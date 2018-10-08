Власти Ингушетии оценили число митингующих в 100 человек

08 октября 2018, 10:43

Участники митинга в Магасе перешли на новую площадку, сообщили сегодня власти Ингушетии. Организаторы акции заявили, что потребуют от парламентариев сложить полномочия в случае повторного голосования за изменение границы с Чечней.

Как писал "Кавказский узел", с 4 октября в столице Ингушетии круглосуточно проходит массовая акция протеста против изменения границы с Чечней. Ее участники требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который подписал Соглашение с Чечней. 7 октября активисты начали перемещаться к зданию НТРК "Ингушетия", где с сегодняшнего дня официально разрешено проводить митинг.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Участники митинга переместились на площадку около НТРК "Ингушетия", сообщил представитель пресс-службы главы Ингушетии. "В нем принимают участие до 100 человек", - приводит сегодня его слова ТАСС.

Видео, озаглавленное "Пятую ночь люди проводят на улице", опубликовала сегодня ночью на своей странице в Facebook Зарифа Саутиева. На кадрах видны группы людей, поющих и танцующих на площади, а также женщины, сидящие на расставленных стульях и укрытые теплоизоляционной тканью. Активисты с повязками раздают женщинам еду. "Кто-то греется в автобусе... Вот так наши молодые люди очень трогательно ухаживают и смотрят за тем, чтобы мамы, сестры не замерзли, не остались голодными", - прокомментировала за кадром автор видео.

Активисты готовы потребовать от депутатов сложить полномочия

Если при повторном голосовании парламентарии вновь утвердят Соглашение о закреплении границы, то лидеры протеста намерены потребовать от депутатов сложить полномочия, заявил один из организаторов митинга Сираждин Султыгов.

"Терпеть господина Евкурова на посту главы республики мы в любом случае не собираемся, но если депутаты не прислушаются к нашим требованиям, то мы прогоним и их", - приводит сегодня слова Султыгова "Коммерсант".

Если даже Соглашение будет отменено, то "ничего особенного не произойдет, тема границы вернется на исходную позицию и будет просто заморожена", считает политолог Руслан Мартагов, специализирующийся на проблемах Северного Кавказа.

Однако, по его словам, вероятность такого развития событий невелика, поскольку отмена решения ударит по престижу федеральной власти. "Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров действовали при поддержке и, уверен, по инициативе Кремля, а там отменять свои решения под давлением митингов не привыкли", - процитировало Руслана Мартагова издание.

На "Кавказском узле" размещены справочный материал "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней" и полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы).