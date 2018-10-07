Нурмагомедов победил Макгрегора

07 октября 2018, 08:24

На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов в четырех раундах победил ирландца Конора Макгрегора, сохранив пояс чемпиона в лёгком весе.

Как писал "Кавказский узел", бой между Нурмагомедовым и Макгрегором в США был назначен на 6 октября (07.00 7 октября по московскому времени), все билеты на него были раскуплены за три минуты еще 18 августа. Зал кинотеатра "Россия" в Махачкале, где была намечена трансляция поединка между бойцом из Дагестана Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, был практически полон за несколько часов до его начала. Перед зрителям выступил отец и тренер дагестанского бойца Абдулманап Нурмагомедов, который рассказал о планах Хабиба и тактике, избранной для ведения боя.

Поединок Макгрегора и Нурмагомедова, прошедший сегодня в Лас-Вегасе в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 229, завершился в четвертом раунде, Хабиб выполнил удушающий прием и Конор сдался, пишет сегодня russian.rt.com. Это была первая защита титула чемпиона в лёгком весе дагестанского бойца.

"Кавказский узел" писал, что 6 октября, накануне боя в Лас-Вегасе прошла церемония взвешивания, во время которой Макгрегор провоцировал Нурмагомедова на драку, а их болельщики подрались.

Биографии Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегор опубликованы на "Кавказском узле".