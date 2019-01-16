Суд в Волгограде отказался ужесточить приговор молодогвардейцу Булатову

16 января 2019, 20:53

Волгоградский областной суд оставил сегодня без удовлетворения апелляцию прокуратуры на приговор бывшему замглавы регионального отделения "Молодой гвардии Единой России" Ренату Булатову, осужденному после ДТП с четырьмя погибшими. Булатов возместил моральный и материальный вред, потерпевшие не имеют к нему претензий, заявил их адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября 2018 года суд приговорил Булатова к двум годам и десяти месяцам колонии-поселения. Опрошенные "Кавказским узлом" активисты объяснили мягкость приговора принадлежностью "Молодой гвардии" к партии власти. Прокуратура обжаловала приговор, настаивая на трех годах колонии общего режима.

Булатов признан виновным в нарушении правил дорожного движения, в результате которого погибла семья с двумя детьми. Булатов признал свою вину. ДТП с его участием подорвало репутацию партии власти перед выборами в волгоградскую гордуму, которые прошли 9 сентября, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Потерпевшие подали возражения на апелляцию прокуратуры, заявив, что не имеют претензий к Булатову, а приговор считают справедливым и законным. Возражения подали также Булатов и его защитник, передал корреспондент "Кавказского узла".

В суд сегодня пришли девять родственников Булатова и 13 журналистов местных и федеральных изданий. Потерпевшие в суд не пришли, их интересы представлял адвокат. Булатов присутствовал в суде посредством видеоконференцсвязи.

Гособвинитель заявил в суде, что суд первой инстанции не учел в полной мере тяжесть и последствия совершенного Булатовым преступления. Адвокат Виталий Григорьев, в свою очередь, указал на то, что преступление совершено по неосторожности. "Булатов не знал, что в машине могут находиться дети, что там едет семья. Он совершил обгон в положенном месте. Единственное, он не убедился в безопасности маневра. Он полностью загладил, как это предусмотрено законом, причиненный вред и ущерб, извинился перед потерпевшими. Мы понимаем, что людей не вернешь", - сказал адвокат.

"Он и вся его семья сожалеют о случившейся трагедии", - зачитал в суде по бумажке отец Рената Булатова Анвер, который выступал сегодня защитником сына. Он также указал на то, что сын не желал трагедии. Сам Ренат Булатов отметил, что не избегает ответственности и готов отбыть назначенный срок. Суд оставил приговор без изменений.

"Приговор вынесен с участием позиций потерпевших, оснований для его дальнейшего обжалования не усматривается", - констатировали корреспонденту "Кавказского узла" в прокуратуре Волгоградской области.

Виталий Григорьев сказал корреспонденту "Кавказского узла", что доволен приговором. "Доводы прокуратуры не полностью соответствовали материалам, которые были предметом рассмотрения суда первой инстанции. Мы были согласны с приговором и просили оставить его без изменения, понимали, что за совершенное преступление Булатов должен понести наказание", - сказал он.

Потерпевшим возмещен и моральный, и материальный вред, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" их адвокат Эдгар Кармазиновский. "У родственников погибших произошло большое горе. Людей не вернуть. Единственное, что они хотели бы сказать – чтобы их не беспокоили. Ситуацию они уже немного отпустили и не хотели бы к ней возвращаться" - отметил он.

Оппозиционеры раскритиковали суд за мягкий приговор

"Едрос, который избегает тяжелого наказания, и потерпевшие, которые не требуют ужесточения приговора, предварительно получив "компенсацию", а в каких-то случаях и угрозы от виновника — стандартная схема для сегодняшней России. То силовик, то едрос, то мгеровец, то поп — схема везде одна. Кастовое или клановое общество, для разных участников процесса будут разные подходы к наказанию", - сказал координатор волгоградского штаба Навального Евгений Кочегин.

Он выразил свое недовольство приговором, вынесенным Булатову. "Судебная система сгнила насквозь. Это, конечно, полнейшая деградация, когда убийце целой семьи, пусть и по неосторожности или халатному вождению, дают такое же наказание, как и подростку, который выложил обнаженные фотографии подруги в интернете - такое дело рассматривали в Волгограде", - отметил сторонник Навального корреспонденту "Кавказского узла".

"Само по себе решение находится в рамках закона, но учитывая, что в результате погибло четыре человека, в том числе и дети, и было явное нарушение правил дорожного движения, мне как юристу и просто как человеку не очень понятно, чем суд руководствовался", - прокомментировал сегодняшний вердикт координатор "Открытой России" по Волгоградской области Роман Зайцев.

Он подчеркнул, что наказание неоправданно мягкое. "Резонанс этого дела – это большой показатель изменений в обществе. Еще не так давно "Единая Россия" была благопристойным для общества брендом. Сейчас все поменялось. Соцопросы говорят одно, но резонанс таких дел говорит об обратном. Все видели, что ситуация вызвала негодование, откровенную злость. Все указывали на партпринадлежность Булатова. Сторонники властных структур, партии власти вызывают у людей раздражение. То, что одним можно все, а другим ничего, возмущает. В обществе большой запрос на социальную справедливость. Через эту ситуацию было выражено общественное мнение. В 2016 году в Волгограде было крупное ДТП, когда пьяный водитель сбил двух человек насмерть. Такого резонанса не было. Но на ДТП, виновником которого стал провластный активист, не могли не обратить внимания", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".