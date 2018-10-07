07 октября 2018, 13:34

Тухугов снят с боя после потасовки с Макгрегором из-за Нурмагомедова

Чеченский боец Зубайра Тухугов рассказал подписчикам, как "дал пощечину" Конору Макгрегору после его поражения от Хабиба Нурмагомедова. Из-за этого инцидента Тухугов будет лишен боя с другом Макгрегора Артемом Лобовым, заявил президент UFC Дэна Уайт.

Как писал "Кавказский узел", сегодня на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов в четырех раундах победил ирландца Конора Макгрегора, сохранив пояс чемпиона в легком весе. При этом глава UFC сообщил, что из-за драки, произошедшей в зрительном зале после поединка, к дагестанскому бойцу могут быть применены санкции вплоть до лишения чемпионского титула. Нурмагомедов извинился за свое поведение.

Трансляция боя Нурмагомедова с Макгергором в Махачкале собрала полный зал, а после боя сотни людей вышли на улицы Махачкалы, чтобы отпраздновать триумф земляка.

Кадр видео Тухугова с рассказом о пощечине Макгрегору.Боец UFC, секундант Хабиба Нурмагомедова Зубайра Тухугов был активным участником потасовки, произошедшей после боя дагестанца с Магкрегором. Когда Нурмагомедов перелез через клетку и напал на друга и спарринг-партнера Макгрегора Диллона Дэниса, Тухугов также вошел в клетку и напал на ирландского бойца, сообщило Sports.ru. 

По словам главы UFC Дэны Уайта, после этого инцидента полиция задержала троих членов команды Нурмагомедова, среди них были менеджер дагестанского бойца Ризван Магомедов и боец Эседулла Эмиргаев. Через некоторое время все они были отпущены поскольку Конор Макгрегор не стал писать обвинительные заявления, указывает издание.

Зубайра Тухугов по итогам этой драки объявил своим подписчикам в Instagram, что поквитался с Магкрегором. Он опроверг предположения некоторых подписчиков, что во время потасовки сам получил удар, продемонстрировав со всех сторон лицо.

«Скажи всем, кто думает, что я пропустил, куда? Куда, ничего. Просто этот мент меня оттолкнул, на видео, как будто я пропустил, короче. Не пропустил, рядом даже не было. Я ему (Конору) дал пощечину. Обещал, что заставлю его за свои слова ответить», - заявил чеченский боец на видео.

Обещание, на которое сослался Тухугов, он дал в конце августа, после упрека Макгрегора в свой адрес. В своем посте в Instagram он употребил оскорбительное выражение в адрес ирландского бойца и призвал своих поклонников "наблюдать".

В конце августа Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор вступили в заочную перепалку перед предстоящим боем. Макгрегор назвал трусом отца и тренера своего оппонента, Абдулманапа Нурмагомедова, а дагестанский боец назвал трусом самого Макгрегора. Ирландец пояснил свою критику Нурмагомедова-старшего его похвалой адрес главы Чечни и назвал Кадырова "диктатором". Эти слова Макгрегора вызвали критику в Чечне.

Скриншот поста Тухугова от 26 августа."В свои 27 лет я ни одному человеку не дал себя оскорбить, мои близкие знают о чем я говорю. Время покажет кто есть кто, просто наблюдайте", - написал Тухугов в Instagram 26 августа.

Этой записи предшествовал пост Конора Макгрегора о Тухугове и Нурмагомедове. "Истинный чеченец никогда не помог бы дагестанцу напасть на другого чеченца. Истинный чеченец никогда не принял бы приказ от дагестанца. Это предательство. Нет ничего хуже предательства", - написал 25 августа ирландский спортсмен, комментируя конфликт между Нурмагомедовым и Тухуговым с одной стороны и Артемом Лобовым и Исламом Бадурговым с другой. Казахстанский спортсмен Ислам Бадургов, друг Макгрегора - этнический чеченец.

Скриншот поста Макгрегора от 25 августа.Драка после сегодняшней победы Нурмагомедова лишила Зубайру Тухугова значимого поединка - 27 октября он должен был сразиться с другом Макгрегора Артемом Лобовым, оппонентом Хабиба.

"Будет ли Тухугов биться с Лобовым? Если у людей есть контракты с UFC, им за такое боя не видать", - приводит слова президента UFC по итогам инцидента "Чемпионат".

По состоянию на 13.33 мск на странице Зубайру Тухугова на сайте UFC еще значится анонс запланированного боя с Лобовым.

Незадолго до боя с Элом Яквинтой в начале апреля Нурмагомедов имел незначительный конфликт с россиянином Артемом Лобовым - бойцом из команды Макгрегора, спровоцировавшим Нурмагомедова оскорбительными высказываниями о нем. Лобов не стал повторять оскорбления в лицо бойцу из Дагестана при личной встрече. Чтобы заступиться за друга, Макгрегор прилетел в Нью-Йорк и устроил нападение на автобус с бойцами UFC, в котором находился и Нурмагомедов.

Биографии Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегор размещены на "Кавказском узле".

Примечание:

"Хабиб Нурмагомедов успешно прошел допинг-тесты в США", "Спортсмены из Дагестана завоевали пять золотых медалей на турнире Combat street fighting", "Кубок "Дружбы народов Северного Кавказа" выиграли спортсмены из Дагестана".

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