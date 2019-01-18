Житель Кабардино-Балкарии обвинен в интимной связи с ребенком

18 января 2019, 11:31

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Баксана, обвиняемого в длительной интимной связи с несовершеннолетней, сообщил Следком

По версии следствия, 20-летний обвиняемый с 30 июня 2018 года вступал в интимные отношения с 14-летней девушкой.

Мужчина не применял к девушке физиологического или психологического насилия, однако осознавал, что потерпевшая не достигла "определенного возраста для нормального физического и нравственного формирования", говорится в сообщении, опубликованном 17 января на сайте Следственного управления СК Кабардино-Балкарии.

Уголовное дело было возбуждено по статье о половом сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ч.1 ст. 134 УК России). Максимальное наказание, предусмотренное по данной статье, предполагает лишение свободы на срок до четырех лет.

Комментариев со стороны подозреваемого или его представителей относительно версии представленной следствием, пока не поступало.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в начале декабря 2018 года в суд было передано уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Урванского района Кабардино-Балкарии, обвиненного в половых отношениях с несовершеннолетней.