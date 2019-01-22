Дело о насилии над девочкой в Кабардино-Балкарии возмутило соцсети

22 января 2019, 08:32

Начато расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего жителя Баксанского района Кабардино-Балкарии, подозреваемого в сексуальном насилии над малолетней девочкой, сообщил Следком. Пользователи соцсетей на фоне крайне негативной оценки произошедшего указали на другие подобные случаи в республике.

По версии следствия, в сентябре 15-летний подросток, оказавшись наедине с соседкой 2014 года рождения, "совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера".

Отмечается также, что он "использовал беспомощное состояние ребенка и свое превосходство в физической силе".

"Подозреваемый дал признательные показания. Следствие вышло с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении на сайте Следственного управления СК Кабардино-Балкарии 21 января.

Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Баксанского района возбуждено по части части 4 (пункт "б") статьи 132 УК России (Насильственные действия сексуального характера). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, предполагает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Уголовным кодексом России предусмотрен общий минимальный возраст уголовной ответственности - 16 лет. В то же время, согласно части 2 статьи 20 УК РФ (Возраст, с которого наступает уголовная ответственность), за совершение насильственных действий сексуального характера (ст. 132) уголовная ответственность наступает с 14 лет.

Информации о состоянии здоровья пострадавшего ребенка в сообщении Следкома не приводится.

Комментариев от подозреваемого или его официальных представителей относительно версии следствия пока не поступало.

Пользователи соцсетей настаивают на ужесточении наказания за насилие над детьми

Данное происшествие с участием несовершеннолетних вызвало активное обсуждение пользователей соцсетей. Так, соответствующее сообщение, опубликованное на странице сообщества "ЧП/Нальчик, КБР" в Instagram (121 864 подписчика) вечером 21 января, по состоянию на 08.20 мск набрало 440 лайков и 219 комментариев.

Подавляющее большинство комментаторов сочувствуют девочке и ее родителям, а также обсуждают необходимость самого жесткого наказания для людей, виновных в сексуальном насилии в отношении малолетних.

"Даже не могу подобрать слов подходящих! Бедный ребёнок, не дай Аллах и врагу такое испытать", - комментирует новость пользователь kamalovna.

"И это у нас, на Кавказе. Позор..., - пишет khashkulovagalina. - Бедный ребенок. Люди, куда мы катимся?"

"Никогда бы не подумала, что у нас в республике может произойти такое", - возмущается zhaluzikbr07.

Среди участников дискуссии оказались и те, кто утверждает, что подобные трагедии происходят достаточно часто, и этот случай далеко не единственный.

"Такое сплошь и рядом, просто многие не знают и не дают огласки, а так еще хуже бывает", - заявил пользователь под ником zu_m. Его с сожалением поддержала подписчица marinamakhukova.

Между тем не все комментаторы уверены в неизбежности сурового наказания по данному делу.

"Ничего не будет. У нас сосед отсидел за это же, вышел, живет и здравствует, вполне упитан. На зоне вдруг стал верующим, что не мешает ему периодически выпивать на свободе и воровать", - поделился подписчик tatkady.

В 2017 году в Кабардино-Балкарии было проведено 936 спецрейдов, в ходе которых выявлен и поставлен на учет 261 несовершеннолетний правонарушитель. Такие данные 27 июня 2918 года были озвучены на встрече членов Общественной палаты республики с представителями прокуратуры, сообщило РИА "Кабардино-Балкария".

"За пять первых месяцев 2018 года проведено 429 рейдов, выявлено и поставлено на учет 141 несовершеннолетних, в образовательные учреждения возвращены 10 учащихся. Выявлено 65 безнадзорных, 28 – помещены в медицинские учреждения, 9 – в учреждения соцзащиты, 27 – переданы родителям или законным представителям", – проинформировал во время встречи заместитель начальника отдела прокуратуры КБР Заур Нагацуев.

Напомним, 18 января стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Баксана, обвиняемого в длительной интимной связи с несовершеннолетней.