Дагестанская поклонница Нурмагомедова заподозрена в хулиганстве

08 октября 2018, 18:05

Полицейские в Махачкале задержали местную жительницу, которая открыла стрельбу в воздух во время празднования победы Хабиба Нурмагомедова. Она отпущена под подписку о невыезде, сообщили сегодня в пресс-службе МВД Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 7 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов в четырех раундах победил ирландца Конора Макгрегора, сохранив пояс чемпиона в легком весе. Трансляция боя Нурмагомедова с Макгергором в махачкалинском кинотеатре «Россия» собрала полный зал, а после боя сотни людей вышли на улицы Махачкалы, чтобы отпраздновать триумф земляка.

Жительница Махачкалы открыла стрельбу в воздух во время празднования победы Нурмагомедова перед кинотеатром «Россия», после чего была задержана сотрудниками полиции.

«Установлено что девушка стрелялся из боевого пистолета, зарегистрированного на ее родную сестру. Учитывая, что у неё есть малолетний ребёнок и ранее никогда не привлекалась правоохранительными органами, из отдела полиции ее отпустили под подписку о невыезде. По данному факту на неё возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» и.о. руководителя пресс-службы МВД Дагестана Руслан Ибрагимгаджиев.

Отметим, что часть 1 статьи 213 УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

"Кавказский узел" подготовил биографии Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.