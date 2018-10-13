Марифа Султыгова сложила полномочия депутата ингушского парламента

13 октября 2018, 17:47

Депутат парламента Ингушетии Марифа Султыгова на фоне акции в Магасе отказалась от депутатского мандата, сообщили местные интернет-паблики.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. Жители Ингушетии вышли на массовые акции против передачи земель. Вечером 4 октября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на фоне массовой акции протеста в Магасе подписал республиканский закон об установлении административной границы.

4 октября за ратификацию Соглашения о закреплении границы с Чечней проголосовали 17 из 25 депутатов, присутствовавших на заседании парламента, заявили власти Ингушетии. Однако позднее парламентарии на стихийном митинге в Магасе сообщили, что 15 из 24 депутатов парламента Ингушетии проголосовали против ратификации соглашения. Попытки организовать повторное голосование сорвались из-за отсутствия кворума. Последняя попытка провести голосование состоялась 10 октября. Для участия в заседании парламента зарегистрировались 12 депутатов из необходимых для кворума 17.

О том, что Марифа Султыгова сложила полномочия депутата, сообщает сегодня Telegram-канал «Ингушетия_2018»

«Марифа Султыгова достойна уважения. Она сложила полномочия депутата и ушла!» - говорится в сообщении канала.

Здесь же опубликовано видео с заседания ингушского парламента, на котором голосование по вопросу о соглашении об установлении границ с Чечней не состоялось.

«Я голосовала так, что мне не стыдно ни перед детьми, ни перед народом», - эмоционально заявляет на этом видео с трибуны Марифа Султыгова, и после непродолжительной речи на ингушском языке уходит.

О том, что Султыгова сложила полномочия депутата, пишет сегодня и Telegram-канал «Розыск Ингушетия». «Шантажом и угрозами добили депутата М.Султыгову. Она сложила полномочия», - говорится в его сообщении.

10 октября на заседании в парламенте Ингушетии Марифа Султыгова заявила, что не собирается участвовать в обсуждении, так как «поддерживает соглашение о границе», пишет «Коммерсант».