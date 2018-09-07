Востоковеды сочли травлю Крида в Дагестане угрозой для светского государства

07 сентября 2018, 02:36

Протест против выступления поп-исполнителя Егора Крида инициирован религиозной молодежью, снисходительное отношение власти к таким явлениям говорит о ее неспособности защищать светские установки государства, заявили опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.

Как сообщал "Кавказский узел", российский поп-исполнитель Егор Крид, анонсировавший концерт в Махачкале, получил в Instagram большое количество комментариев с угрозами и рекомендациями не приезжать в Дагестан. В ряде случаев авторы комментариев ссылались на религиозные убеждения, расценивая выступление Крида как угрозу для нравственности дагестанской молодежи, в частности девушек и молодых женщин.

В середине августа российский боец смешанного стиля, уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов раскритиковал дагестанскую молодежь за пение и танцы на концерте рэп-коллектива HammAli & Navai в Махачкале. Эта критика вызвала в соцсетях недоумение и упреки в адрес самого спортсмена, Нурмагомедову пришлось написать пост с оправданиями.

Известны случаи, когда дагестанская общественность заставляла неугодного исполнителя отказаться от выступления в республике - так, в 2004 году анонсированный концерт певца Бориса Моисеева в Махачкале был отменен после протеста представителей духовенства и поступивших организаторам гастролей угроз, напомнил старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

Некоторых исполнителей принимают в штыки не только в Дагестане, но и в других республиках Северного Кавказа: так, в апреле 2018 года жители Северной Осетии выразили недовольство из-за запланированного концерта Ольги Бузовой и поп-певица отменила выступление во Владикавказе, отметил он.

"Помимо прочего, был громкий скандал с фильмами "Матильда" и "50 оттенков серого", это явления одного порядка. Инициатива запрета исходит не от власти, а от клерикально настроенных людей. Это показывает состояние местной власти, которая не может обеспечить часть своего населения концертом того или иного исполнителя. Я уверен, что в Дагестане есть поклонники Егора Крида", - сказал Ярлыкапов корреспонденту "Кавказского узла".

В феврале 2017 года из-за жалоб во Владикавказе был отменен прокат эротической мелодрамы "На 50 оттенков темнее", при этом жители региона сочли приказ властей снять картину с проката "лицемерным и необдуманным". В Карачаево-Черкесии с призывом отказаться от показа этой картины выступила общественная организация "Конгресс карачаевского народа". В августе 2017 года руководители Чечни, Дагестана и Ингушетии попросили исключить их республики из прокатного удостоверения на показ фильма "Матильда", который вызвал споры и протесты православных активистов после заявления депутата Госдумы Натальи Поклонской в Генпрокуратуру.

Клерикальные настроения захватывают все большую часть населения как в Дагестане, так и на Северном Кавказе в целом, считает Ахмет Ярлыкапов. Этот процесс, по его словам, подрывает светские установки государства.

"Светское государство не должно допускать подобных перегибов. Это свидетельство того, что власть не может обеспечить светскость в регионах. Ходить на концерты - право гражданина, и когда его ограничивают, в том числе с религиозной точки зрения, должна последовать реакция, но ее нет", - заключил Ярлыкапов.

Кампания против гастролей Егора Крида в Дагестане не имеет единого организационного центра, она является результатом самоорганизации пользователей в месссенджерах и социальных сетях, уверен старший научный сотрудник института востоковедения РАН, политолог Руслан Курбанов.

Курбанов усмотрел принципиальное различие ситуаций в случаях с требованиями запретить показы фильмов "Матильда" или "50 оттенков серого" и в ситуациями с угрозами Криду.

"Препятствия показу кинофильмов организовывали и осуществляли власти, имитируя общественный протест для обоснования отказа от показа. Другая история - самоорганизация кавказских юзеров против концертов российских звезд. Инициатива исходит не от властей, а от верующей молодежи", - сказал Курбанов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам политолога, кавказская молодежь становится все более активной и религиозной. "Насколько [эта религиозность] подкрепляется реальными, глубокими знаниями, это отдельный вопрос, но есть факт. По мере того, как на Кавказ проникает массовая поп-культура - кино, музыка и новые стандарты поведения, - эти новшества все больше вступают в конфликт с религиозностью молодежи. Подобные скандалы мы будем видеть все чаще и чаще", - полагает Курбанов.

Руслан Курбанов отметил, что не считает угрозы в адрес музыканта проявлением клерикализма, так как роль официального духовенства в протесте части жителей республики против гастролей Крида не просматривается.

"Молодежь даже критикует духовные управления за их пассивность в этом вопросе. Очевидна растущая роль самоорганизации молодежи. На угрозы [молодых людей] в адрес музыкантов власть реагирует вяло, потому что среди [авторов угроз] часто оказываются родственники чиновников. На Кавказе плотное общество, здесь чиновник не может абстрагироваться от родственных связей, как это происходит в Москве или в других российских регионах", - заключил политолог.

Все билеты на концерт Егора Крида в Махачкале, запланированный на 9 сентября, распроданы, несмотря на организованную в интернете травлю певца, сообщил представитель организатора гастролей, компании «Дагартконцерт» корреспонденту «Кавказского узла».

Сотрудник "Дагартконцерта" отметил, что не придает большого значения организованной в соцсетях кампании против приезда Крида в Махачкалу. «Егора Крида в республике в основном слушают подростки, у нас билеты покупают папы и мамы для своих детей. Зачем лишать удовольствия детей? Родители знают, какие песни поет Крид, и о каком разврате говорят некоторые, нам непонятно», - сказал работник компании.