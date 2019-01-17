Власти Чечни анонсировали экскурсию в приграничный с Ингушетией район

17 января 2019, 14:31

На 26 января запланирована бесплатная ознакомительная поездка в Галанчожский район, принять участие в которой может любой житель республики, заявил представитель Минтуризма Чечни. Инициатива была озвучена после призыва ингушских активистов отказаться от переселения жителей Чечни на эту территорию.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября 2018 года Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. Конституционный суд Ингушетии отказался признать законность этого соглашения, но Конституционный суд России 6 декабря 2018 года вынес противоположное решение. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о создании на приграничных с Ингушетией территориях "условий для жизни, досуга и привлечения туристов" и объявил в республике Год Галанчожского района.

18 октября 2012 года парламент Чечни принял законопроект о восстановлении двух горных районов республики – Чеберлоевского и Галанчожского. 12 ноября 2018 года в селении Хайбах Галанчожского района был открыт первый восстановленный объект – здание сельской мечети. 19 ноября того же года была открыта еще одна сельская мечеть, в заброшенном селе Чармах. При этом жители Чечни скептически отнеслись к переселению в Галанчожский район, заявив, что там нет ни инфраструктуры, ни работы, ни жилья.

"26 января будет организована поездка в Галанчожский район, восстановление которого начато осенью минувшего года. Принять участие в поездке может любой житель Чечни. Желательно наличие собственных авто высокой проходимости, поскольку в районе пока отсутствует дорожная сеть. Те, у кого нет собственных вездеходов, могут поехать с сотрудниками министерства туризма", - рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник аппарата главы и правительства Чечни.

Организаторы акции рассчитывают на то, что в ней в первую очередь примут участие выходцы из Галанчожского района. "В первую очередь мы рассчитываем на то, что к поездке присоединятся потомки тех, кто жил там до депортации 1944 года. Это прекрасная возможность определиться с вопросом о возвращении в родные места. Но поехать может любой желающий", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минтуризма Чечни.

Представитель ведомства отметил, что экскурсия бесплатная, однако не смог назвать точное число свободных мест для тех, кто поедет с работниками министерства. По его словам, на поездку с сотрудниками Минтуризма могут рассчитывать несколько десятков человек.

При этом точно неизвестно, будет ли программа экскурсии включать посещение земель, находившихся ранее в составе Ингушетии.

В ходе операции "Чечевица" с 23 февраля по 9 марта 1944 года почти 500 тысяч человек из Чечни и Ингушетии были выселены в Казахстан и Среднюю Азию. Причинами репрессий были названы массовое дезертирство, уклонение от призыва в военное время и подготовка вооруженного восстания в советском тылу. Депортация состоялась, когда вермахт уже был отброшен на сотни километров от Кавказа, и, следовательно, явилась не военной необходимостью, а откровенно карательным актом, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

Жители Чечни поддержали инициативу Минтуризма республики

"Наша семья до 1944 года проживала в селе Шунди. Сейчас оно, как и все остальные села района, заброшено. Я еще ни разу не был на земле своих предков, хотя и мечтал там побывать. Но, чтобы туда проехать, нужен джип, или надо ехать на коне. Ни того, ни другого у меня нет. Если найдется мне место в машине, поеду обязательно", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Айнди.

"За прошедшие почти 75 лет после выселения район был заброшен, там не то что на машине, даже пешком пройти в некоторых местах сложно. Думаю, решение организовать поездку связано с тем, чтобы вернуть туда как можно больше людей", - уверена местная жительница Раиса.

По словам представителя министерства автомобильных дорог Чечни, с конца ноября 2018 года в Галанчожском районе ведутся активные дорожные работы. "Задача заключается в расчистке участков, по которым будут прокладываться дороги. Один маршрут прокладывается от села Бамут Ачхой-Мартановского района до населенного Цеч-Ахки, а второй - от селения Гехи, через Рошни-Чу (Урус-Мартановский район) в направлении Галанчожа. Это более 180 километров дорожного полотна. Этот этап должен завершиться к марту, после чего будут решаться вопросы, связанные с дорожным сообщением между населенными пунктами района", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" представитель ведомства.

По данным, озвученным сотрудником аппарата главы и правительства Чечни, Галанчожский район был образован в 1925 году. "До депортации 1944 года там проживало порядка 10 тысяч человек, а всего в районе насчитывалось 140 населенных пунктов и хуторов. В феврале 1944 года район упразднили, а эти земли были переданы в ведение трех других районов – Ачхой-Мартановсокго, Итум-Калинского и Сунженского. После возвращения чеченцев из ссылки выходцам из Галанчожа запрещалось селиться в своих селах", - напомнил он корреспонденту "Кавказского узла".

Ингушские активисты призвали жителей Чечни отказаться от переселения в Галанчожский район

С критикой призывов к жителям Чечни о заселении Галанчожского района выступил Всемирный конгресс ингушского народа.

"Этот район образован на части территории Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики, а также на части территорий Сунженского и Джейрахского районов Республики Ингушетии, отторгнутых (...) Соглашением об установлении границ от 26 сентября 2018 года. Об этом свидетельствуют исторические карты и документы", - говорится в "Обращении Всемирного конгресса ингушского народа к братскому чеченскому народу", размещенном 27 декабря 2018 года на сайте fortanga.org.

В своем обращении Всемирный конгресс ингушского народа раскритиковал "переселение на эти земли любых лиц против воли ингушского народа". "В данный исторический момент, ингушский народ (...) не имеет возможности защитить свою территориальную целостность. Однако, при первой же возможности, мы предъявим лицам, занимающим территории и имущество ингушского народа, свои претензии. Этим лицам придется отвечать по мусульманским законам и нашим адатам", - подчеркивается в обращении.

Напомним, что установление границы вызвало массовые протесты в Ингушетии. В Чечне протестных акций не было. Опрошенные "Кавказским узлом" жители республики также заявили, что недовольны размежеванием, но призвали согласиться с решением КС России. Передел границы с Чечней и последовавшие за этим массовые протесты стали главными темами в Ингушетии в 2018 году, отмечается в материале "Кавказского узла" "Ингушетия-2018: изменение границ, переизбрание Евкурова и сомнительные спецоперации".

В вопросе территориального спора между Чечней и Ингушетией "Кавказский узел" стремится максимально представить позицию как чеченской, так и ингушской сторон. События и, соответственно, новостная повестка вокруг конфликтной темы формируется во многом за счет активности ингушских активистов. Это может создавать ощущение дисбаланса в освещении позиций. "Кавказский узел" неоднократно публиковал мнение не только обычных жителей Чечни, но и чеченских историков. В материалах "Кавказского узла" представлены также аргументы орстхойцев, чеченской диаспоры, и аккинцев, проживающих в Дагестане, где остаются нерешенными территориальные вопросы, в частности, статус Ауховского района. Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".

Новости о том, как проходит изменение границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет" и регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

