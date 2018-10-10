Ингушские депутаты сорвали новое голосование о границе с Чечней

10 октября 2018, 11:42

Для участия в заседании парламента, где планировалось повторно рассмотреть вопрос о чечено-ингушской границе, зарегистрировались 12 депутатов из необходимых для кворума 17.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. Жители Ингушетии вышли на массовые акции против передачи земель. Вечером 4 октября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на фоне массовой акции протеста в Магасе подписал республиканский закон об установлении административной границы.

4 октября за ратификацию Соглашения о закреплении границы с Чечней проголосовали 17 из 25 депутатов, присутствовавших на заседании парламента, заявили власти Ингушетии. Однако позднее парламентарии на стихийном митинге в Магасе сообщили, что 15 из 24 депутатов парламента Ингушетии проголосовали против ратификации соглашения. Попытка организовать повторное голосование на следующий день, 5 октября, сорвалась из-за отсутствия кворума.

Внеочередное заседание Народного Собрания Ингушетии сегодня не состоялось из-за неявки депутатов. Перед началом заседания зарегистрировались 12 депутатов, в то время как для обеспечения кворума необходимо присутствие 17 парламентариев, сообщает "Интерфакс".

В пресс-службе главы Ингушетии подтвердили, что заседание не состоялось, передает ТАСС.

Согласно повестке дня сорок третьего внеочередного заседания парламента, размещенной сегодня на сайте Народного Собрания Республики Ингушетия, депутаты планировали признать недействительным решение о новой границе с Чечней.

"В повестку включены четыре вопроса: о признании недействительным протокола счетной комиссии Народного Собрания при рассмотрении проекта закона №159/1-18 "Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой", о признании постановления от 4 октября № 656 недействительным в связи с признанием недействительным протокола счетной комиссии РИ, о проекте закона №159/1-18 "Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой" и о проекте закона №160/8-18 "О признании утратившим силу Закона Республики Ингушетия "Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой" в первом чтении"", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте парламента Ингушетии.

Согласно сообщению, докладчиком по всем вопросам должен был выступить председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Б.М. Евлоев.

Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы) размещены на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты". О том, как проводилась эта работа, подробно рассказывается в справке "Кавказского узла" "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов".