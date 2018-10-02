02 октября 2018, 21:30

Conor McGregor – спортсмен из Ирландии, звезда смешанных боёв. 6 октября 2018 года в рамках турнира UFC 229 в Лас-Вегасе на арене T-Mobile состоится бой Конора с Хабибом Нурмагомедовым.

Биография

Конор МакГрегор родился 14 июля 1988 года в Крамлине — суровом пригороде ирландской столицы Дублина. Как он сам рассказывал, место это прекрасное, но люди очень злые. «Расти в Крамлине было непросто, но очень полезно», — завлял Макгрегор . Там он впервые заинтересовался спортом, играл за футбольный клуб «Лудерс Селтик» и болел за клуб английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» .

В 2006 году вместе с семьёй переехал в город Лукан, где пошел в колледж . После окончания школы начал обучаться профессии водопроводчика. Позже в Лукане он начал обучаться борьбе с будущим бойцом UFC Томом Иганом. Так Конор заинтересовался смешанными единоборствами. В 16 лет попал в команду SBG.

Дебютируя в 2013 году в UFC, Конор был беден, живя лишь на социальное пособие по безработице 180 фунтов (235 долларов) в месяц .

По словам бойца, большую роль в его жизни, а равно и в карьере, сыграла мама: «Когда наступило тяжелое время, и я не знал, что делать, чем заниматься, думал об уходе из спорта, она поговорила с моим тренером, он пришел к нам домой и убедил меня продолжить тренироваться. Поэтому я каждый день вспоминаю ее с благодарностью» .

Рост: 175 сантиметров.

Вес: 70 килограмм.

Размах рук: 188 сантиметров.

С 2007 года женат на Ди Девлин. 5 мая 2017 года у пары родился сын, которого назвали в честь отца - Конор Джек МакГрегор.

Карьера

Дебютный бой в UFC состоялся 6 апреля 2013 года на UFC on Fuel TV, где его соперником стал Маркус Бримейдж. Бой начался активными атаками Бримейджа, но, поразив оппонента серией тяжёлых ударов в челюсть, МакГрегор свалил того на настил и принялся добивать, после чего рефери остановил поединок.

Следующий бой был намечен на UFC Fight Night 26, где предполагалась встреча против англичанина Энди Огла. Спустя некоторое время Огл вынужден был сняться по причине травмы и его заменил Макс Холлоуэй. МакГрегор полностью доминировал в поединке и одержал уверенную победу над Холлоуэем, которая на данный момент является единственной победой решением судей в копилке ирландца. В середине второго раунда он почувствовал хруст в колене, врачи диагностировали травму передней крестообразной связки и запретили ему выступать в течение следующих десяти месяцев .

Завершив лечение, МагГрегор возглавил главное событие вечера UFC Fight Night 46 в родном Дублине. Изначально его соперником должен был стать Коул Миллер, однако тот заработал на тренировке травму большого пальца, поэтому его место занял бразилец Диего Брандан. Поединок был выигран досрочно - техническим нокаутом в первом раунде. В рамках турнира UFC 178 МакГрегор завоевал очередную победу техническим нокаутом на второй минуте первого раунда. На этот раз под натиском ирландца пал американский боец Дастин Пуарье, до этого ни разу в нокауте не бывавший. 18 января 2015 года на турнире UFC Fight Night 59, поединок с немецким бойцом Деннисом Зифером Конор закончил победой техническим нокаутом во втором раунде.

В конце января 2015 года стала известна дата проведения боя за титул чемпиона UFC в полулёгком весе между МакГрегором и Алду. Поединок должен был пройти 11 июля 2015 года и возглавить турнир UFC 189. В июне стало известно, что Алду получил перелом ребра во время тренировки, не сможет провести бой и выбывает с турнира, а заменит его Мендес. МакГрегор продолжил серию побед нокаутом, победив Мендеса во втором раунде, и став временным чемпионом UFC в полулёгкой весовой категории. В августе 2015 года организация анонсировала новую дату встречи МакГрегора против Алду. Несостоявшийся ранее поединок на этот раз должен был возглавить 12 декабря 2015 года турнир UFC 194. Бой состоялся, но, на удивление многих поклонников, он закончился раньше, чем предполагали. Всего на тринадцатой секунде первого раунда МакГрегор провёл точный контрудар в челюсть, заставивший Алду упасть на канвас, и прервал его пятилетнее доминирование в качестве чемпиона.

23 февраля 2016 года стало известно, что следующий заявленный соперник МакГрегора Рафаэль дос Аньос травмировал ногу во время спарринга и снялся с боя. Днём позднее UFC нашла замену травмированному чемпиону в лице Нэйта Диаса, но поединок состоялся уже в полусреднем дивизионе. Поединок перетёк в партер, где ирландец не сумел оказать сопротивления и попался на удушающий прием, потерпев своё первое поражение в пределах UFC.

19 апреля 2016 года МакГрегор объявил о завершении карьеры, написав об этом в Twitter. «Я решил уйти из спорта молодым. Спасибо всем. Увидимся позже» . Но через два дня, уже на своей страничке в Facebook, Конор заявил, что карьеру завершать не собирается и готов выступить на UFC 200, если ему позволят провести лишь одну пресс-конференцию, а затем вернуться к тренировкам.

20 августа 2016 года на турнире UFC 202 состоялся реванш с Нейтом Диасом, в котором Макгрегор одержал победу решением большинства судей. 27 сентября было официально объявлено, что Макгрегор проведет следующий бой против чемпиона в легком весе Эдди Альваресом, и 12 ноября на UFC 205 Макгрегор победил Альвареса во втором раунде техническим нокаутом, став первым двукратным чемпионом в истории UFC.

МакГрегор против Флойда Мейвезера

Еще в мае 2016 года была достигнута договоренность о проведении боя между Конором МакГрегором и легендарным американским боксером Флойдом Мейвезером по правилам бокса. Ранее Мейвезер объявил о завершении карьеры, но Конор своими публичными выпадами, по сути, спровоцировал его вернуться на ринг . В итоге было договорено, что встреча состоится 26 августа 2017 года в Лас-Вегасе на арене MGM Grand.

Бой продлился 10 раундов. В первых раундах ирландец выглядел более-менее достойно и даже пытался атаковать. Но начиная с 4-го раунда Мейвезер полностью взял схватку под свой контроль. В 9-м раунде Конор поплыл, но смог достоять до гонга. А последнем раунде Мейвезер провёл результативную серию и рефери встречи остановил бой, присудив американцу победу техническим нокаутом . Для МакГрегора данный поединок стал дебютным на боксерском профи-ринге. А Мейвезер превзошёл рекорд легендарного Рокки Марчиано (49-0) - выигрыш стал для Флойда 50-м в карьере .

А Конор за один этот бой заработал больше, чем за всю карьеру в UFC .

МакГрегор против Хабиба Нурмагомедова

В январе 2017-го было объявлено, что 4 марта в рамках шоу UFC 209 в Лас-Вегасе (США) Хабиб Нурмагомедов проведет поединок за титул временного чемпиона в легком весе против американца Тони Фергюсона. Победитель боя станет основным претендентом на чемпионский титул в легком весе, в котором выступает Конор МакГрегор.

6 апреля 2018 года, Конор Макгрегор стал зачинщиком резонансного инцидента, напав на автобус, в котором ехал Хабиб Нурмагомедов и другие бойцы. При этом уже тогда высказывались предположения, что произошедшее является лишь попыткой раскрутить возможный бой между Нурмагомедовым и Макгрегором .

В ответ на упреки Нурмагомедова в трусости, МакГрегор обвинил в трусости уже отца Хабиба: «Абдулманап Нурмагомедов, я вижу тебя. Прячущимся за показным уважением. Прямо как твой средний сын (имеется в виду Хабиб Нурмагомедов. - Прим. "Кавказского узла"). Дрожащий трус», - написал боец 24 августа на своей странице в Instagram.

Позднее ирландский боец пояснил свои слова в адрес Абдулманапа Нурмагомедова похвалой последнего в адрес главы Чечни: «Он [Нурмагомедов] промолчал даже тогда, когда я назвал его отца трусом. Теперь о том, откуда пошло выражение "дрожащий трус". Его отец выложил в "Инстаграме" фото с Кадыровым, когда они были в мечети. Кадыров - чеченский диктатор, безумный человек. Но отец Хабиба лижет ему задницу и выкладывает фото Кадырова с подписью "Вместе мы сильнее". Такое фейковое уважение из-за страха. Чеченцы знают, что если бы у него [отца Нурмагомедова] была возможность ударить этого человека ножом в спину, он бы сразу это сделал. Но он ничего не сделал. Поэтому он дрожащий трус» .

Перепалки между бойцами - обычная часть пиара поединков UFC. Чемпионат существует за счет платных телетрансляций, собирая заказы у сотен тысяч телезрителей.

О главном поединке на турнире UFC 229 было объявлено 3 августа 2018 года на пресс-конференции Ultimate Fighting Championship. Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором состоится 6 октября 2018 года на «Ти-Мобайл-арене» в Лас-Вегасе . Билеты были раскуплены за 3 минуты в момент старта продаж 17 августа.

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