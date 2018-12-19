Сотрудник полиции. Фото: Евгений Резник / Югополис

19 декабря 2018, 17:06

Уроженцы Чечни и Ингушетии сообщили о задержании в московском общежитии

Сотрудниками ОВД Лианозово в одном из общежитий Москвы сегодня утром задержаны более 30 уроженцев Чечни и Ингушетии. Среди них молодые парни, мужчины и женщины преклонного возраста, сообщила одна из задержанных Малика Джахаева. По ее словам, у задержанных берут отпечатки пальцев, у многих забрали паспорта.  

Вооруженные люди, по словам Малики Джахаевой, явились в пять часов утра в общежитие по улице Алтуфьевская, 37. "Они без стука врывались в комнаты, где мы проживаем, заставили всех выйти в коридор, где заставили стоять лицом к стене с поднятыми руками. Затем всех привезли в отделение полиции Лианозово. Нам никто не объяснил, за что нас всех задержали. Когда мы спрашивали причину задержания, то в ответ нам отвечали, что нечего нам в Москве делать, езжайте к себе на Кавказ", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Малика Джахаева.

Она отметила, что в отделении  полиции у задержанных берут отпечатки пальцев, заставляют фотографироваться.  

В числе задержанных оказалась и Таиса Пашаева, которая находится в Москве вместе с сестрой Аминат и племянником-инвалидом. По словам Таисы, ее племянника-колясочника силовики тоже хотели забрать и привезти в ОВД, но потом было решено оставить в общежитии с матерью.

"Мальчик попал под машину, ему нужно через каждые два месяца здесь проходить  реабилитацию, чтобы он смог ходить. Ездить сюда через каждые два месяца накладно.  Поэтому мы и живем здесь. Я работаю кассиром в "Перекрестке", Аминат сидит с ребенком. С пяти утра нас держат здесь, ничего не объясняя. Только старший сержант Николай Москвичев сказал, что проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Нам не дают воды, мы не можем пользоваться туалетом, поскольку мы задержанные, и нам нельзя ходить по зданию", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Таиса Пашаева.

На 14.17 мск все задержанные находились в здании ОВД Лианозово, у многих забрали паспорта, отмечает корреспондент "Кавказского узла".

Информации о задержании в московском общежитии, по данным на 17.05 мск 19 декабря, на сайте МВД России по Москве не было.

Примечание:

"Комиссия вуза занялась расследованием задержания ингушских студентов в Москве", "Родные рассказали о тяжелом тюремном быте задержанных в Египте ингушей", "Уроженцы Кавказа отчислены из вуза после публичных извинений студента".

Автор: Амина Закаева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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