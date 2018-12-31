СКФО-2018: массовые протесты, кризисы и аресты чиновников

Минувший год в Северо-Кавказском федеральном округе запомнился несколькими кризисами: Кадыров прирастил территорию Чечни вопреки массовым протестам в Ингушетии, межнациональный конфликт привел к отставке главы Кабардино-Балкарии, жители Северной Осетии добились закрытия "Электроцинка". В Дагестане под арест и следствие попали высокопоставленные чиновники, размах уголовных дел не имеет прецедентов за всю постсоветскую историю республики.

Чечня: новые границы, атаки подростков, похороны как индикатор протеста

Юсуп Темирханов, осужденный за убийство полковника Буданова, был похоронен 4 августа, траурные мероприятия в память о нем прошли не только в Чечне, но и за рубежом. После известий о смерти Темирханова, в его родовое село Гелдаган съехались десятки тысяч людей. "Народные" траурные мероприятия в память о нем завершились 6 августа. "Я был в первый день тезета (поминок) в Гелдагане, видел, как люди шли толпами. Такого наплыва людей никто не ожидал. Власти явно были недовольны", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Чечни Султан. 7 августа власти Чечни организовали собственные поминки по Темирханову, на них пришло значительно меньше людей, сообщили местные жители.

В день похорон глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о непричастности Темирханова к убийству Буданова. "Осуждение Темирханова и лишение его свободы сделало его в глазах чеченского народа и миллионов молодых людей из других регионов человеком, отомстившим за надругательство над Эльзой Кунгаевой и её убийство Юрием Будановым", - заявил, в частности, Кадыров.

При этом народный тезет был основан на том, что именно Темирханов отомстил за Кунгаеву, убив Буданова. Жители Чечни сочли пиаром властей посещение траура по Темирханову, а опрошенные "Кавказским узлом" политологи увидели в героизации Юсупа Темирханова тревожный сигнал, который показывает готовность жителей Чечни поддержать "мстителей", а траурные мероприятия продемонстрировали единство чеченцев по отношению к действиям власти.

Последовавшие вслед за соглашением о новых границах Чечни и Ингушетии протесты ингушей помогли Кадырову в консолидации чеченцев как в России, так и диаспор. Он распространил практику публичных покаяний на критиковавших его ингушских активистов. 17 ноября: ингушские активисты намеревались провести субботник на спорной территории, куда были стянуты бойцы силовых структур Чечни. На видео из соцсетей вооруженные чеченские бойцы высказывали угрозы в адрес ингушских активистов. Стычки с кадыровцами "помогли" избежать ингушские силовики, которые с применением силы задержали активистов.

Позиция Кадырова привела к фактической поддержке оппонента представителями чеченской диаспоры Запада. "Сегодня первый раз все чеченцы согласны с действиями Кадырова. Это шок для нас, что мы каким-то образом вынуждены считаться с тем, что он делает правильно", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель диаспоры. По его словам,молчание диаспоры в публичном пространстве связано исключительно "с нежеланием демонстрировать публичную поддержку Кадырову".

Противостояние: чеченский тренд на обострение конфликта

В 2018 году в Чечне произошло не менее 11 вооруженных инцидентов, в то время как в 2017 - восемь, а в 2016 - шесть. Уходящий год подтвердил, что сформировался тренд роста числа вооруженных инцидентов. Не менее важна тенденция к радикализации противостояния.

20 августа произошла серия нападений на силовиков в Шалинском районе Чечни и в Грозном. Старшему из боевиков было остальным нападавшим - от 11 до 17 лет. Позднее были опубликованы несколько видео, на которых чеченские подростки присягают "Исламскому государству"*. После нападения силовики задержали взрослых мужчин из семей участников нападения, допрашивали людей из круга общения убитых, а члены семей боевиков покинули Шали под давлением силовиков. В Шалинском районе Чечни были организованы массовые допросы подростков.

Еще одним свидетельством крайних форм, которые принял конфликт в Чечне, стал самоподрыв Карины Спиридоновой, совершенный 17 ноября у КПП в Грозном. Чеченские власти заявили, что женщина была завербована членами ИГ", мать Спиридоновой считает, что ее вынудили совершить теракт, угрожая навредить детям. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни назвали нелогичной версию силовиков - полицейские на большом расстоянии и практически в сумерках разглядели девушку и сделали вывод, что она ведет себя странно. На одной из записей видно, что взрыв произошел уже после того, как силовики открыли огонь.

Ингушетия: Евкуров успел переизбраться до акций протеста, приговор о пытках в центре "Э" не удовлетворил ни одну из сторон

Ключевым событием ушедшего года в Ингушетии стали массовые акции протеста после подписания 26 сентября соглашения с Чечней о закреплении границы. Согласно документу, между республиками был проведен равноценный обмен нежилыми территориями.

Ингушская оппозиция сочла, что обмен произведен в ущерб интересам республики. Анализ картографов подтвердил доводы ингушских оппозиционеров. При этом многие жители Чечни убеждены, что обмен территориями произведен в ущерб их интересам: передав соседям пахотные земли в Надтеречном районе, получили взамен заброшенные земли в горах, которые "и так были чеченскими".

Большая часть ингушского общества, часть депутатов, большинство религиозных лидеров и оппозиция выступили против, требуя проведения референдума. На митингах звучали также требования отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова. Приостановить уличный протест и добиваться своих целей другими средствами было решено на конгрессе ингушского народа 30 октября. В тот же день Конституционный суд Ингушетии признал закон о границе с Чечней неконституционным. Евкуров поставил под сомнение решение ингушского суда и обратился в российский КС, который 6 декабря утвердил Соглашение о границе Ингушетии и Чечни. В итоге инициаторы референдума получили отказ избиркома Ингушетии в его проведении, а на заседание шариатского суда, пытавшегося установить, как проголосовал каждый депутат регионального парламента по вопросу об админгранице, пришли лишь 10 из 30 парламентариев.

Политической удачей Евкурова стало то, что его переизбрание на пост главы региона прошло 9 сентября, незадолго до протестов из-за новой границы. Аналитики сочли стабильной ситуацию в Ингушетии перед выборами - на тот момент напряженность на границе с Чечней и критика местных оппозиционеров не накалили обстановку, а Кремль был удовлетворен сложившейся в регионе ситуацией. Не сказался на итогах выборов конфликт между главой Ингушетии и муфтиятом республики, который привел к отрешению Евкурова от мусульманской общины.

27 июля суд в Нальчике вынес приговор по одному из самых резонансных дел последних лет, касающихся Ингушетии. На скамье подсудимых оказались семь сотрудников ингушского центра "Э", обвиненных в убийстве, вымогательстве, превышении должностных полномочий с применением насилия к задержанным и других преступлениях. Сроки, назначенные Хамхоеву и его коллегам, оказались значительно меньше, чем требовало обвинение. Суммарный срок осужденных оказался почти вдвое меньше, чем просили обвинители - 36,5 года против 70. Подсудимые полностью отвергли все обвинения. Пятеро из них, в том числе бывший начальник ЦПЭ Тимур Хамхоев, заявили, что стали жертвами оговора и политических интриг. Потерпевшие заявили о разочаровании излишне мягким наказанием для подсудимых. В конце ноября стало известно об освобождении начальника отдела МВД по Сунженскому району Ингушетии Магомеда Бекова от отбывания трехлетнего срока по состоянию здоровья, представители потерпевших обжаловали это решение суда.

В ночь на 17 января в Назрани неизвестные подожгли офис ПЦ "Мемориал". Сгорели компьютеры и мебель, при этом никто из людей не пострадал. Согласно записи с камеры видеонаблюдения, офис был подожжен двумя неизвестными. По словам главы ингушского представительства ПЦ "Мемориал" Тимура Акиева, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров после поджога ограничился общими обещаниями, не предложив правозащитникам конкретной помощи.

Большой резонанс вызвало убийство силовиками 12 декабря работавшего в охране назранского ТЦ "Ковчег" Муслима Хашагульгова и продавца Ханиева. Силовики вынужденно применили оружие, пытаясь задержать Ханиева, заявил Евкуров. По его словам, данных о причастности участника акций протеста Хашагульгова к боевикам нет. 14 декабря в Магасе прошел массовый намаз, в котором приняли участие несколько сотен человек. В своей проповеди имам Мержоев напомнил о временах, когда убийства и бессудные казни были распространенной практикой в Ингушетии, подчеркнув, что возвращение к ней недопустимо.

Кабардино-Балкария стала ареной межнационального, земельного и вооруженного конфликтов

18 сентября жители балкарского селения Кенделен не пропустили участников конного похода кабардинцев в честь 310-летия Канжальской битвы. Позднее в село вошли около 200 участников пешего шествия кабардинцев, вступивших в конфликт с балкарцами. Прибывшие в Кенделен бойцы Росгвардии жестко блокировали участников акции - звучали выстрелы в воздух. На следующий день столкновения между кабардинскими активистами и силовиками произошли в селении Заюково и на посту ДПС в Баксане. По данным активистов, в результате столкновения с полицией попали в лазарет 45 человек, а число задержанных составило 120 человек (все они вышли на свободу после окончания срока административных арестов).

Формальной причиной конфликта послужило давнее несогласие кабардинцев и балкарцев в оценке исторической значимости Канжальской битвы, однако опрошенные "Кавказским узлом" историки и политологи указали на ряд политических причин противостояния. Межнациональный конфликт стал следствием жестких политических ограничений, считает старший научный сотрудник Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований, кандидат исторических наук Тимур Алоев. Руководство республики отгородилось от людей силовиками и усугубило конфликт, отметил старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Денис Соколов для "Кавказского узла".

Ответственность руководства республики за межнациональный конфликт читается между строк решения Владимира Путина, 26 сентября освободившего Юрия Кокова от обязанностей главы региона. Врио главы региона был назначен Казбек Коков, советник регионального блока управления президента России по внутренней политике, курировавший СКФО. Примечательно, что отцом чиновника был Валерий Коков, который почти 15 лет был главой Кабардино-Балкарии: Казбек Коков устраивает группы влияния в республике, однако его назначение говорит о недоверии федерального центра местным чиновникам после конфликта в Кенделене, заявили "Кавказскому узлу" политологи.

15 октября Северо-Кавказский окружной военный суд 15 октября приговорил жителя Кабардино-Балкарии Ислама Гугова к 16 годам колонии строгого режима, признав его причастным к боевикам. Ислам Гугов поверил обещаниям силовиков, что останется на свободе, если добровольно вернется из Сирии в Россию, но был задержан в аэропорту Нальчика. Заявление Гугова о явке с повинной было изъято и в деле не фигурировало. Приговор компрометирует реальную профилактику экстремизма, считает руководитель движения "За права человека" в Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков. Силовики заинтересованы в посадках, а местные власти - в адаптации возвращающихся из Сирии, считает председатель совета ПЦ "Мемориал" Александр Черкасов.

2018 год был ознаменован привычными для региона конфликтами за земельные участки. В мае земельный аукцион в Нартане был признан несостоявшимся, поскольку никто из заявителей не явился на него. Аукцион вызвал протесты жителей села, заявивших, что не имеют средств для участия в торгах. В ноябре был избит активист Адам Медалиев, сутки спустя его машина была сожжена. Сам Медалиев рассказал, что за несколько часов до нападения подал в суд заявление, затрагивающее интересы арендатора земли в Нартане .

В минувшем году получил новое развитие конфликт за земли Вольного аула, жители которого с 2017 года требовали выделить землю под строительство домов. Созданная ими организация вновь была допущена к торгам, победителем которых была признана организация "Нальчик за свои права", по мнению вольноаульцев, созданная властями. Это решение активисты оспаривают в суде. Продолжаются суды по делу о произошедшей в 2017 году потасовке силовиков с главой общественной организации "Вольный аул" Асланом Иритовым и его братом Бесланом. В декабре Верховный суд Кабардино-Балкарии постановил пересмотреть отказ от уголовного преследования силовиков, на котором настаивают представители Иритовых. Беслан Иритов безуспешно пытался обжаловать приговор к тюремному заключению на полгода — в декабре Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил это решение в силе.

Хотя большая часть года прошла в республике мирно, в октябре и ноябре было убито шесть человек — один силовик и пять предполагаемых боевиков. Шесть жертв вооруженного конфликта в минувшем году резонируют со статистикой за 2017 год, когда произошел всего один вооруженный инцидент с одной жертвой.

Дагестан: Васильев избавился от приставки "и.о." на фоне арестов чиновников, Нурмагомедов переквалифицировался в бойцы за нравственность

В 2018 году главной темой в Дагестане были масштабные "зачистки" чиновничьего аппарата. Глава республики Владимир Васильев пригласил в Дагестан спецгруппу Генпрокуратуры и следователей из Москвы. Первым результатом ее работы стало задержание мэра Махачкалы Мусы Мусаева, его дело к концу года завершилось четырехлетним приговором и лишением полномочий. Были задержаны и арестованы главный архитектор Махачкалы Магомедрасул Гитинов, глава правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, бывший министр образования Дагестана Шахабас Шахов, глава УФАС Дагестана Кубасай Кубасаев.

По подсчетам "Кавказского узла", в течение года были арестованы не менее 18 высокопоставленных руководителей министерств и ведомств. Задержаны были и родственники чиновников.

Вице-премьер Дагестана Рамазан Алиев лишился поста и практически сразу был арестован, а бывший министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов отправился под домашний арест. Глава Минстроя Дагестана Ибрагим Казибеков сумел скрыться после обысков в своем доме и был объявлен в розыск. "Год стал самым насыщенным по количеству громких уголовных дел против чиновников за весь постсоветский период. До этого все заканчивалось только громкими заявлениями и фразами, до реальных дел не доходило", - отметил главный редактор газеты "Новое дело" Гаджимурад Сагитов.

Громкие расследования против выходцев из Дагестана велись и за пределами республики - совладельцы группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат, бывший сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов, с 31 марта находятся под стражей в Москве по обвинению в организации преступного сообщества, мошенничестве и хищении бюджетных средств в размере 2,8 млрд рублей. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" политологов, часть жителей Дагестана не рады уголовному преследованию братьев Магомедовых и относятся к ним с сочувствием.

На этом фоне 9 сентября в парламенте Дагестана прошли выборы главы региона — депутаты ожидаемо поддержали кандидатуру временно исполняющего обязанности руководителя региона Владимира Васильева. Опрошенные "Кавказским узлом" журналисты заранее назвали выборы главы Дагестана безальтернативными.

Хэппи-эндом на этом фоне арестов и посадок чиновников видится возвращение на родину сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, который избежал уголовного преследования во Франции. 16 октября Сулейман Керимов посетил Дербент, в тот же день главой родного города сенатора был избран его помощник Хизри Абакаров. Позднее Васильев рассказал, что сенатор намерен проинвестировать строительство аэропорта в Дербенте и другие проекты в городе на 5 млрд рублей.

В ноябре 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор бывшему главе Кизлярского района Дагестана Андрею Виноградову, в частности, признав его виновным в пособничестве покушению на вице-мэра Кизляра Василия Наумочкина и финансировании терроризма. Виноградов получил 15 лет колонии строгого режима при том, что прокурор просил 13. Защита, настаивавшая на полном оправдании Виноградова, усмотрела в приговоре политические мотивы.

Родственник Виноградова, бывший глава дагестанского отделения ПФР Сагид Муртазалиев, проходил по тем же уголовным делам, но в приговоре суда нет никаких ссылок на него. Муртазалиев скрылся от силовиков и объявлен в розыск, его местонахождение уже четвертый год официально остается неизвестным для следствия. Вскоре после приговора Виноградову, 29 ноября, в социальных сетях был опубликован документ с обвинениями в адрес высокопоставленных дагестанских чиновников и силовиков. Опрошенные "Кавказским узлом" главреды дагестанских изданий усомнились, что Муртазалиев является подлинным автором этого доноса.

В 2018 году российский боец смешанного стиля, уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов стал первым российским чемпионом в истории UFC. Титул принес Хабибу Нурмагомедову огромную популярность, и боец предпринял попытки распространить свой авторитет за пределы спорта, пропагандируя среди своих многочисленных подписчиков в Instagram консервативные социальные установки С религиозных позиций он раскритиковал в августе поведение дагестанской молодежи, танцующей на концерте рэп-коллектива HammAli & Navai, но встретил критику в свой адрес и написал пост с оправданиями. В начале октября пользователи соцсетей связали с именем Нурмагомедова шквал угроз в адрес поп-исполнителя Егора Крида, который планировал концерт в Махачкале. На фоне разгоревшихся споров о радикализме и нравственности организаторы выступления рэпера Элджея в Махачкале предпочли заблаговременно отменить анонсированный концерт. Отмена запланированного в Махачкале показа фильма Love Yourself о корейской поп-группе BTS из-за угроз в соцсетях была воспринята дагестанскими журналистами уже как часть общероссийской тенденции – отмены концертов рэперов и ряда популярных среди молодежи групп прокатились перед этим практически по всей стране и вызвали реакцию в Кремле. Хабиб Нурмагомедов тем временем получил высшую награду Дагестана и предложение стать помощником главы республики.

Ставропольский край - протесты против пенсионной реформы, давление на активистов, суды над чиновниками

В 2018 году на Ставрополье произошло четыре вооруженных инцидента, нападения и перестрелки в Невинномысске и Ставрополе вызвали общественный резонанс.

21 апреля ФСБ сообщила о том, что в крае оказал сопротивление и был убит боевик запрещенного судом в России "Исламского государства", который готовил теракты. Место инцидента силовики не назвали.

1 мая в Нефтекумске был убит человек, ранивший двух силовиков, одного ножом. Позднее ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство". Однако Следком назвал сообщение о причастности ИГ* к теракту ложным.

4 мая в Невинномысске в перестрелке с силовиками были убиты два человека, объявленных лидерами экстремистской ячейки, которая планировала теракты. Убитые были местными жителями, силовики стремятся создать видимость борьбы с терроризмом, не пытаясь при этом оставить подозреваемых живыми, заявили опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

17 декабря в Ставрополе на улице Пирогова рядом с лесным массивом силовики попытались задержать двух предполагаемых участников вооруженного подполья. По версии правоохранителей, подозреваемые на просьбу сдаться открыли огонь и попытались бросить гранату. В последовавшем боестолкновении они были убиты.

Правозащитники сообщили об обыске 6 декабря в квартире активистки Дарьи Атдаевой, требовавшей расследовать спецоперацию в Невинномысске. Обыски силовики проводили также в домах мусульманских активистов - 10 октября у Муслима Сулейманова в селе Иргаклы, 15 марта - у Минатуллы Омарова на хуторе Федоровском.

Штрафы, аресты и уголовное преследование ставропольских активистов

За проведение несогласованных акций в Ставрополе глава штаба Навального Иван Танский 2 июля был оштрафован на 150 тысяч рублей, а 7 сентября - арестован на пять суток.

Еще одним ярким примером преследования активистов в регионе служит суд над главой движения "Народное вече Минеральных Вод" Михаилом Савостиным, обвиненным в хранении наркотиков. Оппозиционер, который критиковал деятельность судей и чиновников, утверждает, что наркотики ему подбросили, Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным.

Против пенсионной реформы: от КПРФ до активистов Навального

Жители Ставрополя неоднократно выходили на акции против пенсионной реформы. 1 июля на митинг сторонников Алексея Навального, который мэрия отказалась согласовывать, собралось несколько десятков человек. Еще одну акцию сторонники оппозиционного политика провели 9 сентября, на нее пришли порядка 100 человек с плакатами: "Я против пенсионной реформы", "Хочу дожить до пенсии", "Повышайте пенсии, а не пенсионный возраст".

Около 400 человек собрал митинг 25 июля, организованный региональным отделением КПРФ. Его участники заявили, что при повышении пенсионного возраста пожилые люди будут невостребованными на рынке труда и недополучат пенсию за несколько лет. 23 сентября коммунисты провели еще один митинг в Ставрополе.

Аресты чиновников: взятки, мошенничество, злоупотребление полномочиями

В 2018 году в крае несколько крупных чиновников стали участниками уголовных дел: полпред губернатора Сергей Батынюк, подозреваемый в получении взятки; замминистра экономразвития Елена Кильпа, которую заподозрили в злоупотреблении полномочиями; директор "Корпорации развития Ставрополья" Заур Абдурахимов, задержанный по подозрению в мошенничестве. В суд были переданы дела главы Минстроя Игоря Васильева, обвиняемого в злоупотреблении служебными полномочиями, и его заместителя Андрея Лазуткина, обвиненного в получении взятки и превышении должностных полномочий. Продолжается расследование дела полпреда губернатора Андрея Уткина, подозреваемого в попытке мошенничества.

Карачаево-Черкесия: силовики рапортуют о борьбе с терроризмом и хотят посадить Дерева

В 2018 году силовики дважды рапортовали о спецоперациях и задержаниях предполагаемых членов ячеек запрещенной в России судом экстремистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра". 24 мая были задержаны 11 человек, 4 октября силовики отчитались о задержании еще восьми . Все они планировали, по версии спецслужбы, создать на Северном Кавказе государство с шариатской формой правления. В феврале суд вынес более суровое наказание, чем просил прокурор, пятерым из шести осужденным по делу о ячейке ИГ*, хотя их вина не была должным образом доказана, заявили адвокаты.

Еще одно громкое дело касалось бывшего члена Совета федерации Вячеслава Дерева. 6 марта он был задержан и этапирован в Москву. Дерев обвиняется по делу о хищении более 119 миллионов рублей при строительстве животноводческих комплексов. Общественность Карачаево-Черкесии восприняла уголовное преследование 69-летнего бывшего сенатора как элемент клановой борьбы , рассказали опрошенные "Кавказским узлом".

Северная Осетия: скандальные уголовные дела и победа активистов в борьбе с "Электроцинком"

13 января участники пикета во Владикавказе потребовали справедливого наказания виновных в смерти Владимира Цкаева, который умер в ночь на 1 ноября 2015 года после допроса в отделе полиции. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заверил вдову Цкаева, что руководство Следкома контролирует расследования. Но в декабре предварительные слушания по делу были перенесены из-за болезни адвоката одного из обвиняемых. Представитель потерпевших заявила о попытке затянуть судебный процесс .

Приговор по еще одному резонансному делу был вынесен 14 августа, когда суд признал военнослужащих Зелима Албегова и Арсена Сланова виновными в избиении офицеров в Южной Осетии. Прокурор просил для обоих условные сроки, но суд приговорил Албегова к трем годам, а Сланова - к 1 году и 8 месяцам лишения свободы. После оглашения приговора более сотни сторонников Албегова и Сланова попытались заблокировать здание суда, чтобы не дать конвоирам вывезти осужденных.

20 июня в Северную Осетию был экстрадирован из Австрии и заключен под стражу Аслан Гагиев, который находился в международном розыске. По данным силовиков , Гагиев с 2004 года возглавлял группировку из полусотни человек, причастных к более 60 убийствам, в том числе мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева. После задержания Аслан Гагиев рассказал о связях с силовиками и миллионных выплатах чиновникам федерального уровня, сообщила 3 сентября "Новая газета". По его словам, преследование началось, когда деньги, которые он передавал силовикам, перестали доходить до "главного адресата".

Многолетние протесты владикавказцев, требующих закрыть или перенести производство завода "Электроцинк", приобрели особый резонанс после того, как 21 октября в одном из цехов произошел пожар. При тушении погиб сотрудник МЧС, еще двое пострадали. В городе началась паника, в социальных сетях появились призывы покинуть Владикавказ, увезти за пределы города детей. На выезде из города образовались пробки. В сообщениях, передаваемых посредством мессенджера WhatsApp, жители Владикавказа сообщали друг другу, что "у многих горожан начался сухой кашель, головные боли, тошнота".

Работа завода была приостановлена, более 1500 его сотрудников отправлены в простой. Парламентарии Северной Осетии единогласно поддержали требование полностью прекратить работу предприятия. 14 декабря глава республики Вячеслав Битаров анонсировал завершение работы "Электроцинка", сославшись на договоренность с руководителем Уральской горно-металлургической компании, однако экоактивисты с недоверием восприняли это сообщение.

По мнению экоактивистов Ацамаза Хадикова и Германа Ревазова, решение об остановке завода является результатом протестных акций и раздачи листовок. "После пожара на заводе (активист) Вадим Чельдиев пригласил неравнодушных жителей города "попить кофе", и с этого все началось. Таких, как я, на митинге после пожара было еще человек 700. Резонанс получился благодаря этой группе людей"- сказал Герман Ревазов корреспонденту "Кавказского узла". По словам Ацамаза Хадикова, в ситуации с заводом "Электроцинк" ставить точку еще рано. "Необходим документ по завершению деятельности завода, в котором будут четко определены права и обязанности сторон, а также постановление за подписью Путина или Медведева о закрытии "Электроцинка", - считает активист.