Конфликт Тимати и Нурмагомедова вызвал споры о радикализме в Дагестане

11 сентября 2018, 15:19

Заочный спор исполнителя и продюсера Тимати и дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова после отмены выступления Егора Крида в Махачкале вызвал острую дискуссию среди пользователей соцсетей о допустимости запрета музыки, которая не соответствует религиозным и традиционным ценностям Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 9 сентября лейбл Black Star, организатор концертов Егора Крида и рэпера Doni в Дагестане, объявил об отмене их выступлений, объяснив это неспокойной обстановкой в регионе и желанием не рисковать безопасностью зрителей. Уроженец Дагестана, боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов назвал отмену концерта "невеликой потерей". Исполнитель и продюсер Тимати 10 сентября призвал Хабиба Нурмагомедова быть толерантным и уважать чужое мнение.

Отметим, что в середине августа Хабиб Нурмагомедов раскритиковал молодежь за пение и танцы на концерте рэп-коллектива HammAli & Navai в столице Дагестана. Высказывания спортсмена вызвали полемику в соцсетях, в результате которой Нурмагомедову пришлось написать пост с оправданиями.

Сегодня ночью Хабиб Нурмагомедов в своем аккаунте в Instagram написал резкий ответ Тимати, в котором заявил, что "каждый должен ответить за свои слова", однако сейчас ему не до оппонентов. "Мне не до вас, а если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать, я никого не заставляю. Но говорить мне типа - я не имею права на своё мнение - это смешно", - написал спортсмен.

Он также призвал мужчин Дагестана быть в ответе за будущее республики. Пост Нурмагомедова к 15.00 мск 11 сентября набрал 419 082 отметки "нравится". При этом спортсмен закрыл комментарии под записью для пользователей.

Поддержку Нурмагомедову высказал и боец смешанного стиля Магомед Исмаилов, процитировав строчку из песни Тимати и отказавшись сравнивать ее с пропагандой здорового образа жизни, которую несет спорт. "Мы всегда будем рады гостям!!! Но не тем, которые приехали навязать разврат нашей молодежи! Езжайте с концертами туда, где вас с этим концертом ждут!" - заявил Исмаилов, отвечая на слова рэпера, что тот готов приехать с концертами в Дагестан.



Спортсмен также отметил, что готов поговорить с певцом "в том тоне, в котором он пожелает".

В свою очередь Тимати упрекнул спортсменов в навязывании мнения о том, где он должен выступать. "Никто мне в моей стране не будет указывать, где давать концерты, а где их не давать", - подчеркнул певец, призвав своих оппонентов не разжигать "межнациональные конфликты на почве "религиозных соображений".

"Если мы говорим о религии: тогда не деритесь за деньги и не выставляйте фото с ринга в трусах, не добивайте лежачего и не ругайтесь матом", - написал Тимати в своем аккаунте в Instagram.

Пост певца и продюсера за два часа с момента публикации набрал 504 244 отметки "нравится".

Ранее общественные и религиозные деятели в Ингушетии и Дагестане поддержали решение властей региона отменить прокат киноленты "50 оттенков серого", содержащей в себе большой объем сцен сексуального характера. Между тем в Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае прошли премьерные показы фильма. В апреле этого года жители Северной Осетии выразили недовольство из-за запланированного концерта Ольги Бузовой, и поп-певица отменила выступление во Владикавказе.

Пользователи соцсетей поспорили о религии и свободе выбора музыки



Выступления певцов в Дагестане не должны зависеть от религии, которая исповедуется в республике, заявили пользователи соцсети в дискуссии, развернувшейся под постом Тимати. Творчество современных популярных исполнителей не нужно Дагестану, настаивают другие участники дискуссии.

"Если честно, то Хабиб, конечно, имеет право на своё мнение, но лексикон и форма, в которой он это мнение выражает, на мой взгляд, не соответствует статусу взрослого мужчины и публичной личности", - заявил пользователь с ником big_superhero.

При этом пользователь с ником hadjimurad047 призвал не сравнивать пропагандируемый Хабибом Нурмагомедовым здоровый образ жизни с тем, о чем поют в своих песнях современные популярные исполнители.

"Не сравнивайте спорт, здоровый образ жизни, пример подрастающему поколению не только России, но и всего мира, который Хабиб показывает на протяжении всей своей жизни, с бесполезными концертами, песнями, от которых нет ничего кроме деградации. Хабиба, как и многих мужчин Дагестана, не устраивает нынешнее положение нашего народа: упадок единства, традиций, воспитания", - отметил он, назвав вопрос концертов Егора Крида в Дагестане принципиальным. "Если бойцы не скажут тебе, то простые люди сказали вам - не давать концерт! Вот и не нужно соваться со своим концертом!!!" - заявил shamilumarov. "А Хабиб все правильно делает. Он хочет, чтобы молодежь пошла по правильной дороге", - написал islomov.095. "Ситуация зашла слишком далеко, что очень неправильно. Никто не имеет права лишать другого человека выбора. Музыка - это выбор каждого человека лично и только ему решать, чего он хочет", - отметил _roya_1408. Часть пользователей напомнила оппонентам, что в Дагестане действуют общие для России законы.

"Ни за Хабиба, ни за Тимати. Но считаю, что раз Дагестан является частью России и у нас одни законы, и один президент, то жить мы должны одинаково. Как и в Москве, так и в Дагестане живет много русских и много дагестанцев. Так почему тогда в Дагестане не может проходить концерт, там так же есть русские люди, у которых нет возможности увидеть концерт в другом городе", - отметила пользователь с ником lukina.kris. В свою очередь Егор Крид выразил недоумение по поводу того, что поклонники его творчества не могут прийти на концерт в Махачкале.

"С уважением и пониманием отношусь ко всем религиям, но также считаю, что люди должны сами выбирать что им слушать, как одеваться и что любить. Менять мнение людей нужно своими примерами, а не бойкотом и призывами, тем более которые могут создать неоправданный риск для гостей концерта. Столько угроз в свой адрес и в адрес моих поклонников я никогда ещё не получал (...) Люди же, которым нравится чьё-то творчество, вправе это получить, а не оказываться заложниками чьего-то мнения, которое считается правильным для всего народа", - отметил певец в своем аккаунте в Instagram.

Вскоре после анонса концерта в Махачкале Егор Крид получил в Instagram большое количество оскорблений, комментариев с угрозами и рекомендациями не приезжать в столицу Дагестана.

При этом, по мнению опрошенных "Кавказский узлом" востоковедов, снисходительное отношение к протестам религиозной молодежи, которая ссылается на исламские нормы, говорит о неспособности власти защищать светские установки государства.

Кавказская молодежь становится все более активной и религиозной, отметил старший научный сотрудник института востоковедения РАН, политолог Руслан Курбанов, указав на то, что проникновение массовой поп-культуры и новых стандартов поведения на Северный Кавказ вступает в конфликт с религиозностью молодежи. "Подобные скандалы мы будем видеть все чаще и чаще", - полагает Курбанов.

Клерикальные настроения захватывают все большую часть населения как в Дагестане, так и на Северном Кавказе в целом, указал старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов. "Светское государство не должно допускать подобных перегибов. Это свидетельство того, что власть не может обеспечить светскость в регионах. Ходить на концерты - право гражданина, и когда его ограничивают, в том числе с религиозной точки зрения, должна последовать реакция, но ее нет", - заключил Ярлыкапов.