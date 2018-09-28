Нурмагомедов Хабиб Абдулманапович

28 сентября 2018, 22:18

Российский боец смешанных боевых искусств, получивший среди спортсменов прозвище «Орел», уроженец Дагестана. После боя с Элом Яквинтой в апреле 2018 года спортсмен стал первым в истории россиянином в UFC с чемпионским титулом. 6 октября 2018 года состоится бой Хабиба с Конором МакГрегором в рамках турнира UFC 229 в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.

Биография

Хабиб родился 20 сентября 1988 года в традиционной аварской семье из небольшого горного селения Сильди Цумадинского района Дагестана. Многие местные мужчины были потомственными борцами, не стали исключением и родственники Хабиба .



Его отец - Абдулманап Нурмагомедов - был чемпионом Украины по вольной борьбе и самбо. Брат отца - Нурмагомед Нурмагомедов - чемпион мира по спортивному самбо 1992 года. А его дядя по маминой линии - мастер спорта по вольной борьбе. Отец не только борец, но и тренер по вольной борьбе. Подготовил 11 чемпионов мира. Именно отец стал первым тренером Хабиба, под руководством которого он занимался единоборствами с 5 лет.

"Сколько себя помню - все время проводил на ковре", - вспоминал боец . У Хабиба есть брат Абубакар, который младше на 1,5 года. Они тренировались вместе (Абубакар также стал профессиональным бойцом, выступал в WSOF, подписал контракт с UFC).

В 2001 году семья переехала в Махачкалу. Там он продолжил тренировки. "Отец собрал нас всех вместе, где-то 15 родственников в Махачкале. И мы жили лет семь-восемь все под одной крышей. Вместе кушали, вместе тренировались и выросли достойными ребятами", - рассказывал спортсмен .

Как-то Хабибу попалась кассета с боями без правил и ему самому захотелось попробовать себя в чем-то новом, а именно - в единоборствах, связанных с ударной техникой, хотя он и продолжал заниматься вольной борьбой. Отец к тому времени уже сменил вид единоборств и обучал ребят боевому самбо. "Мне тоже захотелось, но он сказал, что нужно сначала научиться бороться в куртке и отправил меня к своему другу, заслуженному тренеру России по дзюдо Джафару Джафарову. Полтора года я тренировался у него, и в 2005 году уже перешел в боевое самбо", - рассказывал Хабиб .

В 2016 году при поддержке Зивуядина Магомедова основал собственную команду «Eagles MMA». В 2018 году призвал Путина помочь арестованному бизнесмену.

В 2017 году Нурмагомедов обращался к общественности с жалобами на пытки в Дагестане Акима Кулиева.

Хабиб Нурмагомедов - один из самых популярных российских спортсменов. К примеру, число подписчиков его Инстаграма приближается к 6 миллионам и это абсолютный рекорд. Марию Шарапову Хабиб обошел в декабре 2017 года .

Хабиб исповедует ислам, не пьет, не курит, регулярно совершает с братом паломничество в Мекку и строго соблюдает все основные заповеди Корана, в том числе не проводит бои во время Рамадана .

Рост: 177 сантиметров.

Вес: 70 килограмм.

Размах рук: 178 сантиметров.



Женат, в июне 2015 родилась дочь, а в декабре 2017 — сын.

Карьера

В 23 года Нурмагомедов стал самым молодым российским борцом в истории UFC .

21 января 2012 года Хабиб провёл свой первый бой, который закончился победой над Камалом Шалорусом — в 3-м раунде Хабиб провёл удушающий приём, заставивший противника сдаться. Американцами сразу был отмечен очень высокий уровень борцовской подготовки Нурмагомедова .

7 июля 2012 года Хабиб провёл свой второй бой под эгидой UFC против одного из лучших бразильских легковесов Глейсона Тибау, входящего в ТОП-15 лучших бойцов лёгкого веса в мире на UFC 148 в Лас-Вегасе, штат Невада. На протяжении всех трёх раундов россиянин доминировал и выиграл единогласным решением судей.

19 января 2013 года боец встретился с ещё одним известным бразильским легковесом Тиаго Таваресом в Бразилии в городе Сан-Паулу на грандиозном турнире UFC on FX 7. В основном карде турнира он, сделав апперкот, послал бразильца в нокдаун, после чего добил его в партере локтями на 1:55 первого раунда.

Также он заявил, что хочет драться с одним из лучших бойцов планеты Нэйтом Диаcом 20 апреля на UFC on FOX 7 в Сан-Хосе, штат Калифорния. Но, поскольку Нейт Диас получил в соперники Джоша Томпсона, Хабиб встретился с перспективным бойцом из США — Абелем Трухильо. Бой состоялся 26 мая на UFC 160 в Лас-Вегасе. Хабиб доминировал все три раунда и победил единогласным решением судей.

После победы над Трухильо, Хабиб попросил через твиттер Дану Уайта (президента UFC) дать ему бой против легендарного бойца UFC — Би Джей Пенна. Но из-за отказа Би Джей Пенна UFC предложил Хабибу бой с Пэтом «Бэм-Бэм» Хили (на тот момент входившим в Топ-10 рейтинга UFC). Хабиб согласился и бой состоялся в Торонто (Канада) на шоу UFC 165. Хабиб был лучше в первом и третьем раундах, победив единогласным решением судей. Дана Уайт после боя в интервью отметил россиянина, сказав, что ему нравятся бои Хабиба.

19 апреля 2014 года Хабиб встретился в клетке с 5-м бойцом в рейтинге UFС Рафаэлем дос Аньосом на турнире UFC on FOX 11 в Орландо (Флорида). Бой был очень похож на бой против Абила Трухильо, все три раунда Хабиб доминировал как в стойке, так и в борьбе и выиграл единогласным решением судей.

5 июля 2014 года Хабиб получил травму колена (разрыв крестообразных связок), из-за чего выбыл на один год перед боем против Тони Фергюсона . В 2015 году Хабиб сломал ребро и опять выбыл на неопределённый срок. На 16 апреля 2016 года был запланирован бой против Тони Фергюсона в рамках турнира UFC on FOX 19, но по причине травмы Тони Фергюсон снялся с турнира, и в качестве соперника Нурмагомедову был выбран Даррелл Хорчер, бой с которым должен был ознаменовать возвращение Хабиба в октагон после 2-х летнего перерыва.

16 апреля Нурмагомедов одержал победу над Дарреллом Хорчером техническим нокаутом во втором раунде . После этого Хабиб должен был встретиться с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Эдди Альваресом на UFC 205 или UFC 206, и Дана Уйат подтвердил это в Twitter. Однако 26 сентября было объявлено о том, что Альварес будет защищать свой титул против Конора МакГрегора .

12 ноября 2016 года на UFC 205 в Нью-Йорке, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американским бойцом Майклом Джонсоном болевым приемом на руку (кимура). На протяжении всего боя Хабиб доминировал над Майклом и в результате чего, в третьем раунде судья остановил бой, так как соперник не мог даже постучать по настилу, находясь в зажатом положении из-за болевого приема. Перед этим боем, после взвешивания, Хабиб повздорил с ирландским бойцом Конором МакГрегором, который также проводил там свой титульный бой. Охрана не дала словесную перепалку перевести в потасовку .

В январе 2017-го было объявлено, что 4 марта в рамках шоу UFC 209 в Лас-Вегасе (США) Хабиб Нурмагомедов проведет поединок за титул временного чемпиона в легком весе против американца Тони Фергюсона. Победитель боя станет основным претендентом на чемпионский титул в легком весе, в котором выступает ирландец Конор МакГрегор.

«4 марта я сделаю все, чтобы моя мечта стала реальностью, и наконец подерусь за пояс и завоюю его», - прокомментировал Нурмагомедов известие о бое с Фергюсоном . Однако бой с Фергюсоном был отменен из-за неявки Нурмагомедова на взвешивание по болезни. По словам его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, боец был доставлен в больницу в связи с проблемами с печенью или из-за камней в почках . Бои с Фергюсоном отменялись четыре раза .

В 2017 году Хабиб провел единственный бой, но очень зрелищный. 30 декабря 2017 года в Лас-Вегасе в рамках шоу UFC 219 Хабиб Нурмагомедов одержал убедительную победу над бразильцем Эдсоном Барбозой.

Наконец, 8 апреля 2018 года, Хабиб Нурмагомедов победил американца Эла Яквинта и стал чемпионом UFC в легком весе. Нурмагомедов стал первым чемпионом UFC из России. Поединок продлился все пять раундов, в течение которых доминировал Хабиб. По итогам боя судьи единогласно отдали победу Нурмагомедову со счетом 50-44, 50-43, 50-43.

Среди других достижений Хабиба Нурмагомедова: финалист чемпионата России, обладатель Кубка и чемпион Евразии по рукопашному бою, чемпион России, двукратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион Европы по панкратиону, чемпион мира по грепплингу по версии NAGA Grappling. Также он принимал участие в нескольких турнирах M-1 Global, в соревнованиях под эгидой других организаций.

Неспортивный скандал

В августе и сентябре разразился словесный бой Хабиба Нурмагомедова с музыкантами. Причем боец выступал крайне жестко, нокаутирующими ударами, а со стороны музыкантов были скорее попытки войти в клинч.

Все началось с концертов азербайджанского рэп-дуэта HammAli & Navai в Махачкале. Хабиб выложил в своем инстаграме (5,3 миллиона подписчиков) ролик с выступления и сопроводил его таким комментарием: «Современный Дагестан. Разве это завещали нам праведные предшественники». Его поддержал другой дагестанский боец Ислам Махачев, написавший там же комментарий: «Топливо для ада».

В самом начале сентября музыкальный лейбл Black Star (основатель – Тимати) отменил махачкалинские концерты двух своих рэперов — MC Doni и Егора Крида. Представители лейбла объяснили отмену концертов «неспокойной обстановкой на местах». «Мы не хотим рисковать безопасностью людей, желающих попасть на концерты», — говорилось в инстаграме Black Star. Хабиб Нурмагомедов неуступчиво отреагировал на заявление лейбла, написав: «Не велика потеря».

После этого Тимати уже прямо связал отмену концертов с влиянием Нурмагомедова. «В наших песнях присутствует любовная лирика. Я понимаю, что тебе многие песни не близки… но поддерживать волну того, что артисты не должны приезжать, потому что это не нравится лично тебе, наверно, немножко неправильно», — сказал Тимати в видеообращении, которое записал к Нурмагомедову. 11 сентября Хабиб ответил совсем уже гневным постом в инстаграме: «Каждая тварь ответит за свои слова». Поскольку ни на кого конкретно пост не указывал, осталось неясным, чем была спровоцирована такая злость Хабиба.

Через два дня в качестве судьи на ринге попробовал себя Рамзан Кадыров: «Хабиб вес сгоняет, он нервничает, поэтому его можно понять. Лучше, чтобы к нам приезжали гости, мы должны развивать Кавказ, туризм должны развивать. Поэтому давайте жить дружно, мои любимые дагестанцы» .

Пока неясно чем закончится скандал, но с тех пор концерты в Махачкале успели отменить рэпер Элджей и Стас Михайлов.

Примечания