дела 22 января, на заседании был оглашен обвинительный акт, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Мустафа Гаджибейли.

По его словам, обвинение указало на то, что две статьи «Авария в Мингячевире не остановила репрессивную машину: арестованы двое активистов ПНФА» и «Азербайджанцы создали свою модель общественного сопротивления» на сайте Bastainfo.com были опубликованы с целью «использования событий в Гяндже и Миннгячевире для сеяния хаоса и смятения среди граждан, нарушения общественно-политической стабильности, воздействия для совершения массовых беспорядков».

Публикация 5-6 июля 2018 года на сайте Bastainfo.com этих статей были републикациями с сайта агентства Turan, заявил ранее в суде журналист.

"Обвинение утверждает, что трое жительниц Хатаинского района...., прочитав эти статьи, были напуганы, испытали беспокойство", - сказал Гаджибейли. "Я не признаю себя виновным", - пояснил он.

"Мы заявили, что защите непонятно содержание обвинения. Я ходатайствовал о представлении стороной обвинения доказательства наличия в опубликованных статьях на сайте Bastainfo.com состава преступления. Но суд оставил ходатайство без рассмотрения", - рассказал адвокат Осман Кязимов.

По его словам, на процессе были заслушаны трое свидетелей – Гейбат Амрахов, Руфат Бахышов и Кенуль Алиева, они сотрудничают с сайтом bastainfo.com. Свидетели пояснили, что указанная в статьях информация была перепечатана из другого СМИ и публикации выложили на сайт по решению Гаджибейли, рассказал защитник.

Адвокат также рассказал, что следствие предъявило претензии к Гаджибейли за публикацию фото избитого Юниса Сафарова, который был арестован по обвинению в покушении на бывшего главу Гянджи.

Стрелявший вечером 3 июля в мэра Гянджи Эльмар Велиев был задержан в тот же день, им оказался житель Гянджи 1983 года рождения Юнис Сафаров, сообщили правоохранители. Напавший на Велиева планировал убийства ряда известных государственных чиновников, чтобы посеять панику и захватить власть, заявили силовые структуры Азербайджана.

«Гаджибейли не первым опубликовал это фото... Если у людей это фото вызывает потрясение, то оно связано с тем, что в азербайджанском государстве могут происходить подобные вещи. Надо расследовать это, а не то, как фото попало в СМИ», - считает Кязимов.

По словам адвоката, судебный процесс будет продолжен 29 января.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил, что на процессе был зачитан обвинительный акт.

Комментариями представителя стороны обвинения "Кавказский узел" пока не располагает.