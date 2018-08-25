Нурмагомедов и Макгрегор обменялись оскорблениями из-за отца Хабиба

25 августа 2018, 11:02

Боец из Дагестана Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор, предстоящий поединок которых на Абсолютном бойцовском чемпионате в США вызвал ажиотаж среди болельщиков, обвинили друг друга в трусости. Отец дагестанского спортсмена, тренер Адулманап Нурмагомедов, назвал своего сына фаворитом октябрьского боя.

"Кавказский узел" писал, что 8 апреля российский боец смешанного стиля, уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов победил в Нью-Йорке Эла Яквинту и стал первым российским чемпионом в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Бой между Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором в UFC назначен на 6 октября. Все билеты на него были раскуплены за три минуты.

Перед боем с Яквинтой у Нурмагомедова произошел конфликт с Конаром Макгрегором, который оскорбительно отозвался о нем. Макгрегор устроил в Нью-Йорке нападение на автобус с бойцами UFC, в котором находился и Нурмагомедов. При этом боец Киеза, который и должен был драться с Элом Яквинтой, получил порез разбитым стеклом, выбитым Макгрегором.

Конор Макгрегор оскорбил отца Хабиба Нурмагомедова. "Абдулманап Нурмагомедов, я вижу тебя. Прячущимся за показным уважением. Прямо как твой средний сын (имеется в виду Хабиб Нурмагомедов. - Прим. "Кавказского узла"). Дрожащий трус", - написал боец около 20:00 мск 24 августа на своей странице в Instagram.

Отец Хабиба, тренер Адулманап Нурмагомедов, подготовил 11 чемпионов мира по боевому самбо. Своего сына он тренировал с детства.

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил о трусости самого Конора Макгрегора. "Моя мечта - сломать этого парня, показать, что он трусливая курица. Для этого необходимо только закрыть клетку", - процитировал спортсмена 19 августа Tofight.ru.

"У него всего один шанс. Lucky punch ("счастливый удар"). У Макгрегора есть только удар слева, и на этом все", - приводятся слова Нурмагомедова в Twitter Абсолютгного бойцовского чемпионата (UFC).

"Утром проснулся и понял: кто не с нами, тот не с нами, Вайнахи всегда с нами. А так игры говорят пошли, мы-то войну ожидаем", - написал сегодня Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

"Просто Убил Конора свои постом! Конор проиграл войну в соцсети! Его дешевые трюки больше не действуют!", - заявил пользователь Mr.brillman в комментарии к сегодняшней заметке Хабиба Нурмагомедова.

Отец Нурмагомедова, в свою очередь, заявил, что исход поединка и даже его продолжительность зависят только от его сына. "Бой закончим тогда, когда захотим. Мы очень уважаем своих болельщиков: если они хотят все пять раундов - подеремся пять, три раунда - три. После двух раундов Макгрегору на ногах делать нечего: ни в ударной технике, ни в борьбе, ни в бросках. Мы не намерены отдавать ни один раун", - заявил Абдулманап Нурмагомедов в интервью, опубликованном 9 августа на Youtube-канале "Разрешите вас перебить".