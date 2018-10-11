Участницы митинга в Магасе рассказали о роли женщин в протесте

11 октября 2018, 16:11

Женщины круглосуточно дежурят на площади в Магасе, где проходит митинг против изменения границы с Чечней, помогают готовить еду и решать бытовые вопросы участников акции.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. С 4 октября в столице Ингушетии круглосуточно проходит массовая акция протеста против изменения границы с Чечней. 8 октября протестующие перешли на новую площадку, на которой власти согласовали проведение митинга, оценив число участников акции в 100 человек

Участники акции в Магасе требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который подписал Соглашение с Чечней. Как заявили ингушские власти, 4 октября за ратификацию Соглашения о закреплении границы с Чечней проголосовали 17 из 25 депутатов, пришедших на заседание парламента. Однако сами депутаты сообщили митингующим, что 15 из 24 парламентариев проголосовали против ратификации Соглашения. Попытки провести повторное голосование 5 и 10 октября сорвались из-за отсутствия кворума. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Площадка, на которой проводится митинг, постепенно заполняется людьми. Место митинга огорожено металлическими заграждениями, на входе рамка металлодетектора, ходит общественный транспорт, кафе, магазины работают по обычному графику, заторов нет. Сотрудники полиции требуют от участников акции не парковаться на проезжей части, сообщил в 14.06 мск корреспондент "Кавказского узла", присутствующий на митинге.

По его данным, на месте проведения акции есть емкости для воды, мусорные контейнеры, урны, скамейки, биотуалеты, походная кухня для разогрева готовой еды и приготовления чая.

На доступной в сети трансляции с камеры наблюдения с места митинга, по данным на 16.00 мск, видно, что на площадке, где проводится акция, людей немного по сравнению с первыми днями проведения митинга. На месте митинга уставлены разноцветные шатры, люди спокойно выходят с огороженной территории и заходят на нее через рамку металлодетектора. Подъезды к площадке перекрыты.

Участницы митинга рассказали, что женщины дежурили на площади круглосуточно первые три дня митинга, а с 8 октября стали уезжать ночевать домой, за исключением двух волонтеров.

"Я узнала через WhatsApp (мессенджер. - Прим. "Кавказского узла"), что наши земли отдают, и пришла в 08.00 утра в первый день [акции]. Первые трое суток вообще домой не уходила. Наши парни тоже здесь, из родных, на четвертые сутки только домой пошли. Так как я незамужем, глобальных проблем с домашними не было. Здесь две женщины, я и еще одна, дежурят круглосуточно, остальные уезжают домой поздно ночью. Справляются по-разному, кто-то просит присмотреть за детьми, у кого-то бабушки, няньки. Ночью мы тоже тут, в основном парни и старики дежурят. В первые дни мы готовили, даже котел был, потом сказали котел потушить. С тех пор нам еду привозят готовую, тут разогреваем и чай тут готовим. В другом месте, не в Магасе, варят мясо и сюда привозят", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участница митинга Фатима.

Она также подчеркнула, что находится на площади, "чтобы наши земли не раздавали, и чтобы не разогнали".

"Я с первых дней ночевал тут, пока родители не попросили пару ночей провести дома. Женщины помогают нам. На кухне стабильно две женщины дежурят круглые сутки, так как ночью холодно, старики, бывает, хотят выпить горячий чай, чтобы согреться. С 06.00 утра и до ночи тут бывает много женщин", - рассказал участник акции Муслим.

По его словам, на площади поставлены биотуалеты, бочка для воды, "чтобы можно омовение сделать, руки помыть". "Скорая по вызову приезжает, но не дежурит", - подчеркнул участник акции.

"Я со своим мужем на этой акции. Первый день мы были с мужем и двумя сыновьями, но когда началась стрельба, отправила их домой. Сейчас дома четверо детей. Моя старшая дочь, которой 18 лет, за ними присматривает, младшему два месяца. На ней хозяйство. Я тут с самого первого дня, с утра. Ночевала здесь первые трое суток, после отлучалась, чтобы переодеться, вчера уехала пораньше, потому что физически невозможно без сна и отдыха сутки напролет стоять, пришлось отдохнуть", - рассказала участница акции Изабелла.

По ее словам, ей нужна целостность республики, ее родины. "Я не хочу, чтобы от нее отрывали кусочки, мне важно, чтобы республика была, если мы сейчас так все оставим, завтра вообще может не стать Ингушетии", - рассказала участница акции.

Специалисты-картографы, проанализировавшие по просьбе "Кавказского узла" новую линию чечено-ингушской границы, пришли к выводу, что заявления о "равноценном обмене территориями" оказались неправдой. Ингушетия передала Чечне территории, которые по площади в 26 раз больше полученных от Чеченской Республики в результате Соглашения о границах, говорится в справке "Кавказского узла" "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".