Встреча Кадырова и Евкурова в Аршты. Кадр видео из Instagram Юнус-Бека Евкурова https://www.instagram.com/p/Bow1PiBBy1F/

10 октября 2018, 22:39

Евкуров встретился с Кадыровым у границы Ингушетии и Чечни

Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров опубликовали сообщения о своей встрече в ингушском селе Аршты. Жители приграничных населенных пунктов Ингушетии единогласно поддерживают закон о границе с Чечней, заявил Евкуров.

Как писал "Кавказский узел", вечером 4 октября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписал республиканский закон об установлении административной границы на фоне массовой акции протеста в Магасе, а противники соглашения о границе с Чечней объявили о начале бессрочной акции. С 8 октября в Магасе проходит согласованная протестная акция. Чеченские аналитики связали протесты в Магасе с антиевкуровскими настроениями в Ингушетии, однако сами протестующие назвали принципиально важным требование отмены соглашения о границе и сохранения территорий в составе Ингушетии.

Участники акции в Магасе требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который подписал соглашение с Чечней.  "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

О встрече с Юнус-Беком Евкуровым в Ингушетии Рамзан Кадыров написал сегодня вечером в своем Telegram-канале. По словам главы Чечни, он посещал населенные пункты Ачхой-Мартановского района и встречался с жителями селения Бамут, расположенного близ границы с Ингушетией.

Встречу с Евкуровым Кадыров описывает как незапланированную. "Здесь я узнал, что в соседних населенных пунктах Ингушетии находится глава региона Юнус-Бек Евкуров. Я позвонил ему. Мы договорились о встрече, и я поехал в Ингушетию. Мы тепло пообщались, поделились новостями республик", - написал Кадыров, опубликовав совместное фото с Евкуровым.

Позднее сообщение о встрече с Кадыровым опубликовал и глава Ингушетии. Встреча произошла в ингушском селении Аршты, указал Юнус-Бек Евкуров.

6 марта 2013 года года Рамзан Кадыров потребовал включить Аршты в состав Сунженского района Чечни. В апреле 2013 года в селе Аршты произошло столкновение между ингушскими и чеченскими силовиками, шесть ингушских полицейских были ранены, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней".

"Еще раз сошлись во мнении, что установленные границы являются лишь административным шагом, который еще больше укрепит наши братские отношения, повысит стабильность и безопасность в наших регионах", - говорится в сообщении на странице Евкурова в Instagram.

Как утверждает глава Ингушетии, он встречался с жителями селений, расположенных вдоль границы с Чечней, "начиная с Аки-Юрт до Даттыха". "Пообщался с жителями поселений, послушал их опасения и переживания. Все поддерживают закон о закреплении границ между братскими республиками", - говорится в сообщении Евкурова.

В сообщениях Кадырова и Евкурова многократно подчеркивается тезис о том, что у братских народов Чечни и Ингушетии "нет вопросов, которые разделят их", что жители приграничных сел с теплотой говорят о своих соседях и "соглашение этого не изменит".

Специалисты-картографы, проанализировавшие по просьбе "Кавказского узла" новую линию чечено-ингушской границы, пришли к выводу, что заявления о "равноценном обмене территориями" оказались неправдой. Ингушетия передала Чечне территории, которые по площади в 26 раз больше полученных от Чеченской Республики в результате соглашения о границах, говорится в справке "Кавказского узла" "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов"."Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Примечание:

"Активисты в Сунже выступили против территориальных притязаний Чечни", "Десятки людей вышли на стихийную акцию в Сунже", "Глава приграничного с Чечней района Ингушетии подал в отставку".

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  • BBC: оператор мобильной связи игнорирует жалобы жителей Ингушетии

    С началом массовых акций протеста в Ингушетии не работает мобильный интернет, хотя в соседних республиках проблем не наблюдается. Один из крупнейших операторов мобильной связи отключил почти все базовые станции в Ингушетии и сообщает клиентам об отсутствии неполадок, говорится в материале BBC.

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