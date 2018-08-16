Реакция подписчиков заставила Нурмагомедова оправдываться за пост о рэп-концерте

16 августа 2018, 23:41

Критика танцующей на концерте махачкалинской молодежи со стороны бойца смешанных боевых искусств из Дагестана Хабиба Нурмагомедова вызвала в соцсетях недоумение и упреки в адрес самого спортсмена. Нурмагомедову пришлось написать пост с оправданиями.

Как сообщал "Кавказский узел", российский боец смешанного стиля, уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов стал первым российским чемпионом в истории UFC по итогам боя с Элом Яквинтой 8 апреля в Нью-Йорке. На 6 октября назначен бой между Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Соперники ранее вступали в личный конфликт.

Пост с критикой поведения дагестанской молодежи появился в Instagram Хабиба Нурмагомедова 14 августа. Боец опубликовал видеозапись с махачкалинского концерта рэп-коллектива HammAli & Navai. На видео поклонники поют вместе с исполнителями и танцуют перед сценой. "Современный Дагестан. Разве это завещали нам праведные предшественники", - написал Нурмагомедов, комментируя видео.

Хабиб Нурмагомедов родился 20 сентября 1988 года в селе Сильди Цумадинского района Дагестана. Отец Хабиба Адулманап Нурмагомедов, воспитавший всего 11 чемпионов мира по боевому самбо, тренировал Хабиба с детства. "Бойцов мы учим тому, чтобы они прежде всего были людьми, гражданами", - заявлял ранее тренер "Кавказскому узлу".

Запись Нурмагомедова собрала более 4 тысяч комментариев. Позднее спортсмен отключил комментирование этого поста, и вся дискуссия под этим постом оказалась скрыта.

До того как комментарии были отключены, в них отметились другие бойцы ММА. Так, друг и спарринг-партнер Хабиба Ислам Махачев написал в комментарии слова: "Топливо для Ада". Многие комментаторы со стороны выразили недоумение постом Нурмагомедова, не усмотрев в поведении молодых людей на концерте ничего предосудительного, а один из комментаторов напомнил о появившемся ранее в социальных сетях видео, на котором брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов заставляет бездомного в США отжиматься за деньги, указало 15 августа издание sport24.

Видео с участием Абубакара и бездомного, который отжимается на улице за деньги, появилось в Instagram Хабиба Нурмагомедова в начале августа. Хабиб, выступивший в качестве оператора, смеялся за кадром, из-за чего подвергся критике со стороны своих западных коллег. После критических высказываний бойцов ММА видео было удалено.

В сегодняшнем посте Нурмагомедов решил объяснить свое высказывание, так как дискуссия с обвинениями в его адрес продолжилась под другими публикациями. Часть комментаторов указали бойцу, что его профессия тоже может быть подвергнута критике с позиций радикальных поборников нравственности.

"Если я что-то напоминаю в моих постах, это не значит, что я имею в виду "вот я такой молодец, а все вы, кто читает мой пост, — грешники", — написал Нурмагомедов сегодня, добавив, что переживает за все происходящее в Дагестане.

"Кавказский узел" писал, что после боя в Нью-Йорке Нурмагомедов призвал Путина помочь арестованному бизнесмену Зиявудину Магомедову. Зиявудин Магомедов начал поддерживать Хабиба в 2016 году, а полтора года назад создал команду по Eagles ММА. Хабиб Нурмагомедов получил в команде пост президента. Этот призыв остался без реакции властей.

