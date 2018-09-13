Хабиба Нурмагомедов. Фото Официальная страница http://khabib.com/about/

13 сентября 2018, 06:34

Кадыров объяснил нападки Нурмагомедова на Тимати "сгонкой веса"

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал конфликт Тимати и Хабиба Нурмагомедова. По его словам, Нурмагомедов нервничает, так как "сгоняет вес".

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 9 сентября лейбл Black Star объявил об отмене концертов Егора Крида и рэпера Doni в Дагестане, объяснив это решение неспокойной обстановкой в регионе и опасением за безопасность зрителей. Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов назвал отмену концерта "невеликой потерей". Исполнитель и продюсер Тимати 10 сентября призвал Нурмагомедова быть толерантным и уважать чужое мнение, на что спортсмен отреагировал очередным резким постом в Instagram.

Тимати опубликовал в своем аккаунте в Instagram видеообращение главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу конфликта певца с бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым.

Кадыров призвал участников конфликта "не заниматься ерундой". При этом он уровнял террористов с "гастролерами", заявив, что Кавказу они одинаково не нужны.

"Мы будем у себя наводить порядок - ни террористы не будут приезжать, ни гастролеры, никто. Лучше, чтобы к нам приезжали гости, мы должны развивать Кавказ, туризм. Поэтому давайте жить дружно", - сказал глава республики.

По мнению Кадырова, Нурмагомедов нервничает, потому что "вес сгоняет".

Отметим, что в августе Нурмагомедов раскритиковал молодежь за пение и танцы на концерте рэп-коллектива HammAli & Navai в Махачкале. Высказывания спортсмена вызвали резонас в соцсетях, в итоге ему пришлось написать пост с оправданиями.

Примечание:

"Кадыров поддержал вызов Навального на бой с главой Росгвардии", "Шуточный видеоролик про Кадырова набрал почти миллион просмотров за сутки", "Обращение Тимати к Нурмагомедову вызвало споры в соцсетях".

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