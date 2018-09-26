Слова Макгрегора о Кадырове вызвали критику в Чечне

26 сентября 2018, 13:04

Слова Конора Макгрегора, назвавшего диктатором Рамзана Кадырова, не задевает честь главы Чечни, заявил глава минпечати республики. В то же время Джамбулат Умаров поддержал спортсмена Хусейна Халиева, который потребовал от ирландского бойца извинений.

Как писал "Кавказский узел", в конце августа дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор вступили в заочную перепалку перед предстоящим боем. Макгрегор назвал трусом Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера своего оппонента, а дагестанский боец назвал трусом самого Макгрегора. 20 сентября на пресс-конференции в Нью-Йорке Макгрегор объяснил свою критику Абдулманапа Нурмагомедова его похвалой в адрес главы Чечни. По мнению ирландца, на самом деле отец его соперника из Дагестана боится Рамзана Кадырова, которого Макгрегор назвал "диктатором".

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором на Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в США назначен на 6 октября. Все билеты на него были раскуплены за три минуты.

Конор Макгрегор, даже с учетом его достижений в UFC, "эпатажный клоун, возомнивший из себя непревзойденного шоумена", заявил министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров.

По его словам, заявление Макгрегора "никоим образом не способно задеть честь и достоинство" главы Чечни, сказал министр.

Джамбулат Умаров отметил, что "понимает и поддерживает мотивы" чеченского бойца Хусейна Халиева, опубликовавшего обращение к Макгрегору, однако, по его словам, такие обращения "только усиливают внимание к человеку, который не способен отвечать за свои слова и поступки как настоящий мужчина", сообщило сегодня ИА "Чечня Сегодня".

Пользователи соцсети раскритиковали обращение Халиева к Макгрегору

Чемпион WFCA (World Fighting Championship Akhmat) в легком весе Хусейн Халиев опубликовал видеообращение к Конору Макгрегору 22 сентября на своей странице в Instagram.

"Когда дело касается Чечни или Кавказа, тебе нужно было подумать, что можно говорить, а что нельзя болтать. За твои слова в клетке или за пределами октагона тебе придется ответить. Потому что мы никогда не прощаем задетую честь семьи или человека. Поэтому советую тебе быстрее раскаяться и принести извинения. Ведь жизнь не заканчивается твоим боем с Хабибом. Следи за своим языком, если ты не ищешь большие приключения", - посоветовал ирландскому бойцу Хусейн Халиев.

По состоянию на 13.00 мск под постом оставлено 1466 комментариев, при этом многие из их авторов раскритиковали поступок Халиева, предложив ему выяснить отношения с Макгрегором при личной встрече.

"Езжай в Ирландию или в Штаты, в чем проблема-то. Там и разберёшься, а мы посмотрим", - предложил бойцу rakhmatulladzhumabaev.

"Если что-то хочешь от Конора, иди как мужик сделай или в лицо ему скажи", - согласился ab.dulla8102.