31 декабря 2018, 04:20

Сотни последователей Ибрагима Белхароева собрались у его дома

Около дома убитого сегодня религиозного деятеля Ибрагима Белхароева собираются его последователи. По мнению местных жителей, убийство Белхароева связано с его конфликтом с властями.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью был убит известный религиозный деятель, правнук шейха Батал-Хаджи Белхороева Ибрагим Белхароев, а его водитель Або Аушев получил тяжелые ранения.

Последователи убитого сегодня, 31 декабря религиозного деятеля Ибрагима Белхароева собираются у его дома по улице Пионерской в городе Назрани, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" местный житель на условиях анонимности.

По данным на 04.20 мск, вся улица перекрыта, а к дому съезжается огромное количество машин, уточнил он.

По словам соседей Белхароева, убийство произошло сегодня после полуночи около его дома.

«Он ехал вместе с водителем на автомобиле Hyndai Solaris белого цвета, когда раздалась длинная автоматная очередь", - рассказал местный житель.

По его мнению, убийство может быть связано с конфликтом Белхароева с властями республики. Он также рассказал, что место убийства Белхароева расположено примерно в километре от отдела полиции.

Комментариями представителей правоохранительных органов Ингушетии относительно убийства Белхароева "Кавказский узел" пока не располагает. По данным на 04.20 мск информации об убийстве религиозного деятеля на сайтах МВД и Следственного комитета по Ингушетии нет.

Напомним также, что в мае 2016 года источник в правоохранительных органах сообщил о подрыве автомобиля Белхароева около его дома в Назрани. В результате инцидента пострадавших не было. Позднее представитель МВД заявил, что автомобиль был сожжен, а не взорван. 23 октября 2017 года Магасский районный суд признал жителя Ингушетии виновным в подрыве машины Белхароева и приговорил его к 3,5 годам колонии.

Ранее, в сентябре 2008 года в Назрани был взорван автомобиль Mercedes Brabus, в результате чего были ранены два человека, в том числе Ибрагим Белхароев.

Ибрагим Белхароев – потомок шейха Батал-хаджи Белхороева, возглавлявшего одно из течений ислама в Ингушетии в XIX - начале XX века, однако сам он не имеет религиозного образования и не является шейхом. В числе его родственников - старейшина религиозного направления (вирда) последователей Батал-хаджи Белхороева Султан Белхароев, который умер 7 октября 2017 года после болезни, а также депутат парламента республики Ахмед Белхароев. Последователи Батал-хаджи действуют в Назрановском, Сунженском, Малгобекском районах, говорится в справке "Батал-Хаджи", опубликованной в "Справочнике" на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Ингушетии и ведет хронику происходящих здесь вооруженных инцидентов и похищений.

Примечание:

"Муфтият Ингушетии пообещал Минюсту исправить устав в 2019 году", "Проблемы реабилитации радикальной молодежи Северного Кавказа стали темой "круглого стола" в Москве", "Адвокат: риторика муфтия Чечни в адрес ингушских богословов уголовно наказуема".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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