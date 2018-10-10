Путин прокомментировал поведение Нурмагомедова

10 октября 2018, 21:39

Российский президент поздравил с победой на турнире UFC дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова, которому грозит дисквалификация за драку после поединка. Владимир Путин отметил, что в боях без правил должны соблюдаться те же нормы поведения, что и в других видах спорта, но попросил отца Нурмагомедова не сильно наказывать сына.

Как сообщал "Кавказский узел", на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе 7 октября дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов в четырех раундах победил ирландца Конора Макгрегора, сохранив пояс чемпиона в легком весе. Трансляция боя Нурмагомедова с Макгрегором в Махачкале собрала полный зал, а после боя сотни людей вышли на улицы Махачкалы, чтобы отпраздновать триумф земляка. После прилета в Махачкалу Хабиб Нурмагомедов встретился с болельщиками на стадионе "Анжи Арена".

Нурмагомедов извинился за драку после поединка. Отец и тренер бойца Абдулманап Нурмагомедов выразил надежду, что инцидент с дракой закончится для спортсмена только штрафом. При этом он пригрозил сыну суровым наказанием.

Сегодня на форуме "Россия — спортивная держава" в Ульяновске с бойцом Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом встретился президент России. Владимир Путин поздравил их обоих с победой, передают "Вести".

Глава государства прокомментировал инцидент, произошедший после боя. "Конечно, это коммерческий спорт, но это все же спорт. Не могу не согласиться с теми, кто считает, что здесь должны соблюдаться определенные правила — не только написанные на бумаге, но и общие спортивные моральные правила. И надеюсь, что в этом виде спорта все будут этих правил придерживаться", - говорит Путин в видеосюжете "Вестей".

Он отметил, что переживал за исход боя с Макгрегором. "Буду просить твоего папу, чтобы он не строго наказывал тебя. Потому что все-таки главную задачу ты решил - бой выиграл. Выиграл достойно и убедительно", - сказал президент.

Владимир Путин выразил надежду, что "идеалы спорта будут превыше заработка, рекламы", уточнив, что имеет в виду команду Макгрегора. "Мы же понимаем, что это делают специально, чтобы получить преимущества в ходе боя. Я считаю, что внутри страны мы одна большая семья, здесь чего бы не происходило, нужно избегать крайностей и не допускать никаких прыжков. <…> Но если на нас нападают извне, то, конечно, не только ты, мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется. Но лучше до этого не доводить", - добавил Путин.

Нурмагомедов объяснил свое поведение провокациями, которые продолжались и во время боя. "В отличие от его (Конора Макгрегора. - Прим. "Кавказского узла") неуважения к моим родителям, к моей стране, я вел себя достойно. Хотя некоторые моменты не сконтролировал, потому что и во время боя продолжались провокации", - пояснил спортсмен.

Нурмагомедову грозит дисквалификация

Хабиб Нурмагомедов точно не получит всей суммы, которая причитается ему за бой, сказал глава UFC Дэйна Уайт. "При этом он сохранит свой чемпионский пояс, но также будет дисквалифицирован", - процитировало Уайта 8 октября TMZ. По словам главы UFC, срок дисквалификации Хабиба Нурмагомедова составит от четырех до шести месяцев.

Противник Хабиба Нурмагомедова Конор Макгрегор отстранен от боев до 6 ноября, но по медицинским показаниям, со ссылкой на Атлетическую комиссию штата Невада (NSAC) сообщило 9 октября BBC.

На "Кавказском узле" опубликованы биографии Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.