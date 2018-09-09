Концерт Егора Крида в Махачкале отменен из-за угроз

09 сентября 2018, 11:19

Организатор концертов певца Егора Крида и рэпера Doni в Дагестане объяснил отмену их выступлений неспокойной обстановкой в регионе и желанием не рисковать безопасностью зрителей.

Как писал "Кавказский узел", МВД Дагестана пообещало не допустить срыва концерта, запланированного в Махачкале на 9 сентября. 7 сентября полиция рапортовала, что некоторые авторы угроз в адрес певца Егора Крида уже установлены, а представитель музыкального лейбла Black Star, с которым работает артист, подтвердили готовность провести концерт.

Вскоре после анонса концерта в Махачкале Егор Крид получил в Instagram большое количество оскорблений, комментариев с угрозами и рекомендациями не приезжать в столицу Дагестана. По мнению опрошенных "Кавказский узлом" востоковедов, снисходительное отношение к протестам религиозной молодежи, которая ссылается на исламские нормы, говорит о неспособности власти защищать светские установки государства.

В ночь на 9 сентября лейбл Black Star принес официальные извинения в связи с отменой в Дагестане сразу двух концертов - рэпера Doni, который должен был выступить 8 сентября в Каспийске, и поп-исполнителя Егора Крида, концерт которого в Махачкале был назначен на сегодня.

"Ввиду неспокойной обстановки на местах мы не хотим рисковать безопасностью людей, желающих попасть на концерт. Очень сожалеем о сложившейся ситуации и надеемся, что уже в скором времени артисты лейбла все-таки смогут выступить для наших людей в Дагестане", - говорится в сообщении, опубликованном на странице лейбла в Instagram.

Эта информация вызвала активное обсуждение среди пользователей соцсети.

"Зря вы отменили. Эта шпана - она только на словах смелая. Нас - нормальных, культурных - много в Дагестане", - написал на странице Black Star пользователь Markiza_7896.

"Как же мне стыдно за людей, которые строили всю грязь в сторону Крида <...> С какой стороны вы показали Дагестан? Да кто после этого инцидента захочет ехать туда выступать?", - написал пользователь Сhaneelllka.

Другая часть комментаторов выразила радость в связи с отменой концерта. "Кошмар. Как же стыдно за девушек наших. Как можно настолько опуститься и оскорблять свою родину, свою республику из-за какого-то артиста? Ну раз нравится он вам, поехали бы лучше в Москву на его концерты", - написал пользователь Iskradiask.

Пользователь Нaayttt связала протесты против концерта Егора Крида с позицией борца смешанного стиля из Дагестана Хабиба Нурмагомедова. "Самое смешное знаете, что? То, что летом в каждой машине в Дагестане играли песни Егора Крида, а стоило выложить Хабибу пост - все пацаны прогнулись под него. Самим не стыдно?", - прокомментировал пользователь сообщение об отмене концерта.

Напомним, что в середине августа Хабиб Нурмагомедов раскритиковал молодежь за пение и танцы на концерте рэп-коллектива HammAli & Navai в Махачкале. Тогда высказывания спортсмена вызвали полемику в соцсетях, в результате которой Нурмагомедову пришлось написать пост с оправданиями.