Более 15 тысяч человек пришли на встречу с Хабибом Нурмагомедовым в Махачкале

09 октября 2018, 03:16

После прилета в Махачкалу Хабиб Нурмагомедов, одержавший победу над ирландцем Конором Макгрегором, приехал на стадион "Анжи-Арена", где встретился с болельщиками. Фанаты не смогли усидеть на месте и бросились на поле, чтобы быть ближе к бойцу. Нурмагомедов прокомментировал драку после боя, сказав, что "орлы в клетке не сидят". Опрошенные "Кавказским узлом" болельщики заявили, что Макгрегор спровоцировал Нурмагомедова и поплатился за это.

Как писал "Кавказский узел", на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе 7 октября дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов в четырех раундах победил ирландца Конора Макгрегора, сохранив пояс чемпиона в легком весе. Трансляция боя Нурмагомедова с Макгрегором в Махачкале собрала полный зал, а после боя сотни людей вышли на улицы Махачкалы, чтобы отпраздновать триумф земляка. Победа Нурмагомедова вызвала ликование и в родном селе бойца.

Из-за драки, произошедшей в зрительном зале после поединка, к дагестанскому бойцу могут быть применены санкции вплоть до лишения чемпионского титула, сообщил глава UFC. Нурмагомедов извинился за свое поведение. Отец и тренер бойца Абдулманап Нурмагомедов выразил надежду, что инцидент с дракой закончится для спортсмена только штрафом.

Хабиб Нурмагомедов после прилета в Махачкалу 8 октября сразу направился к ожидавшим его на стадионе "Анжи-Арена" болельщикам. Люди на стадионе, который вмещает 25 тысяч зрителей, начали собираться еще за три часа до предполагаемого начала мероприятия. Вход был свободным, передает с места событий корреспондент "Кавказского узла".

На стадион пришли более 15 тысяч фанатов Нурмагомедова, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства спорта Дагестана.

Хабиб Нурмагомедов пришел на стадион в сопровождении чиновников. У кромки футбольного поля была установлена небольшая сцена.

Первым выступил врио первого заместителя председателя правительства Дагестана Анатолий Карибов. Он отметил, что Нурмагомедов отстоял звание чемпиона «в сложнейших психологических и эмоциональных условиях» и доказал, что «Россия - великая спортивная держава, а Дагестан самый спортивный ее регион».

Во время речи Карибова десятки людей встали со своих мест и прорвались на поле. За ними последовали многие другие зрители. Люди пытались максимально приблизиться к спортсмену. Организаторы мероприятия призвали их остановиться. Но люди продолжали подходить. Не срабатывали и угрозы, что встреча может быть экстренно завершена. Зрители скандировали: "Хабиб, Хабиб!», кто-то кричал: «Хабиб, ты сильнейший!».

Вмешался в ситуацию и сам боец. Он попросил всех вернуться на трибуну, пообещав, что расскажет много интересного.

Минут через пять толпа успокоилась, часть зрителей вернулась на свои места, остальные остались на поле в нескольких метрах от сцены.

Следующим выступил отец и главный тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов. Он поблагодарил болельщиков и отметил, что они «являются главной мотивацией нашего движения по лестнице вверх».

«Вы являетесь самой большой частью нашего пояса. Вы каждый раз мотивируете на большие подвиги», - сказал он.

После отца выступили чиновники, но люди вновь начали скандировать: «Хабиб, Хабиб!». Один из них крикнул: «Нам Хабиб нужен!», и после коротких выступлений представителей власти перед собравшимся выступил Хабиб Нурмагомедов.

«Вы знаете, что происходило, следили за этим... В первую очередь я хотел ему (Макгрегору - прим. "Кавказского узла") показать разницу между нашими народами. Мы все знаем, какая большая история у нас, через что прошел наш народ. Ничто нас не сломает. Я это знал и хотел это продемонстрировать. Я говорил UFC: «Шестого числа клетка закроется, и я за себя не отвечаю». И то, что было после боя... Кто-то говорит, что я сделал все правильно, кто-то считает, что нет (в это время люди начали кричать одобрительные возгласы, уверять, что он все правильно сделал - прим. «Кавказского узла»). А я вот что вам скажу. Орлы в клетке не сидят. И это я показал ему, его команде. Самую большую мотивацию мне давал Дагестан и болельщики, которые ждали меня дома. Эта победа нужна была для нашего народа, потому что очень много неприятных новостей постоянно показывают про Дагестан. Хотя нашему народу многого не надо. У нас есть все - религия, трудолюбие, терпение», - сказал он.

Торжественная часть мероприятия завершилась, и Хабиб покинул арену. Постепенно стали расходиться и болельщики.

Болельщики заявили, что Макгрегор спровоцировал Нурмагомедова

«Победа Хабиба - это большая новость не только для Дагестана, но и для всей России. Я болею за него, потому что он представляет нашу республику, нашу страну. И не прийти сегодня, не поддержать я не смог, это было бы некрасиво. Конор Макгрегор слишком многое наговорил и поплатился за это. Даже если бы с Конором дрался другой россиянин, то у меня были бы такие же чувства гордости и радости», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Заурбек, пришедший поддержать своего земляка на стадион.

В конце августа дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор вступили в заочную перепалку. Макгрегор назвал трусом Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера своего оппонента, объяснив это похвалой Абдулманапа в адрес Кадырова. По мнению ирландца, на самом деле отец его соперника из Дагестана боится Рамзана Кадырова, которого Макгрегор назвал "диктатором". После этого глава Минпечати республики Джамбулат Умаров поддержал спортсмена Хусейна Халиева, потребовавшего от ирландского бойца извиниться.

Он отметил, что не считает поступок Нурмагомедова после боя заслуживающим осуждения.

«Хабиб - очень спокойный человек. Но его много провоцировали. В течение почти года Конор оскорблял его. Но, видимо, во время боя его спровоцировали, и он выпрыгнул из октагона. Без причины он бы никогда не сделал такое», - считает он.

Конор сказал слишком много лишних слов, и победа над ним была очень важна для республики, считает болельщик Рамазан.

«Хабиб выступал не только за сохранение пояса чемпиона, но и за честь всего Дагестана. Конор наговорил много плохих слов и должен был за это ответить. Поэтому победа так важна для нас. А то, что произошло после боя, я думаю, он сделал правильно. Не то, что я его поддерживаю, но его просто довели. И он предупреждал Конора, что тому придется ответить за свои слова», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Я хотел увидеть Хабиба живьем. Его победа очень многое для меня значит", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" болельщик Саид.

"Я рад, что дагестанец - неоспоримый чемпион UFC. 27 побед, и ни одного проигрыша. Такого еще не было. Макгрегор пытался "залезть в голову" Хабиба, но у него это не получалось. Тогда он перешел к оскорблениям, затронул отца, напал на него. Я все же считаю, что Хабибу нужно было сдержаться, но я думаю, что каждый дагестанец бы так поступил, если бы кто-то начал оскорблять его род и религию, родителей», - сказал он.

«Победа для нас все. Хабиб - дагестанец, и поэтому я за него так болею. То, что Конор себя так вел, вызвало еще больше желания, чтобы Хабиб одержал победу. Его надо было наказать. И после боя Хабиб поступил правильно, потому что для дагестанца семья и религия – вещи неприкосновенные», - считает Загид Магомедов.

«Хабиб - красавчик, а Конор - выскочка. Слишком многое было сказано им лишнего, и он поплатился за это. Я поддерживаю Хабиба во всем, что он сделал 7 октября. Все было сделано правильно со всех точек зрения», - считает Хасан.

«Для меня важно поддержать земляка, который заступился за честь всех дагестанцев. Конор позволил себе слишком многое, он оскорбил всех дагестанцев, сказав, что у нас у всех стеклянные челюсти. Хабиб за нас всех отомстил», - отметил Магомед.

При этом он не одобрил поступок Нурмагомедова, который покинул октагон до объявления победителя.

«Я не одобряю, но понимаю его, как мужчина. Хабиб слишком долго терпел. Но терпение имеет границы. И чисто как мужчина он поступил правильно», - добавил он.

«Хабиб защитил честь Дагестана, честь ислама, честь мусульман. И поэтому я его поддерживаю. Ходил на коллективный просмотр боя, пришел и на стадион. Хабиб все сделал правильно. Во время боя, как я понял, оскорбления посыпались и от тренера Конора. Хабиб в восьмиугольнике доказал свою правоту и дал понять, что не намерен больше терпеть оскорбления», - считает болельщик Курбан.