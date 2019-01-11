Суд в Баку отказался закрыть дело журналиста Гаджибейли

11 января 2019, 18:08

Бакинский суд по тяжким преступлениям оставил без удовлетворения ходатайство о прекращении дела главного редактора оппозиционного сайта Мустафы Гаджибейли. Обвинения в антигосударственных призывах, превышении полномочий и служебном подлоге надуманны, заявил сам Гаджибейли.

Как писал "Кавказский узел", сайт Гаджибейли Bastainfo.com был заблокирован властями после публикаций о покушении на главу Гянджи, а 30 ноября 2018 года ему предъявили обвинения в публичных призывах, направленных против государства, превышении должностных полномочий и должностном подлоге. 5 декабря его вызвали в прокуратуру. Гаджибейли не признал своей вины.

В ночь на 3 июля после аварии на электростанции в Мингячевире остались без света Баку и Сумгаит, а также Ширван, Гянджа, Агдаш и другие районы Азербайджана. В тот же день произошло покушение на главу Гянджи Эльмара Велиева. За публикации в социальных сетях относительно сбоев в подаче электроэнергии 3 июля и покушении на главу Гянджи в административном порядке были арестованы 14 пользователей социальных сетей. Генпрокуратура потребовала закрыть ряд сайтов, в том числе Bastainfo.com.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по делу, сообщил Мустафа Гаджибейли корреспонденту "Кавказского узла". "Мы с моим адвокатом ходатайствовали прекратить уголовное производство ввиду необоснованности обвинения. Однако суд отклонил ходатайство и назначил слушания по существу на 22 января", - сказал Гаджибейли.

Он считает все предъявленные обвинения надуманными. Так, по словам Гаджибейли, публикация 5-6 июля 2018 года на сайте Bastainfo.com статей "Азербайджанцы создали свою модель общественного сопротивления" и "Авария в Мингячевире не остановила репрессивную машину: арестованы двое активистов ПНФА" стала поводом для возбуждения дела по статье "Публичные призывы, направленные против государства". Однако оба материала были републикованы с сайта агентства Turan, отметил журналист.

"Статью "Азербайджанцы создали свою модель общественного сопротивления" мы перепечатали полностью и лишь добавили свой лид, к которому у следствия нет претензий. В статье речь шла о реакции в социальных сетях на покушение на тогдашнего главу Гянджи Эльмара Велиева. В публикации был обзор откликов на события, и автор приходил к выводу, что люди, хотя и недовольны действиями чиновников, но сами не участвуют в мирных протестах на согласованных акциях. При этом они сочувствуют человеку, которому теперь грозит пожизненное заключение", - сказал Гаджибейли.

По его словам, претензии следствия вызывала фраза: "Не желая выйти на разрешенный митинг, народ жаждет "мстителя". "В этом усматривается призыв к действиям против государства. На самом деле сама фраза не содержит подобного, и вообще она выдернута из контекста. Ибо суть статьи в том, что граждане должны участвовать в законных мирных акциях, а не одобрять насилие", - пояснил Гаджибейли.

К другой статье, "Авария в Мингячевире не остановила репрессивную машину", редакция Bastainfo.com также добавила собственный лид, который и вызвал претензии следствия, сообщил Мустафа Гаджибейли. "Мы в нем только изменили заголовок и написали лид из одного предложения: "Несмотря на аварию в Мингячевире и энергетический кризис в стране, власть продолжает политически мотивированные аресты". Следствие сочло, что написав о продолжении политически мотивированных арестов, мы бросаем тень на государство", - сказал он.

По словам главреда, следствие опирается на заключение эксперта – сотрудника Института прав человека Национальной академии наук Азербайджана.

Суть обвинения по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения" в обвинительном заключении не раскрыта, отметил Гаджибейли. "Получается, что я, перепечатывая сообщения агентства Turan, оказал на кого-то давление. Это обвинение вообще нелепо", - заявил Гаджибейли.

Обвинение по статье "Служебный подлог", по словам Гаджибейли, предъявлено за публикацию информации об аресте двух активистов ПНФА. "Но сообщение Turan об аресте активистов ПНФА Яшара Ферази и Рахиба Гурбанова соответствовало действительности. Об этом писали и другие СМИ. Спустя месяц сообщалось об их освобождении. Эти люди уже обратились с жалобой на арест в Европейский суд по правам человека", - сказал Гаджибейли.

Главный редактор подчеркнул, что следствие до сих пор не потребовало удаления с сайта тех публикаций, в связи с которыми начато его уголовное преследование. "Это абсолютно заказное дело. Меня сначала привлекли в качестве свидетеля, хотя домой к нам послали полицию. Следствие забрало мой телефон, компьютер, документы. Длительное время искали следы криминала, но ничего не нашли. В конечном итоге к делу привлекли трех женщин, которые якобы испытали потрясение от наших публикаций", - сказал Гаджибейли.

Адвокат журналиста Осман Кязимов также считает все обвинения несостоятельными. "За перепечатку материалов, если они не опровергнуты, согласно статье 62 закона о СМИ не предусмотрено ответственности. С другой стороны, те высказывания, которые вызвали претензии у следствия, носят оценочной характер и подпадают под понятие "свобода выражения", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что защита продолжит настаивать на оправдании Гаджибейли и прекращении дела.

По каждой из статей 281.2 и 309.2 УК Азербайджана Гаджибейли грозит до восьми лет заключения, а по статье 313 – до двух лет лишения свободы.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев. В Бакинском суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что слушания по существу назначены на 22 января.

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