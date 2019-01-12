Главред сайта criminalaz отверг обвинения в суде

12 января 2019, 05:16

Сайт criminalaz.com вызывал недовольство в правительственных и парламентских кругах, что и привело к возбуждению дела о призывах против государства, заявил главред сайта Анар Мамедов. Публикуя критические статьи, Мамедов реализовывал право на свободу слова, гарантированную Европейской конвенцией прав человека, заявил адвокат Эльчин Садыгов. Эксперт в области права медиа Алескер Мамедли назвал дело Мамедова "новым трендом" в преследовании журналистов.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 ноября редактору сайта criminalaz.сom Анару Мамедову были предъявлены обвинения по статьям о публичных призывах, направленных против государства (ст. 281.2), превышении должностных полномочий (ст. 309.2) и должностном подлоге (ст. 313) УК Азербайджана. 28 декабря Бакинский суд по тяжким преступлениям отказался удовлетворить ходатайство защиты о прекращении уголовного дела по оправдательным основаниям.

В ночь на 3 июля после аварии на электростанции в Мингячевире отключилось энергоснабжение Баку, Сумгаита, Ширвана, Гянджи, Агдаша и других районов Азербайджана. В тот же день произошло покушение на главу Гянджи Эльмара Велиева. За публикации в социальных сетях о сбоях в подаче электроэнергии и покушении на главу Гянджи в административном порядке были арестованы 14 пользователей социальных сетей, Генпрокуратура потребовала закрыть ряд сайтов. В связи с размещением этой информации на сайтах bastainfo.com и criminalaz.com было возбуждено уголовное дело о намеренной публикации ложных сведений.

Судебное заседание, на котором рассматривалось дело редактора сайта criminalaz.сom, состоялось в Бакинском суде по тяжким преступлениям 11 января. Во время судебного процесса прокурор огласил обвинительный акт, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Мамедов.

"Меня обвиняют в том, что, опубликовав статьи о покушении на главу Гянджи Эльмара Велиева, я допустил в них открытые призывы против государства, дискредитацию государственных органов, бросил тень на государственную политику", - сказал Мамедов. По словам редактора сайта, на самом же деле он, используя в качестве источников материалы других СМИ, "старался сделать анализ причин событий (в Гяндже) и представить возможные сценарии их дальнейшего развития".

Отметим, что санкции статей о публичных призывах, направленных против государства (ст. 281.2 УК Азербайджана) и превышении должностных полномочий (ст. 309.2 УК Азербайджана) предусматривают до восьми лет лишения свободы, статьи о должностном подлоге (ст. 313УК Азербайджана) – до двух лет тюремного заключения.

Мамедов рассказал, что обвинения были выдвинуты на основании двух публикаций на сайте.

Одна из них, «Скандальный путь расстрелянного главы Гянджи – закулисная сторона его поединка с генералом Расимом Мусаевым», была размещена 4 июля. В этой статье речь шла о стиле управления Эльмара Велиева городом Гянджа, о его конфликте с бывшим начальником полиции города, рассказал Мусаев. По его словам, записи, подтверждающие изложенные в статье факты, он представил суду, но они к делу приобщены не были.

"Следствие сочло, что я распространил лживые сведения, дискредитирующие государственные органы", - рассказал Мамедов.

Второй публикацией, вызвавшей претензии следствия, стала аналитическая статья «Произошедшее в Гяндже - результат грубости Эльмара Велиева», она была написана с использованием материала информационного агентства, утверждает редактор сайта. В этом материале говорилось о жалобах местных жителей на мэра и власти, а также о вероятности повторения событий, произошедших в Исмаиллы и Губе, отметил он.

1 марта 2012 года 10 тысяч человек приняли участие в митинге в Губе и потребовали отставки главы исполнительной власти района Рауфа Габибова. Протестующие сожгли виллу Габибова, были также повреждены вспомогательные постройки районной администрации. По этому делу были осуждены четыре группы обвиняемых, всего 30 человек. 23-24 января 2013 года в азербайджанском городе Исмаиллы, расположенном в 200 км к западу от Баку, произошли массовые беспорядки с участием около 2 тысяч человек. Толпа протестующих в течение нескольких дней выражала недовольство местными властями, устраивала погромы и вступала в столкновениями с полицейскими. По этим событиям были осуждены 18 человек, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Беспорядки в Исмаиллы".

"Следствие привлекло в качестве свидетелей двух женщин... Они якобы обратились в прокуратуру в связи с содержанием в моих статьях «призывов против государства» от чего они «впали в тревогу»", - сказал Мамедов.

"Во-первых, приведение аналогий с событиями в Губе и Исмаиллы - всего лишь предположение. Во-вторых, материал был перепечатан из другого СМИ. Следователь заявил, что перепечатка не освобождать от ответственности. Однако согласно статье 62 закона о СМИ однозначно написано, что перепечатка не влечет ответственности, если она не была опровергнута", - отметил он.

Мамедов считает, что его преследуют за журналистскую деятельность.

Анар Мамедов родился в 1979 г. в Агдамском районе Азербайджана, окончил факультет международных отношений Бакинского государственного университета (БГУ). По его словам, 15 лет занимается журналистикой, работал в информационных агентства Assa-Irada, ANS-press, APA, в 2015 году создал и возглавил сайт criminal.az, который действует также как criminalaz.com.

"На нашем сайте публиковались материалы о коррупции, нарушении прав граждан. Меня из-за этого не раз вызывали в прокуратуру и выносили предупреждения", - сказал он.

"Сайт вызывал недовольство в правительственных и парламентских кругах... Гянджинские события были использованы как повод для уголовного преследования", - считает Мамедов.

На период предварительного следствия в отношении него действовала меры пресечения – передача под надзор полиции, сказал он. "Начался судебный процесс, и, вероятно, до конца судебного следствия я буду оставаться на свободе", - полагает Мамедов.

По его словам, в суд пришли люди поддержать его - родственники, журналисты, а также некоторые читатели сайта.

Его адвокат Эльчин Садыгов также считает обвинения необоснованными.

Публикации, которыми заинтересовались следователи, "подпадают под свободу выражения, гарантированную Европейской конвенцией прав человека", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эльчин Садыгов. Свобода выражения относится не только к позитивным сведениям и идеям, но и информации, которая может вызвать у государства и какой-то категории населения обиды, беспокойства, недовольства, отметил он.

Адвокат и его подопечный рассказали, что слушание дела будет продолжено 22 января, ожидается, что на нем будут заслушаны показания свидетелей.

Правозащитник отметил "новый тренд" в делах журналистов

Журналисты в Азербайджане и ранее подвергались уголовным преследованиям, но дела Анара Мамедова и Мустафы Гаджибейли являются новым трендом, считает эксперт в области права медиа Алескер Мамедли.

Оппозиционный сайт Bastainfo.com был заблокирован властями после публикаций о покушении на главу Гянджи, а 30 ноября 2018 года его редактору Мустафе Гаджибейли предъявили обвинения в публичных призывах, направленных против государства, превышении должностных полномочий и должностном подлоге. 11 января Бакинский суд по тяжким преступлениям оставил без удовлетворения ходатайство о прекращении его дела.

«Дела Анара Мамедова и Мустафы Гаджибейли отличаются от других тем, что прокуратура сама возбудила уголовные дела за конкретные публикации, усмотрев в них «открытые призывы, направленные против государства», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Он напомнил о практике ограничения свободы выражения в интернет-пространстве, которая появилась после блокировок сайтов в 2016 году. "И вот, видимо, процесс вступил в новую фазу уголовного преследования журналистов", - сказал Мамедли.

Он считает, что преследования Мамедова и Гаджибейли сравнимы лишь с делом главного редактора и учредителя газет "Реальный Азербайджан" и "Ежедневный Азербайджан" Эйнулы Фатуллаева.

Фатуллаев 20 апреля 2007 года был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы по обвинению в клевете. Позднее его обвинили в угрозе терроризмом, разжигании межнациональной розни и уклонении от уплаты налогов. В общей сложности журналист должен был провести за решеткой 8,5 года. Однако ЕСПЧ признал его преследование неправомерным и потребовал его освобождения и выплаты ему материальной компенсации. 26 мая он был помилован указом президента Ильхама Алиева и вышел на свободу.

Комментариями представителей стороны обвинения "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что конце декабря 2018 года международная организация в защиту свободы журналистов "Репортеры без границ" в Азербайджане заявила, что в стране участились случаи преследования журналистов, выступающих с критикой властей. Правозащитники призвали международное сообщество не оставаться в стороне, чтобы остановить репрессии против представителей СМИ.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" собрал на странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".