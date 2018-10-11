Нурмагомедов пригрозил UFC разрывом контракта

11 октября 2018, 19:38

Дагестанский боец, чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил о намерении расторгнуть контракт с UFC в случае увольнения его секунданта, чеченца Зубайры Тухугова. Официально предстоящий бой Тухугова с Артемом Лобовым еще не отменен, но UFC не заинтересована проводить этот поединок, отметил главный редактор "Сила ТВ" Игорь Рязанцев.

Как писал "Кавказский узел", на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе 7 октября дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов в четырех раундах победил ирландца Конора Макгрегора, сохранив пояс чемпиона в легком весе. Трансляция боя Нурмагомедова с Макгрегором в Махачкале собрала полный зал, а после боя сотни людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать триумф земляка. После прилета в Махачкалу Хабиб Нурмагомедов встретился с болельщиками на стадионе "Анжи Арена", а днем позже спортсмен и его отец встретились с президентом России Путиным.

Из-за драки, произошедшей в зрительном зале после поединка, к дагестанскому бойцу могут быть применены санкции. Нурмагомедов извинился за свое поведение. Отец и тренер бойца Абдулманап Нурмагомедов выразил надежду, что инцидент с дракой закончится для спортсмена только штрафом. Секундант Нурмагомедова, чеченский боец Зубайра Тухугов, участвовавший в драке, будет лишен боя с другом Макгрегора Артемом Лобовым, заявил президент UFC. Сам Тухугов похвастался подписчикам, что "дал пощечину" Конору Макгрегору после его поражения от Хабиба Нурмагомедова.

О своей готовности разорвать контракт с UFC из-за наказания членов своей команды боец написал сегодня в своем Instagram. Нурмагомедов опубликовал два поста с одинаковым содержанием на русском и английском языках, упомянув в англоязычном посте аккаунт организации.

Дагестанский спортсмен выразил возмущение тем, что UFC не расторгла ни одного контракта с членами команды Конора Макгрегора после нападения на автобус с бойцами UFC, в котором находился и сам Нурмагомедов, а также ряда провокационных высказываний. Нурмагомедов подчеркнул, что лишь "закончил начатое" Макгрегором и считает несправедливым наказание для своей команды за драку после боя, "когда дрались обе команды".

Нурмагомедов отдельно упомянул своего секунданта Тухугова. "Вы отменили бой Зубайры и хотите уволить его, только за то, что он ударил Конора, после того как Конор первый ударил моего другого брата [...] Если вы все таки решитесь его (Тухугова) уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву", - написал Нурмагомедов.

Президент UFC Дэна Уайт заявил после инцидента, что "парни, которые вбежали в клетку, больше у нас драться не будут". По словам Уайта, бой Тухугова с Лобовым "определенно" отменяется, написал контент-редактор UFC Аарон Бронстетер в своем Twitter. По состоянию на 19.02 мск 11 октября на странице Зубайры Тухугова на сайте UFC по-прежнему значится анонс поединка с Артемом Лобовым, запланированного на 27 октября.

Окончательное решение о наказании для участников потасовки в октагоне и зрительном зале еще не принято. Спортивная комиссия Невады отстранила Нурмагомедова и Макгрегора на десять дней на время изучения материалов об инциденте, а также заморозила выплату гонорара Нурмагомедову, тогда как ирландский спортсмен получил свой гонорар целиком.

По словам главы Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) Энтони Марнелла, Нурмагомедову грозят "и штраф, и дисквалификация". Марнелл отметил, что Конора Макгрегора по итогам расследования тоже может ждать наказание, но не уточнил, какие именно санкции грозят ирландцу. Следующее заседание комиссии назначено на 24 октября, а решающее заседание состоится до конца ноября.

Решение о судьбе боя Зубайры Тухугова с членом команды Макгрегора Артемом Лобовым будет в окончательном вердикте Атлетической комиссии Невады, на сегодняшний день этот поединок официально не отменен, указал главный редактор "Сила ТВ" Игорь Рязанцев.

"Бой Тухугова и Лобова в подвешенном состоянии, судьба боя зависит от Атлетической комиссии Невады. В американском профессиональном спорте все регламентирует именно атлетическая комиссия, а не промоушены. [В свое время] Майку Тайсону не выдали лицензию на проведение боя после агрессивного поведения: тогда промоутеры начали искать обходные пути, пытались получить лицензию в Европе, чтобы провести бой за пределами США. Но UFC не будет прибегать к таким действиям из-за боя Лобова и Тухугова", - сказал Рязанцев корреспонденту "Кавказского узла".

Слова президента UFC о том, что боя не будет, говорят о том, что он не заинтересован в проведении данного поединка, но вердикт комиссии от его мнения не зависит, отметил журналист.

"Президент UFC Дэна Уайт сказал, что боя не будет, но окончательный вердикт выносит комиссия. Комиссия достаточно независима, и мнение Уайта не повлияет на ее окончательное решение, но вопрос в том, нужен ли Уайту бой Тухугова с Лобовым. Бой Майка Тайсона был очень денежным, а в этом случае нельзя говорить о том, что UFC заработает. Конечно, есть интрига: Тухугов друг Хабиба, Лобов друг Конора и бой имеет какой-то бэкграунд, но все равно [этот поединок] не будет денежным боем. Поэтому промоутеры не сильно будут стараться, чтобы бой обязательно состоялся", - пояснил Рязанцев.

Журналист выразил сомнение, что комиссия вынесет отдельное решение по Тухугову до запланированной даты боя с Лобовым - 27 октября.

"Комиссия для этого должна провести отдельное заседание, что маловероятно. UFC всегда имеет запасной план, на каждый бой есть подстраховка: ставится одна пара бойцов и возможная замена этой паре. Часто делается замена только одного спортсмена, если кто-то из участников боя получил травму или не сдал вес. Скорее всего этот бой вообще будет снят с карда и отменен", - предположил главред "Сила ТВ".

Биографии Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора размещены на "Кавказском узле".